En el club River de Mar del Plata, Melisa Centurión, Martín Aiello, María Eva Ayala, Horacio Taccone y Gustavo Pulti intervinieron en un acto que contó con una amplia participación de sectores del trabajo y la producción marplatenses y también entidades intermedias. Entre otros, miembros de la mesa directiva de la UCIP, representantes de la conducción de la CGT y CTA locales, de Asdemar y CREDE, entidades que trabajan con la discapacidad, sociedades de Fomento y ONG's. Pulti reivindicó al gobernador Kicillof y dijo que “el municipio desaprovecha su capacidad de gestión”.

El acto, que remató en una cena, se desarrolló en el Club River y allí el partido Acción Marplatense recordó sus 27 años de vida.

“Somos de acá, tenemos pasión por Mar del Plata y por la Argentina y queremos hacer más”, señaló Pulti, quien fue dos veces intendente.

Sobre la relación actual entre el municipio y Kicillof dijo Pulti: “Cuando hablamos de Mar del Plata hablamos de una ciudad con una población más grande que ocho provincias. Por eso es fundamental tener una visión amplia y actuar con sentido estratégico, y no desde la pequeña política como hacen algunos. El gobernador Kicillof inaugura obras acá todos los meses acá cerca, en Tandil, en Ayacucho, en Madariaga o en Lavalle con Intendentes radicales que gestionan y defienden a su ciudad. Pero en Mar del Plata Kicillof es maltratado por el gobierno municipal. Hoy en Mar del Plata se antepone la rivalidad política por encima de la gestión que necesitan los marplatenses. Kicillof es un hombre de gestión, que entiende la agenda pública, pero está siendo desaprovechado porque en el municipio prefieren coquetear con Milei y rivalizar con la Provincia”.

En otro tramo, Pulti aseguró que “nosotros somos vecinales, pero no somos neutrales. Porque el modelo libertario atenta contra el comercio, contra el trabajo, contra la producción. Vuelve a nuestra ciudad más pobre y más insegura, y frente a eso no tenemos ninguna duda de que el verdadero interés de los vecinos pasa por defender la industria nacional, el mercado interno que es más turismo, los ingresos de los jubilados, la seguridad y la salud pública. Todo lo que no está en la agenda de Milei”.

Taccone pidió "no hacer de la política un mundo de internas infinitas en los que pareciera que lo que más vale son los egos que las realizaciones para que la gente viva mejor”. Manifestó que “a Mar del Plata no se la puede gobernar con el desapego y la intermitencia del que está de paso. Hay que estar acá de lunes a lunes, con la camiseta de Mar del Plata puesta para sacar adelante sus barrios, el trabajo, la producción, la educación, la seguridad que necesitan todos los vecinos. El abandono tiene responsables. Y los responsables son los que están de paso, que prometieron lo que no cumplen y que no hacen nada de lo que dijeron que iban a hacer en las campañas”.

Melisa Centurión agradeció la presencia de las organizaciones invitadas y también de integrantes de los gabinetes de gestión de Acción Marplatense como Horacio Tettamanti, Alejandro Ferro, José María Conte, Fernando Telpuk o Manuel Paz, entre otros. César Lerena, experto en la industria de la alimentación y asesor en temas pesqueros también participó de la celebración.

“Acción Marplatense nunca puso los intereses de sus dirigentes por encima de los intereses de la ciudad", dijo María Eva Ayala. "Cuando nos tocó gobernar lo dimos todo para que Mar del Plata cancelara una vieja agenda de promesas incumplidas. Lo que hicimos se puede ver y tocar: el CEMA, la Ferroautomotora, la renovación de Playa Grande, la recuperación de la Vieja Terminal con inversión privada en línea con el interés público, el COM o el Emisario Submarino. Y desde la oposición también hemos sido leales con los marplatenses por sobre todas las cosas, sin entrar en componendas ni en actitudes caprichosas.”

El presidente de Acción Marplatense, Martín Aiello, también agradeció la diversidad de la participación en la celebración y destacó que “para Acción Marplatense la pluralidad inclusiva es una estrategia para que cada sector pueda hacer su aporte”. Reivindicó la participación peronistas, radicales, socialistas e independientes en el gabinete de gobierno que finalizó en 2015. “Hoy en lugar de ver los beneficios de una pluralidad bien conducida, lo que se ve es la decadencia de muchos oportunistas peleando sórdidamente por sus ambiciones sin resolver los problemas reales”, dijo.