El ambiente del fisicoculturismo brasileño se enfrentó este domingo con una triste y conmovedora noticia: el joven de 19 años Matheus Pavlak, considerado una promesa por los fisicoculturistas del país vecino, fue hallado sin vida en su casa, aparentemente víctima de un ataque cardíaco, según informó el Departamento de Bomberos Militares.

Pavlak, oriundo de Santa Catarina, al sur de Brasil, comenzó a entrenar los 14 años con el objetivo de bajar de peso, tras ser diagnosticado con obesidad infantil.

Con el tiempo, al notar cambios en su cuerpo, empezó a practicar fisicoculturismo. “En 2022, cuando nos conocimos, alineamos nuestro entrenamiento y comenzamos a apuntar a convertirlo en un campeón”, comentó su entrenador, Lucas Chegatti, quien le dedicó un emotivo homenaje en redes sociales

“Hoy termina un día triste con la pérdida de un gran amigo, un chico espectacular que nos deja temprano. Una tragedia que nos tomó por sorpresa. Tenía un futuro brillante por delante como deportista respetado. Fui el primer entrenador de Matheus y estoy muy orgulloso de haber tenido la oportunidad de cuidarlo como a un hijo", escribió Chegatti.

"Le prometí que un día me ganaría y dicho y hecho: la primera vez que competimos juntos uno contra el otro, terminó ganando. Que Dios consuele a su familia y cuide a nuestro muchacho", concluyó.

El año pasado, Pavlak ganó un concurso regional sub-23, que lo consolidó como una promesa emergente del fisicoculturismo en su área. En mayo de este año, también había demostrado sus habilidades en dos competencias importantes, en las que obtuvo el cuarto y sexto lugar.



Uno de sus mejores amigos, Matheus Hennings, de 20 años, contó al medio brasileño G1 que Pavlak era conocido por su amabilidad y determinación. “Él siempre hacía todo lo posible para que las cosas sucedieran. Me hablaba de su pasión por el culturismo y me dijo lo increíble que le parecía. También me acercó a este estilo de vida y comencé a llevarme muchas de las enseñanzas que él me trajo sobre la alimentación y el culturismo”, relató.



La noticia de su muerte generó desde el domingo una ola de mensajes de condolencias en redes sociales, donde Pavlak solía compartir imágenes y videos de su progreso, junto al mensaje: “No importa lo difícil o imposible que sea tu sueño; si realmente lo deseas, lo harás realidad. Yo lo hice”.