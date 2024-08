Tras el veto total del presidente Javier Milei a la reforma previsional, el diputado Alberto "Bertie" Benegas Lynch se mostró confiado de que el Congreso no podrá revertir la medida y consideró que sería "irresponsable" y "catastrófico" que el cuerpo legislativo reestablezca la recomposición de los haberes jubilatorios.



"Creo que no tienen los votos y sería catastrófico porque es una movida política irresponsable pegarle en la línea de flotación al equilibrio fiscal, fundamental para sacar el país adelante", manifestó Benegas Lynch, este sábado.

Respecto del operativo policial organizado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contestó: "Nadie festeja la represión a jubilados, hay protocolos de la calle que ya están acordados, sean jubilados, sindicalistas o empresarios".



Una nueva polémica se desató en redes sociales a raíz de una supuesta republicación del presidente. Aparentemente, el jefe de Estado compartió una imagen de un jubilado gaseado por un efectivo con la leyenda "les llenamos la cara de leche a los viejos meados”.

"No lo vi, no estoy atento a esas cosas", respondió Benegas Lynch al ser consultado por este tema. "Aspiro a una discusión un poco más elevada y creo en la libertad de expresión", dijo y consideró que el presidente "opina desde su lugar de ciudadano".

En las últimas horas, Benegas Lynch salió a cruzar duramente a su colega Lourdes Arrieta luego de las tensiones internas que generó la visita de los legisladores de La Libertad Avanza a genocidas en Ezeiza.

"Esto que se filtró del ataque de histeria que tuvo en el bloque", introdujo el legislador, respecto de los audios en los que se escucha a Arrieta discutir con el presidente de la Cámara, Martín Menem. Y continuó: "Nicolás Mayoraz simplemente le dijo a nivel político lo que estaba haciendo, le cantó las 40".



Para Benegas Lynch, la legisladora intentó desentenderse de su participación en la reunión con represores y luego "empezó a ensuciar a todo el mundo" con la publicación de las conversaciones por WhatsApp donde se organizó la visita. "Empieza a ensuciar a gente que estuvo en un chat. Me pueden haber sumado a mí a un chat por fuera de La Libertad Avanza, más en línea con esta visita, muchas veces te incluyen y no lo lees y no te bajás. Hizo un print de pantalla, una cosa lamentable", minimizó en Toma y daca.

Por otra parte, aseguró "no estar al tanto" de la investigación periodística que documentó la emisión de facturas truchas de Javier Milei a una Fundación del Banco de la Provincia de Buenos Aires entre 2015 y 2020. Al ser consultado, calificó primero a la noticia de "operación" y luego dijo desconocer las acusaciones al presidente. "No estoy al tanto del tema, que se investigue si es una cosa real", respondió Benegas Lynch, por último.