La Selección Argentina realizó su primera práctica en el complejo Lionel Messi de Ezeiza para el partido del jueves a las 21 ante Chile en el estadio Monumental. Durante toda la mañana de este lunes, se completó la llegada desde Europa de varios de los jugadores convocados por Lionel Scaloni, quienes por la tarde hicieron movimientos livianos en la cancha número 1 habida cuenta de que varios habían jugado el fin de semana en sus equipos por las diferentes ligas europeas. Del fútbol local fue citado Marcos Acuña, quien, tras haber quedado fuera del primer llamado, fue convocado por la exclusión de Nicolás Tagliafico.

Los jugadores que no viajaron con sus familias arribaron al aeropuerto de Ezeiza en vuelos de línea. Mientras que otros, como Lautaro Martínez y Gonzalo Montiel, lo hicieron en jets privados ya que fueron acompañados por sus esposas e hijos. A lo largo de la jornada también arribaron Emiliano "Dibu" Martínez, Enzo Fernández, Guido Rodríguez, Lisandro Martínez, Valentín Barco, Nicolás González, Cristian Romero, Valentín Castellanos y Valentín Carboni quienes junto con Julián Alvarez, Rodrigo De Paul, Juan Musso y Giuliano Simeone participaron de las tareas de la tarde en el predio Messi.

El resto del plantel se completará el martes con las llegadas de Walter Benítez, Paulo Dybala, Matías Soulé, Leandro Paredes y Alejandro Garnacho. Uno de los pocos que conversó con el periodismo fue Castellanos, una de las sorpresas de la lista, que reveló: "Me llamó (Walter) Samuel y fue una noticia esperada que la disfruté muchísimo. No he hablado con Scaloni todavía, seguramente ahora estaré con él para charlar un rato. Es el sueño poder disfrutar esta convocatoria, siempre con responsabilidad de venir al campeón del mundo y al bicampeón de América". El delantero mendocino de la Lazio de Italia fue citado por primera vez para la Selección Mayor.

Además de buscar al reemplazante de Messi, quien no fue citado por no haber reaparecido todavía luego del esguince del tobillo derecho que sufrió en la final de la Copa América ante Colombia en Miami, la Selección deberá determinar quién ejercerá la capitanía que habitualmente lleva el supercrack rosarino y, cuando no, recae en su coterráneo Ángel Di María. Por su ascendiente sobre el grupo, todas las miradas recaen en Rodrigo De Paul. Aunque también existe la posibilidad de que sea el arquero Emiliano “Dibu” Martínez, otro de los grandes referentes del plantel.

En cuanto a la formación para el jueves, resulta prematuro hacer especulaciones. Las dudas por ahora radican en los dos marcadores de punta, en quién será al final el reemplazante de Messi y en si efectivamente Nicolás González toma el lugar de Di María, quien recibirá un homenaje multitudinario antes del partido con los chilenos. Nahuel Molina (Atlético de Madrid) y Gonzalo Montiel (Sevilla) fueron al banco y no tuvieron minutos este fin de semana. En cambio, Marcos Acuña jugó todo el partido para River ante Independiente al igual que Valentín Barco para su nuevo club, Sevilla.

Respecto del sustituto de Messi es probable que al menos ante Chile, jueguen juntos Lautaro Martínez y Julián Álvarez y que ante Colombia, el martes en Barranquilla, Scaloni resuelva ir con cuatro volantes, por lo cual uno de ellos podría quedarse al margen. Todo esto empezará a saberse en las próximas dos prácticas en Ezeiza y en la conferencia que dará Scaloni el miércoles por la mañana.