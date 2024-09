Avanza la causa que investiga la denuncia por violencia de género presentada por Fabiola Yáñez, contra el ex presidente Alberto Fernández. Ante las imágenes que publicó Yáñez en las que muestra varios hematomas en su cara y por lo que acusa al ex mandatario, para dar sustento a su defensa los abogados de Fernández solicitarán que se convoque a la cosmetóloga María Florencia Aguirre para que acredite que las marcas en el rostro de la ex primera dama fueron consecuencia de un tratamiento estético rico en plaquetas que se habría hechos días antes de tomarse la foto. Fernández también presentará una testigo de identidad reservada que apuntó en su declaración que los golpes no fueron hechos por el ex presidente sino por "las caídas sufridas por Yáñez debido a su consumo excesivo de alcohol", según se indicó en un medio digital. Según la publicación, en su testimonio la testigo "describió situaciones donde la ex primera dama se encontraba tirada en el piso después de noches de excesos", y detalló "cómo ocultaba el alcohol" en la Quinta de Olivos intentando mantener en secreto su situación.

Se sumará también el testimonio de la niñera del hijo que comparte la pareja, que acompaña la argumentación del ex presidente acerca del tratamiento estético al que se sometió Yáñez. Finalmente, Fernández, le presentó al juez "veinte fichas médicas", que acreditan que la mujer se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico en 2016, con la intención de demostrar la preexistencia de "problemas emocionales y de salud de Yáñez".