El gobierno nacional puso en marcha la quita del subsidio de la Red Sube desde el 1º de septiembre a las líneas que circulan solo en la jurisdicción de provincia de Buenos Aires y en la Ciudad.



Durante la semana pasada, el ministro de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Bereciartúa, advirtió que el pasaje de colectivo de al menos 31 líneas que circulan únicamente por su jurisdicción podría ascender a los 700 pesos.

"La tarifa, que actualmente sería de 1.000 pesos, está compuesta por tres tercios. Uno paga el usuario, y de los dos tercios restantes, el 55% lo paga la Ciudad y el resto la Nación", explicó Bereciartúa en diálogo con la agencia NA. El funcionario aseguró que la Ciudad seguirá pagando su parte y en consecuencia el precio final ascendería a unos $ 700.

En tanto, desde el gobierno nacional sostuvieron que la decisión de si aumenta o no el costo del pasaje "será de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, no es algo que nos corresponda a nosotros", según señaló un vocero del Ejecutivo. "Independientemente del costo político, la suba del colectivo es de ellos, no de nosotros", remarcaron.

En sentido contrario, una fuente del gobierno de la Ciudad expresó que ellos (el GCBA) no tienen competencia sobre el transporte público de pasajeros, incluso el que cumple recorrido exclusivamente dentro de los límites de la ciudad.

"El gobierno nacional es el que fija las tarifas, la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) es el organismo que los regula, ellos disponen si mueven una parada o autorizan dónde van a estar las cabeceras y terminales. No hay forma de justificar que, por el hecho de circular sólo en la Ciudad, no les corresponda subsidiar el boleto. El Gobierno de la Ciudad mantiene su parte del subsidio en estas 31 líneas, es el Gobierno Nacional el que renuncia a su parte", detalló la fuente oficial porteña.

Qué es la Red SUBE

El gobierno nacional puso en marcha la quita del subsidio de la Red Sube.

La Red SUBE consiste en un descuento que se aplica al momento de viajar con tarjetas registradas: El primer viaje se cobra tarifa completa, el segundo con un 50% de descuento, y el tercero con una reducción del 75%.



En un lapso de dos horas y con un intervalo mínimo de 2 minutos entre cada viaje, se pueden realizar hasta cinco combinaciones.



Las líneas de colectivo que mantendrán el subsidio de la Red SUBE

AMBA

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, y 195.

Interior del país