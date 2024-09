La diputada nacional por Santa Fe de Unión por la Patria (UxP) Florencia Carignano calificó de "inhumano" el veto a la movilidad jubilatoria por parte del presidente Javier Milei.

"Más que político es de una falta de decencia, empatía, falta de amor hacia tus padres, hacia tus abuelos, hacia todos los que hoy son jubilados", sostuvo Carignano en la 750.

"¿Cómo se te ocurre gasear a los jubilados, pegarles, sacarles plata de los bolsillos a los que toda la vida trabajaron y les está costando horrores llegar a fin de mes, a los que a los medicamentos les aumentan día a día y les sacan el beneficio del PAMI?", se preguntó.

"Vamos a los sectores que les está yendo muy bien. Que el esfuerzo patriótico que se le pide a toda la sociedad lo hagan esos sectores y con eso poder darle un poco más de decencia a los jubilados. El último que les sacó plata a los jubilados fue (Fernando) de la Rúa, y así le fue. Fue Patricia Bullrich, así que no nos tiene que sorprender tanto", sentenció.

Asimismo, analizó el desguace del Estado por parte del Gobierno y criticó el desempeño del ministro de Economía, Luis Caputo.



"Caputo es un ministro de finanzas, no de Economía. La economía es mucho más en un país, es la industrialización", remarcó.

"Las pymes, los principales dadores de trabajo, están muy para atrás. Se han perdido 11 mil puestos de trabajo solo en Santa Fe. Podés hacer políticas desde el Congreso para alivianar el peso que tienen las pymes, pero si la economía no funciona, si no hay plata en la calle, no funciona ninguna pyme", argumentó.

"Están privilegiando los sectores grandes de la economía como la minería, el petróleo, que nunca tienen inconvenientes, y al sector que federaliza el país no le dan incentivos", dijo.