¿Cómo se sobrevive en tiempos infausto? El apetito -nutricional, social, cognoscitivo,sexual, espiritual- nos constriñe a permanecer en la existencia cuidándonos para mantener y mejorar la vida. Existimos en tanto deseamos. Somos potencias limitadas esforzándonos no solo por el impulso de autopreservación, sino también por el impulsoinnato de maximizar nuestra permanencia vital.

El acicate para reafirmar la vida -aún en condiciones deplorables- es motorizado por eldeseo. La potencia que nos cubre de la adversidad. Apetecer comida, por ejemplo, es deseo, pero es también necesidad. No comer es comenzar a morir. Pero como Aladino frotando la linterna, el conato nos fecunda y fortalece. Responde a condiciones psicosomáticas para mantener la llama nutricia, por eso el apetito y satisfacción de alimentos básicos habilita los demás deseos y satisfacciones.

Por más incongruencias que digan los liberales a la violeta, la economía no antecede a la vida. Hay que comer. Esa es la clave de bóveda de la construcción social. No obstante, los cooptadores libertarios están carcomiendo ese soporte, el edificio cruje, puede desplomarse. ¿Quién -con el agobio de tanto maltrato de parte del poder- no se dejaría deslizar por relucientes toboganes, que nos alejaran del dogmatismo de la mala política y el peorgusto?

En algunos periodos históricos, el poder opera agresivamente contra la mayoríade la población. Justo estamos atravesando uno. Discriminaciones sexuales, viejismo, misoginia, reivindicación de asesinos juzgados por delitos de lesa humanidad y/u odio al pobre, son algunas perlitas de las políticas al servicio del capitalismo financiero y feroz.

“No hay plata”. “Hay libertad para morirse de hambre”. Dejemos entre paréntesis por hoy este desafortunado mensaje social ¿idiota?, ¿cruel? y veamos qué ocurre a nivel personal con la mayoría de quienes soportamos el oprobio. ¿Cómo sobrellevan las personas tanta hostilidad? ¿Qué demanda la vida a nuestros cuerpos para poder seguir? ¿Cómo se estimula la cotidianeidad, cuando el cielo se nubla por los buitres fiscales que nos tiran heces en la cabeza?

La historia parece avanzar con brotes epilépticos. En estos oscuros momentos argentinos estamos padeciendo una de las crisis más severas causadas por poderes patológicos. ¿Cómo se hace para mantenerse con vida en esta lucha desigual? ¿De dónde se sacan fuerzas para seguir soportando -entre zamarreos y apremios represivos-que el poder imponga impunemente que les pobres transfieran sus miserables salarios ala gente megapoderosa?

¿Cómo subsanar el hambre de quienes habitan un país -paradójicamente- productor de alimentos? Hay una potencia. Se trata del conato - conatus en la tradición filosófica- una potenciaque se clava como un cuchillo en los cuerpos e impulsa a mantenerse en la existencia acosta de esfuerzo, resistencia, reafirmación de la permanencia, vitalidad, tristezas yalegrías (en lo humano), y a fuerza de potencia de ser y de feracidad (en la naturaleza).

La historia nos indica que hay algo operando para impulsarnos a seguir existiendo y mejorarnos, incluso en momentos ingratos como estos. Leibniz desarrolló un modelo del movimiento planetario basado en el principio deconato disparador de los movimientos y la energía. Chorros de potencia de seres deseantes y de la naturaleza, el conato moviliza también lo dado.

El majestuoso glaciar Perito Moreno mantiene su movimiento mínimo pero contundente. Esa potencia sostiene asimismo a personas que atraviesa guerras, o sistemas antidemocráticos, o achaques y dolores que agobian más allá de lo que un cuerpo pareciera poder soportar. Pero existe una potencia fecunda, un esfuerzo por supervivir y permanecer en el mundo de la vida.

El conato, no es otra cosa que el esfuerzo de perdurar en la existencia. Se trata de una inclinación o impulso de la materia y el espíritu. Curiosa o sugestivamente se potencia cuanto más arteramente es atacada la justicia social. Es la potencia que mueve al pequeño David para derrotar al gigante Goliat. O empodera a la gente hambrienta para seguir existiendo. Es el deseo originario de defensa propia, que otorga fuerza a un pueblo para sacarse de encima un tirano que comete infamias colectivas.

La potencia del conato logra que todas las víctimas se aúnen contra el poder tiránico.Tal como lo convierte en metáfora estética -inspirada en un hecho real- el dramaturgo Lope de Vega.- “¿Quién mató al comendador?”- “Fuente ovejuna, señor”. “Fuenteovejuna, todos a una”. El conato poseyó a esa población, hostigada por un líder vil. Se llegó al límite de la indigencia y la humillación por el injusto accionar de un poder arbitrario e inhumano. En definitiva, Fuenteovejuna terminó con el ajuste. Se hizo una la voluntad de todes. Nila tortura les arrancó otra respuesta.

El concepto de conato aparece de diferentes formas a través de los años y las disciplinas. Valida el principio de inercia, es el motivo eficiente del apetito biológico, sostiene el esfuerzo de vivir, moviliza la voluntad, siembra ansias de crear, bailar, gozar, amar. La potencia es un cuerpo sin órganos que opera sobre lo orgánico, lo natural, lo social. La astucia de la razón hegeliana, la voluntad de poder nietzscheana, las pasionesalegres de Spinoza, cuya frase “nadie sabe lo que puede un cuerpo” no se refiere acuantos kilómetros logra recorrer o cuanto peso puede levantar, sino cómo la potencia logra impulso para mantener la propia existencia y la solidaridad.

Existen mujeres organizadas que levantan fronteras contra el hambre y logran aliviar estómagos vacíos buscando recursos que el Estado les roba. Esta y otras micropolíticas solidarias se extienden a lo largo del país y brindan mínimo alivio hasta que se restituya la cordura. La pulsión de mantener la existencia y mejorarla no es algo que podamos manejar avoluntad. Acaece. Nos impulsa a luchar activamente para reafirmarse en la alegría. La saturación de agravios que puede soportar un grupo humano tiene límite. Cuando elpoder lo traspasa provoca el conato combativo.

Es un llamado a la potencia de vida paradecir basta y colaborar dignificando las condiciones de existencia. ¿Cómo?, desde la potencia y el anhelo. Desear fuertemente para luchar, vencer y degustar las mieles que emanan de los higos maduros disfrutando más fuertemente todavía.