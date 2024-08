El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió este viernes que el empresario Elon Musk, propietario de la red social X, debe respetar las decisiones del Supremo Tribunal Federal (STF) y no puede ofender a las autoridades brasileñas.

En declaraciones radiales, el mandatario sostuvo que todo empresario que tenga inversiones en el país sudamericano debe respetar las leyes.

"Cualquier ciudadano, de cualquier parte del mundo, que tenga una inversión en Brasil está sujeto a la Constitución brasileña y a las leyes brasileñas. Por lo tanto, si el Tribunal Supremo ha tomado una decisión para que los ciudadanos cumplan con ciertas cosas, tienen que cumplirla o tomar otro curso de acción", dijo.

"No porque el tipo tenga mucho dinero puede ser irrespetuoso. Es un ciudadano americano, no es un ciudadano del mundo. No puede ir por ahí ofendiendo a presidentes, ofendiendo a diputados, ofendiendo al Senado, ofendiendo a la Cámara, ofendiendo al Tribunal Supremo", añadió.

El pasado 28 de agosto, el juez del STF, Alexandre de Moraes, ordenó a la red social X nombrar a un representante de la empresa en Brasil en un plazo de 24 horas con el propósito de cumplir con las órdenes judiciales y pagar las multas pendientes, pero luego de expirado el plazo, la empresa de Musk anunció que no cumpliría la orden y que esperaba el bloqueo de la plataforma.

En caso de que Moraes determine el bloqueo de X en Brasil, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) tendrá que emitir una notificación a las operadoras de Internet del país para que suspendan el acceso a la red social.

El juez ordenó el jueves el bloqueo de las cuentas bancarias de Starlink, la empresa de Internet por satélite propiedad Musk, con el fin de garantizar el pago de las multas estipuladas por incumplir la decisión sobre el bloqueo de perfiles en la red social investigados por el STF.