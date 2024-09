Los últimos días del libro de pases abierto en el fútbol argentino encuentra a los equipos de la ciudad de un lado del mostrador: clubes vendedores. Durante tres meses se pudo comprar y vender jugadores pero la etapa de las contrataciones se agotó en canayas y leprosos y lo único que buscan es hacer caja en sus últimas negociaciones. En Arroyito avanzan en la cesión de Tobías Cervera y Franceso Lo Cleso pero se aplazó para fin de año la salida de Luca Martínez Dupuy. En el parque Independencia se cayó la transferencia de Ian Glavinovich, se evalúa la venta de Angelo Martino y se analiza la vuelta de Maximiliano Urruti. La diferencia entre los clubes es que la tesorería rojinegra está más urgida que la auriazul para hacerse de dólares.

Dos en busca de su destino. Lo Celso y Cervera no encontraron protagonismo en el primer equipo con Miguel Russo como técnico y no lo tienen ahora con Matías Lequi en el banco de suplentes. Por eso ambos jugadores no dudaron en escuchar la oferta que les llegó. El caso de Lo Celso no abre interrogantes en Arroyito. El volante no aprovechó nunca las oportunidades que tuvo para jugar en el primer equipo. Cristian González lo quiere para Unión y entre los clubes hay conversaciones para resolver detalles, como opción de compra y cargo del préstamo. Pero se habla por números bajos. Si no es un préstamo sin cargo, Unión hará un pago menor por la cesión pero la opción de compra que los canayas pretenden supera el millón de dólares a pesar de que el jugador no demostró aún tener nivel de Primera División. En Unión esperan cerrar el acuerdo en las próximas horas a pedido del entrenador.

La situación de Cervera le generó más interés al jugador que al club. Al delantero lo quiere Platense. Central pagó un millón de dólares a Aldosivi por su ficha, por lo cual por el préstamo pretende un cargo de 100 mil dólares. Incluso Central está dispuesto a vender el pase del delantero aunque el Calamar tiene presupuesto para asumir solo un préstamo con cargo y por ahí se mantienen las conversaciones. El pase de Cervera a Vicente López es muy probable que se cierre hoy dado que la dirigencia aseguró la continuidad de Martínez Dupuy. El delantero, de presente en el seleccionado Sub 23 de México, se quiso ir el pasado mes de agosto por las ofertas que tuvo del fútbol mexicano pero ninguna de ellas convenció a la dirigencia canaya. Martínez Dupuy se quedará hasta fin de año a la espera de una propuesta por la compra de su pase que supere el millón y medio de dólares.

Quiere una venta más. La penosa actualidad de Newell’s tiene su efectos colateras en las cuentas de la tesorería y ya sin objetivos deportivos más que evitar pelear por la permanencia la dirigencia rojinegra busca hacerse de dólares antes de fin de año. La cesión de Glavinovich a Vasco da Gama de Brasil no se concretó debido a que en el vecino país el libro de pases cerró ayer y no se llegó a presentar toda la documentación. Pero quedó claro que Vasco da Gama no estaba del todo convencido en hacer la negociación por el defensor leproso. El cierre de inscripciones en Brasil no se alteró y su fecha se sabía desde hacía meses. Una falla brurocrática en clubes profesionales es difícil de aceptar como impericia.

Pero en el parque Independencia tienen expectativas de poder cerrar la venta de Martino en las próximas horas. El defensor es reprobado por los hinchas por su expulsión en el clásico y la dirigencia quiere un millón y medio de dólares por su ficha, para así recuperar lo invertido cuando le compraron su pase a Talleres.

Racing quiere sumar a Martino para que esté disponible en los cuartos de final de Copa Sudamericana. El interés del club de Avellaneda en el más firme pero su intención es cerrar un préstamo y los rojinegros quieren vender. Racing aún no hizo propuesta por la compra del defensor por lo cual Martino analiza otras alternativas, una de Rusia y otra de Turquía. La liga del fútbol turco es más competitiva que la rusa y el jugador mostró su preferencia por trabajar sobre la opción de la liga que compite en UEFA. Para una transferencia internacional quedan pocas horas por lo cual entre hoy y mañana la dirigencia que preside Ignacio Astore deberá definir el futuro del jugador, titular en la formación de Sebastián Méndez.

Hasta el viernes se puede sumar jugadores que se encuentran en clubes de nuestro país y el manager Ruben Capria tiene el ofrecimiento para la vuelta de Maximiliano Urruti. El delantero se fue del club hace once años, formó parte del primer equipo que formó Gerardo Martino en 2012. Jugó diez años en Estados Unidos y viene de seis meses sin protagonismo en Platense. El goleador, de 33 años, no tuvo lugar en el Calamar y se quedó con el pase en su poder. Quiere volver al parque Independencia y la decisión está en manos del manager del club.

En cuanto a la situación de Juan Ramírez, la dirigencia reconoció que quiere vender su pase para así desprenderse de los compromisos de pago asumidos a principio de año. Newell's pagó cuatro millones de dólares por su ficha y el delantero no tuvo un rendimiento a la altura de las expectativas. No hizo goles importantes, tiene muchos partidos sin convertir y su futuro en Newell's no se extenderá muchos más que hasta fin de año. Aunque hasta ahora en el parque Independencia no llegó oferta alguna por el ex Nacional y se quiere, en parte, recuperar lo invertido.