Con los tapones de punta, el gobernador Maximiliano Pullaro salió a respaldar la reforma previsional que genera críticas en algunos sectores que forman parte de la Caja de Jubilaciones. Primero apuntó contra los jueces, que el pasado viernes hicieron público su rechazo a la medida, con una inédita concentración en los tribunales provinciales de Rosario. “Lo que hago es terminar con todos los privilegios, principalmente de los que más ganan y de aquellos que se creían que tenían coronita en la provincia de Santa Fe, que son los jueces y es el Poder Judicial”, fustigó. También aseguró que a los maestros que están frente al aula “no se les toca ningún privilegio”, pero advirtió que descontará el día de paro, ante la medida de fuerza que los gremios docentes planean este jueves. A su vez, agradeció nuevamente el gobierno nacional por el acompañamiento en materia de Seguridad, pero marcó diferencias con Javier Milei por su mirada respecto al rol del Estado: “Nosotros creemos que el Estado puede ser eficiente y lo demostramos permanentemente”.

Las declaraciones de Pullaro tuvieron lugar en la apertura del Santa Fe Business Forum, que comenzó este martes en La Fluvial y se extenderá hasta el jueves en Rosario. Se trata de un encuentro organizado por el gobierno de la provincia que busca promover el intercambio comercial y las inversiones internacionales. De la actividad participaron representantes de casi mil empresas de la provincia y la región, junto a unos 200 compradores provenientes de 40 países. “Estamos muy felices, porque con mucho trabajo y articulación logramos el evento más importante del año en nuestro país”, expresó el gobernador en su discurso de apertura. El intendente Pablo Javkin expuso también frente al auditorio (ver aparte).

Sin embargo, las definiciones políticas de la jornada llegaron durante la conferencia de prensa, donde el gobernador fue consultado sobre las repercusiones que comenzaba a generar en algunos sectores el envío de la reforma previsional a la Legislatura. Los gremios docentes manifestaron su rechazo a los cambios cuando la iniciativa comenzaba a trabajarse en la Comisión de Análisis del Sistema Previsional y lanzaron una medida de fuerza para el próximo jueves, que incluirá una movilización a la Legislatura provincial. En paralelo, los jueces, magistrados y funcionarios judiciales de la provincia expresaron su descontento con la medida el pasado viernes, en una concentración que tuvo lugar en la explanada de los tribunales provinciales de Rosario.

Con ese contexto, Pullaro aprovechó para defender la reforma impulsada desde el Ejecutivo. Recordó que la Caja de Jubilaciones tiene “un déficit significativo” que no debe ser sostenido por la ciudadanía santafesina. “El debate que nosotros damos es una salida posible a que nuestra caja tenga menos déficit, que quiebre la curva ascendente que venía teniendo y que desde ese lugar tengamos recursos para poder invertir. La plata sale de algún lado: o aumentás los impuestos, cosa que no vamos a hacer, o sos más eficiente y das el debate”, manifestó.

En ese sentido, el gobernador se refirió a la protesta de jueces y magistrados frente a tribunales. “Acá la primera reforma que se hace en la Caja es terminar con todos los privilegios. No está bien que alguien gane 32 veces más que la mínima. No es correcto y no es justo para un sistema que tiene que ser solidario y equilibrado”, expresó. Y agregó: “Lo que hago es terminar con todos los privilegios, principalmente de los que más ganan y de aquellos que se creían que tenían coronita en la provincia de Santa Fe, que son los jueces y es el Poder Judicial. Acá se terminaron los privilegios. Y si ese grupo a nosotros nos manifiesta, e intenta volcar conceptos, les decimos que lean la ley”.

Al mismo tiempo, Pullaro lamentó que en la discusión sobre la reforma previsional “se haya mentido tanto”; remarcó que las edades jubilatorias se mantienen y que los porcentajes de aporte serán mayores para los que más ganan. “La inmensa mayoría de los trabajadores del Estado, fundamentalmente los que menos ganan, no tienen ninguna modificación. A los maestros que están frente al aula no se les toca ningún privilegio que tienen. Ahora, los que tienen licencia y están haciendo otra cosa, se les sacan los privilegios”, cuestionó. Y se refirió a la medida de fuerza anunciada para el jueves: “Si hay un paro lo vamos a descontar. Acá los chicos tienen que ir a la escuela y los que hagan paro no van a cobrar el día”.

Diferencias con Nación

Pullaro también esclareció sus similitudes con el gobierno nacional y ratificó sus diferencias. El gobernador coincide con Milei en la necesidad de equilibrar las cuentas públicas en búsqueda de un superávit fiscal, pero no comulga con la demonización del Estado. Por el contrario, lo entiende como un elemento necesario para lograr ese objetivo. Ahí es donde entra el insistente reclamo para que haya una mirada más contemplativa sobre el interior productivo del país.

“Nosotros somos muy respetuosos con el gobierno nacional, pero muy firmes ante lo que entendemos que puede ser una Argentina distinta. Y estamos convencidos de que todos tenemos que tener equilibrio en las cuentas públicas y valoramos el esfuerzo que hace el gobierno nacional. De hecho, estamos acompañando ese esfuerzo con mayor ajuste que el que tuvo el gobierno nacional. Pero esa es la primera parte, con eso no alcanza”, evaluó Pullaro. “Nosotros aportamos tres veces y media más al Estado nacional y eso termina yéndose a un sector improductivo que es el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Mirar al interior productivo es mirar otra realidad”, añadió.

En ese marco, el mandatario provincial sostuvo que el camino adoptado por Santa Fe es ejemplo de un Estado que apunta a la eficiencia. “Nosotros arrancamos con déficit fiscal y hoy tenemos a las empresas del Estado equilibradas. Arrancamos con un Estado que debía casi tres masas salariales y los primeros siete meses tuvimos un pequeño superávit fiscal”, expresó. “Mis diferencias -señaló- no son con el gobierno nacional, porque tengo muchas coincidencias. Terminar con el déficit fiscal es una coincidencia en la cual estamos acompañando. A mí nunca me escucharon quejarme de los recortes que hizo el presidente Milei a las provincias. Ahora, denme lo que es de Santa Fe. ¿Cuál es el único reclamo que hacemos? Lo que nos debe el Estado nacional”.

Por último, Pullaro se refirió a la disminución de los indicadores de violencia en la provincia y agradeció el trabajo conjunto realizado con el gobierno nacional. Puntualmente, a tres funcionarios: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Defensa, Luis Petri; y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. “No cantamos victoria, porque hace seis meses tuvimos los hechos más terribles que puede vivir una provincia o una ciudad. Todavía estamos golpeados y en duelo por eso que ocurrió. Pero sí hay un rumbo que marcó el gobierno de la provincia, el gobierno nacional y los tres poderes. Y ese rumbo es terminar con la impunidad y trabajar para que todos podamos tener orden y tener paz”, finalizó.