El espacio referenciado en Juan Grabois ya tiene su propia usina de ideas. Se trata de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (Fundación DHI), que fue lanzada públicamente este viernes en el auditorio de la sede del sindicato UTICRA. Este think tank, perteneciente a Argentina Humana, tendrá como objetivo el análisis permanente de la gestión del gobierno de Javier Milei, así como también aportar al Plan de Desarrollo Humano Integral, programa de gobierno impulsado por Grabois y su partido, con el cual buscan dar un debate al interior del movimiento nacional y popular. “Si no tenemos claro el para qué de un proyecto político, alguien nos está manipulando. Es decir, no somos artífices de nuestro propio destino, como decía el General Perón, sino objetos de la ambición ajena”, afirmó el dirigente. En tanto, el diputado y presidente de la flamante Fundación DHI, Itai Hagman aseguró a Página/12 que "queremos saber qué vamos a hacer cuando volvamos a gobernar".

Grabois remarcó en su discurso de inauguración la necesidad de elaborar un programa de gobierno que guíe una futura gestión con objetivos y prioridades claras. “Hay que tener claro el para qué”, dijo y criticó la “degradación que tiene que ver con la falta de perspectiva y sentido de propósito”. “La política siempre es un medio, nunca en fin en sí mismo. La obtención y la preservación del poder, si es un fin en sí mismo, es la perversión de la política”, aseguró Grabois.

El exprecandidato presidencial hizo un repaso del brutal deterioro económico y social generado por el gobierno de Javier Milei y sostuvo la necesidad de poner al ser humano en el centro de la discusión política. “Hay en nuestro país, en este momento, una proliferación de necesidades insatisfechas”, planteó y retomó el legado de Eva Perón. “El criterio de justicia que establece Evita es que donde hay una necesidad nace un derecho, porque el ser humano por su sola existencia tiene derecho a satisfacer sus necesidades, y la comunidad en su conjunto tiene que garantizar la posibilidad de satisfacerlas. Cosa que hoy no sucede”, remarcó. Mencionó un “primer peldaño” de necesidades, como la alimentación o la vestimenta, “que hoy increíblemente no está al alcance de más de la mitad de nuestro país”.

En el auditorio de la sede de la Unión Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (Uticra), ante un lleno total y con gente de pie en los pasillos, se inauguró el think tank de Argentina Humana. El evento de lanzamiento contó con la presencia de diversas organizaciones, científicos, intelectuales y militantes, y con un panel del que participaron --además de Grabois-- la exfuncionaria de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), Fernanda Miño; la expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Adriana Serquis; y el propio Itai Hagman.

Además de realizar un seguimiento periódico de la gestión libertaria, la Fundación DHI tiene como tarea ampliar, actualizar y profundizar el Plan de Desarrollo Humano Integral, programa de gobierno de Argentina Humana, objetivo para el cual se conformaron equipos técnicos de las áreas de trabajo y seguridad social, vivienda e integración sociourbana, política social, política económica, ecología Integral, salud, género, seguridad, ciencia y tecnología, comunicación y cultura, justicia, educación, discapacidad, deportes, defensa, desarrollo rural, política internacional, sistema de inteligencia, recursos estratégicos y formación política.

El lanzamiento contó con la presentación del primer trabajo de la Fundación, llamado "La oscuridad al final del túnel: Un balance político y de gestión sobre los primeros meses del gobierno de Javier Milei". Se trata de un conjunto de informes que pone el foco en el impacto de las políticas de ajuste, en la "batalla cultural" impulsada por el Gobierno y en el vinculo de sus principales funcionarios con el PRO y el sector privado. "Pese a las promesas habituales del manual de ajuste económico, lo que viene después del intenso sufrimiento provocado por las decisiones gubernamentales no es un futuro luminoso, sino una transformación regresiva", sostiene el trabajo.

Por su parte, Hagman sostuvo que el objetivo de la Fundación es el de aportar a la discusión programática “con elementos técnicos que ayuden, eventualmente, a que el día de mañana, a través de la política pública, esas banderas sean realidad efectiva”. En declaraciones a este diario, el diputado remarcó la necesidad de dar un debate puertas adentro del campo nacional y popular. “Queremos saber qué vamos a hacer cuando volvamos a gobernar, y queremos que esa discusión no sea cuando estemos en las puertas del proceso electoral o de asumir el gobierno, sino empezar a discutir desde ahora”, planteó. En cuanto a la posibilidad de que realizar un debate la oposición, sostuvo que “hay que intentar que se generen los ámbitos con vocación de todas las partes”. Señaló que "no podemos darnos el lujo de no dar un debate programático, porque además hay un sector de la sociedad que ya no cree más en muchas de nuestras ideas, y peor, que ni siquiera quiere escucharnos”, evaluó.

Otra de las oradoras del evento de lanzamiento fue la física Adriana Serquis, quien integra el Consejo Asesor de la Fundación DHI. "Necesitamos tener una política de ciencia y tecnología soberana para dar respuestas a las necesidades de un país que quiere crecer", afirmó la expresidenta de la CNEA. Serquis hizo un repaso de la política de ajuste y vaciamiento que el Gobierno viene llevando adelante en el sector, con casos paradigmáticos como la paralización del reactor Carem, uno de los más sofisticados del mundo, que estaba próximo a su finalización. "Han ejecutado apenas el 5 por ciento del presupuesto anual para ciencia y tecnología", alertó.



Fernanda Miño es otra de las integrantes del Consejo Asesor del think tank de Argentina Humana. En su discurso, criticó la concepción libertaria de la administración pública y la contrapuso con la necesidad de planificar un programa de gobierno que ponga al ser humano como prioridad. "Quieren destruir el Estado y nosotros queremos un Estado que esté cada vez más presente y que transforme la realidad tan difícil que tenemos en la Argentina", dijo la exfuncionaria de la SISU. "Es importante no desesperarnos pero sí salir a las periferias, donde vamos a encontrar el sentido por el cual somos militantes y creemos que una política distinta es necesaria y es importante", concluyó.

Informe: Juan Pablo Pucciarelli