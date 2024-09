Este 1 de septiembre comenzó a regir la eliminación de la Red SUBE en todo el AMBA por orden del Gobierno Nacional. En este marco, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, aseguró que esta decisión de la administración Javier Milei "perjudica a la gente, no a un Gobierno o un Gobernador".

Para el ministro bonaerense, esta decisión del Gobierno de Javier Milei está "bien mensurada". "Saben a quién están perjudicando y, a pesar de ello, lo han hecho adrede. Esto no es una medida contra un gobierno o contra un gobernador, es contra la gente", afirmó D'Onofrio en diálogo con la 750.

"Esto ni siquiera impacta el monto en el presupuesto nacional para justificar una situación de déficit cero o equilibrio fiscal. Y tampoco esa tardía defensa del federalismo que practican, porque si hubieran sido tan federales no hubieran eliminado el fondo compensador del transporte del interior a principio de año", remarcó.

La semana pasada, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos BIanco, había advertido que la eliminación de este sistema provocará un aumento de hasta 60% del gasto en transporte para los usuarios que hacen más de un viaje, ya que tendrán que pagar el boleto pleno.



Hasta ahora, gracias al boleto integrado de la Red Sube, los usuarios que tomaban más de un transporte público en dos horas pagaban el primer viaje con tarifa plena, el segundo con un descuento del 50% y el tercero con 75% de rebaja.

D'Onofrio, en este sentido, sostuvo que el gobierno de Axel Kicillof "agotará la vía administrativa" y si no se revierte esta decisión, irán directamente a apelar a la Corte Suprema de Justicia.

"Pero este Gobierno con tan poco apego a las leyes y la Constitución, parece que eso no los detiene. Porque hay que resaltar que para ellos, la Ley de Presupuesto, que es la ley de leyes, no es ni siquiera una orientación, es una molestia, y como toda molestia, se la han sacado de encima", señaló.

"Pasa lo que pasa siempre: la Corte empieza a volverse estricta cuando un gobierno está de salida y en el medio está la gente. Y esto no es un problema político, es un claro problema de incumplimiento de la ley, porque no es un criterio de gestión. Si usted tiene un presupuesto en curso, tiene las partidas, no lo puede derivar a otra cosa. Eso es malversación de fondos", cerró.