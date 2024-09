En septiembre, a diferencia de otros meses, no hay fines de semana largos ni feriados nacionales. Sin embargo, el 11 de septiembre se destaca como una fecha especial, aunque no es un feriado nacional. Este día tiene un significado particular para el ámbito educativo, pero no afecta a la mayoría de los trabajadores.

El calendario de septiembre de 2024 se caracteriza por la ausencia de feriados nacionales, lo que puede sorprender a quienes esperaban un descanso adicional. El 11 de septiembre se conmemora el Día del Maestro, en honor a Domingo Faustino Sarmiento, considerado “el padre del aula”, quien también fue presidente de la Nación y gobernador de San Juan. Aunque no se trata de un feriado nacional, es un asueto importante dentro del sistema educativo.

En esta fecha, las escuelas cierran, brindando a los estudiantes un descanso y permitiendo a los docentes reflexionar sobre su labor y recibir el reconocimiento que merecen. No obstante, fuera del entorno educativo, el 11 de septiembre transcurre como un día laboral común, con oficinas y comercios funcionando con normalidad.

Otro evento notable en septiembre es el 21, cuando se celebra el Día del Estudiante y el inicio de la primavera. Esta fecha es festiva en las escuelas secundarias, donde se organizan actividades para celebrar a los estudiantes y el comienzo de una nueva estación. En 2024, el 21 de septiembre cae en sábado, por lo que no habrá suspensión de clases. Aunque no es un feriado nacional, el Día del Estudiante es muy esperado por los jóvenes argentinos, quienes aprovechan el clima primaveral para disfrutar del aire libre en parques y plazas.

Los próximos feriados

El próximo feriado nacional es el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que este año se celebra el sábado. No obstante, el Gobierno dispuso un feriado con fines turísticos el viernes 11 de octubre, creando un fin de semana largo de tres días.

Este será el último feriado con fines turísticos del año. El siguiente fin de semana largo será por el Día de la Soberanía Nacional el 20 de noviembre, que se trasladará al lunes 18 de noviembre, dando lugar a otro descanso extendido desde el sábado 16 hasta el lunes.

