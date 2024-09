Familiares del adolescente de 17 años que se cayó de un sexto piso en Bariloche, donde estaba de viaje de egresados, indicó que Thiago no corre riesgo de vida y que le sacaron el respirador, mientas continúa internado en el sanatorio Parque, donde llegó anteayer.

“Recuerda todo lo que pasó, siempre estuvo lúcido. Para nosotros volvió a nacer, esto es un gran milagro”, dijo Mónica, su abuela materna, en declaraciones a Canal 3. La mujer agregó que “le sacaron el respirador" y que "ahora empiezan las cirugías y la rehabilitación, pero no corre peligro su vida”.

Antes de llegar a Rosario, el joven estuvo internado en el Hospital Privado Regional de la ciudad rionegrina, donde permaneció en terapia intensiva hasta el lunes pasado, cuando fue derivado a Rosario en un avión sanitario.

“Ahora viene la parte larga, la de las rehabilitaciones, pero está vivo y no podemos pedir más. Es un chico fuerte, hace gimnasia, no sale solo, no va a los boliches, él solo sale a cantar porque tiene su banda, va al conservatorio a practicar con sus compañeros de música, ayuda en su casa. Es un nene bueno, para nosotros sigue siendo Thiaguito”, describió su abuela.