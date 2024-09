“No es el momento de festejar ni celebrar nada. Este gobierno nacional nunca habla de industria. Ningún país que hoy es gran potencia descuida a su industria, todo lo contrario, la defiende y la fortalece. Además, no permite que ingresen algunos artículos del exterior que vienen mucho más baratos. Por otro lado la gente no tiene plena conciencia de lo que significa el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Eso a grandes empresas no va a perjudicar, va a perjudicar realmente a todas las pymes. Y las pymes son las que generan mayor cantidad de puestos de trabajo".

(Secretario general de la UOM Rosariol, Antonio Donello)