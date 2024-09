En plena contienda judicial en Brasil, luego de que se ordenara la suspensión de X en aquel país, Elon Musk parece decidido a fortalecer su relación con Javier Milei. Tal es así que, en las últimas horas, elogió a Milei y destacó el programa de gobierno libertario. "Está haciendo un trabajo increíble", remarcó el magnate.

Desde su cuenta de X, Musk expresó: “¡El presidente Javier Milei está haciendo un trabajo increíble devolviendo a Argentina a su grandeza!”. El mensaje tuvo una respuesta, casi inmediata, del jefe de Estado argentino, agradeciendo sus palabras.

“Muchas gracias por tus palabras, Elon”, escribió Milei. Y la buena sintonía y el intercambio continuó. “¡De nada! El ejemplo que están dando con Argentina será un modelo útil para el resto del mundo”.

El intercambio de rosas se enmarca en la pelea judicial de Musk con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tras la decisión del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil de suspender la red social X en su territorio nacional hasta que cumpla "todas" las decisiones que "valen para todas las empresas que operan en Brasil", según la sentencia.



"Cualquier ciudadano, de cualquier parte del mundo, que tenga una inversión en Brasil está sujeto a la Constitución brasileña y a las leyes brasileñas. Por lo tanto, si el Tribunal Supremo ha tomado una decisión para que los ciudadanos cumplan con ciertas cosas, tienen que cumplirla o tomar otro curso de acción", sostuvo el líder del Partido de Trabajadores (PT).

En la misma línea, añadió: “No porque el tipo tenga mucho dinero puede ser irrespetuoso. Es un ciudadano americano, no es un ciudadano del mundo. No puede ir por ahí ofendiendo a presidentes, ofendiendo a diputados, ofendiendo al Senado, ofendiendo a la Cámara, ofendiendo al Tribunal Supremo”.