- ¿Por qué te separaste de tu hermano?

- Porque me robó mi oso de peluche.



Esa fue la respuesta que le dio Noel Gallagher a unos chavales en una tienda de Londres. "Mentira", replicó uno de los críos, incrédulo. Su padre les había dicho que aquel tipo era el fundador de su banda favorita. Aunque en principio no lo habían reconocido, una niña le preguntó: "¿Es el que se volvió a juntar con el hermano?". Efectivamente.

La reunificación de Oasis no solo era de interés nacional, sino también universal. "Las armas se han silenciado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Venid a verlo. No será televisado", escribió hace una semana el grupo británico en sus redes sociales, anunciando una gira en verano de 2025 que recalará en Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín.

Quince años después de su disolución, coincidiendo con el 30º aniversario de su disco de debut, Definitely Maybe, los hermanos Gallagher confirmaban que volverían a tocar juntos. Pero, como preguntaba el escéptico niño, ¿por qué y, sobre todo, cómo se separó la banda más icónica del britpop, con permiso de Blur, fundada en Mánchester en 1991?



Las peleas entre Noel y Liam Gallagher se remontan a los inicios del grupo, cuya carrera estuvo jalonada por sonadas peleas. En 1994, durante su primera gira por Estados Unidos, el cantante la lió durante un desastroso concierto en Los Ángeles y motivó una espantá temporal del guitarrista y compositor, aunque su mánager lo convenció para volver al redil.

Desde entonces, la montaña rusa de los Gallagher no ha parado de marear al público, a la prensa, a las rock stars —blanco de sus iras— y a la gente que trabajaba con ellos. Siempre a la gresca, sus riñas han arruinado conciertos y giras, aunque el broncazo del Rock en Seine en 2009 fue definitivo.

Minutos antes de su actuación en París, Noel dejó claro que no podía trabajar con Liam ni un día más y, además de suspender el concierto, puso fin a la banda que había compuesto discos como (What's the Story) Morning Glory y grandes éxitos como Supersonic, Slide Away, Wonderwall, Don't Look Back in Anger y la iniciática declaración de intenciones Rock 'n' Roll Star. Hasta ahora.

El cruce de insultos, descalificaciones y garrotazos no cesó. "No le caigo bien y él no me cae bien", sentenciaba Liam, el pequeño de los hermanos, quien no logró reeditar en solitario los laureles de Oasis. Tampoco Noel, convertidos ya ambos en carne de tabloide, sombras grotescas de lo que habían sido, enfrentados a diestro y siniestro, declarando su desprecio y enemistad hacia músicos consagrados.

Unos bocazas, hasta el punto de que el mayor de los hermanos llegó a declarar a The Guardian: "Mi madre me gustaba hasta que dio a luz a Liam". Precisamente ella, Peggy Gallagher, podría haber sido la artífice del regreso de Oasis, pues el año pasado aprovechó unas vacaciones para decirle al benjamín —quien había mostrado un mayor interés que Noel en varias entrevistas recientes— que ese sería el mejor regalo en su 80º cumpleaños.

Luego, ejercería de mediador el exguitarrista Paul Bonehead Arthurs, quien estará presente en la gira Oasis Live '25, según la prensa británica, que se ha hecho eco del dinero que podrían generar los conciertos. Más de 475 millones de euros y un contrato de casi 57 para cada hermano, aunque esa cifra correspondería a las catorce fechas anunciadas inicialmente, a las que luego sumaron tres nuevos bolos en Mánchester, Londres y Edimburgo.

Ya que las razones de la separación son públicas y manifiestas, queda por averiguar el motivo del regreso, pasto de especulaciones. ¿Acaso se han reconciliado después de una guerra de guerrillas que ya duraba tres lustros, pero que se remontaba prácticamente a sus inicios como grupo? ¿Ha vencido el amor de madre al odio cainita? ¿Les puede tanto el ego a Liam y Noel que son capaces de aparcar sus diferencias para volver a brillar, aunque sea unidos?



No cabe duda de que la morriña de los fans de los noventa, hoy con hijos que preguntan por qué se separaron estos hermanos mal avenidos, les garantizará un jugoso retiro. Es la pasta gansa (dinero), "estúpido", añadirían los Gallagher. Las cantidades que se barajan son exorbitantes, porque los fundadores de Oasis han descartado actuar en festivales para montárselo por su cuenta en grandes recintos como Wembley.

Confirmados, hasta el momento, 17 conciertos en el Reino Unido e Irlanda, a los que podrían sumarse algunos más, incluso fuera de Europa. Casi un millón y medio de entradas ya vendidas, entre 86 y 243 euros, por no contar todo el dinero que mueve una gira de esta magnitud en diferentes conceptos. Aunque, visto lo visto, sería prudente contratar un seguro en caso de cancelación.