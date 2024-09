Argentina presentó la mayor caída del salario en América Latina, es el país con la peor previsión de crecimiento y es la nación con la expectativa de creación de trabajo más baja del mundo según ManpowergGroup, pero el presidente Javier Milei decidió meterse de lleno en la batalla por la llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), pese a que desde que Mauricio Macri las propuso en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en 1998, no existió siquiera una movilización de hinchas que exigieran la llegada de capitales extranjeros a los clubes. Sin embargo, este lunes la Justicia falló a favor de la AFA y ordenó suspender la reglamentación de las SAD que motorizó el Gobierno nacional.

Impulsado por los acuerdos que realizó con Macri antes del balotaje, en sus primeros días de Gobierno, Milei dejó en claro que venía por todo, incluso el fútbol, y que poco le importaban las formas. Federico Sturzenegger, que en ese entonces todavía no era ministro de Desregulación y Transformación del Estado, apareció en un video acariciando una pila de papeles, que conformaban nada más ni nada menos que el famoso mega DNU/70/2023. En él se encontraban los artículos 335 y 345, que estaban dedicados a las SAD y que quedaron sin efecto por la decisión del juez Elpidio Pinto, que desde el Juzgado Federal de Mercedes, decidió avalar la medida cautelar presentada por la AFA. La Justicia Federal, además, suspendió la reglamentación de las SAD que también fue formulada por el propio Sturzenegger, e indicó que la medida regirá hasta que sea dictada la sentencia definitiva.

A lo largo de este año, la puja por la llegada de las SAD al fútbol argentino tuvo a la ciudad de La Plata como epicentro. La capital de la provincia de Buenos Aires apareció en la disputa tanto por el origen de los personajes que impulsan la impulsan, como por tener en su territorio a los primeros clubes que se arrimaron a la privatización.

Sturzenegger nació en Rufino, Santa Fe, pero vivió, estudió y se graduó como licenciado en economía en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El hecho de estudiar en la universidad pública y gratuita platense, hizo que se relacionara de manera directa con Gimnasia y Esgrima La Plata, una sociedad civil sin fines de lucro que desarrolla sus partidos en el estadio Juan Carmelo Zerillo, que fue construido gracias al aporte de miles de socios que a lo largo de su vida invirtieron en pasión y pertenencia. Este lunes por la noche, el "lobo" le ganó a Argentinos Juniors en el último minuto y todo fue felicidad, pero en las paredes de las calles aledañas a la cancha ubicada en 60 y 118, aparecieron cientos de carteles con la cara del ahora ministro libertario, que por debajo tenía una frase que decía "No a las SAD, Gimnasia es de los socios", lema que fue impulsado, entre otros, por la Agrupación Gimnasia es Pueblo.

El repudio a Sturzenegger, sin embargo, no es cosa de ahora. Ni bien fue oficializado como ministro de Milei, el funcionario fue abucheado e insultado en su ingreso a la platea del "tripero". Si bien no hubo ninguna agresión física, los hinchas expresaron su descontento cara a cara, al grito de "devolvé toda la que le robaste al país". La posición de Sturzenegger en favor de las SAD tiene contradicciones, porque si bien fue secretario de Política Económica en el gobierno de Fernando de la Rúa y presidente del Banco Central durante la presidencia de Macri, entre el 2008 y 2013 ocupó el cargo de presidente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, y cuando la banca fue oficializada como sponsor principal de Barracas Central por aquellos años, dijo estar "orgulloso de acompañar a una sociedad civil sin fines de lucro", ya que lo mismo habían hecho con San Lorenzo y Huracán.

En ese entonces Barracas Central estaba en la B Metropolitana, y era presidido por Claudio "Chiqui" Tapia, hoy presidente de la AFA. Ahora que "el guapo" está en primera división y que Tapia es un muro contra la llegada de los grupos empresarios, Sturzenegger dijo en una entrevista televisiva que "me gustaría ver cuáles son los puntos que saca Barracas Central relativo a sus condiciones objetivas, pero no me voy a meter ahí", en una clara ironía que apuntaló la disputa por la llegada de los capitales privados al deporte más popular del país. Más allá de eso, la AFA argumentó que los decretos ideados por Sturzenegger "afectan la estructura y funcionamiento de las asociaciones deportivas", y constituyen “una palmaria intromisión del Estado Nacional en entidades privadas” porque “violan un sinnúmero de artículos de la Constitución Nacional”. Y la Justicia le dio la razón a la institución que gobierna Tapia.

Otro platense que es voz y cara visible de esta búsqueda es el mismísimo Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, que desde que el tema salió a la luz con la llegada de Milei, apeló al discurso de que la cosa "no está bien explicada", que "puede haber sistemas de asociaciones mixtas", y que "muchos clubes han crecido gracias al aporte privado". Estudiantes de La Plata, que es el último campeón del fútbol argentino y que fue tricampeón de América y campeón mundial, construyó su nuevo estadio y obtuvo todos sus logros siendo una asociación civil sin fines de lucro, pero a pesar de que el último balance arrojó un superávit de 14.100 millones de pesos, Verón indicó que "para dar el salto necesitamos ayuda".

Pese a que los discursos de Verón dejan muchos grises en el medio, la "brujita" brindó una conferencia de prensa días atrás, donde anunció un nuevo convenio con dos de sus principales sponsors, que son Saint-Gobain y Hecquet, cuyo nombre aparece en el medio de la camiseta, y Ey Bulding a Better, y, entre otras cosas, sostuvo: "Lo que estamos haciendo es prepararnos para que el club en algún momento pueda llegar a tener otro tipo de apertura". "Yo creo que los clubes tienen que tener la potestad de tener la posibilidad de elegir". "Los clubes son los que tienen el termómetro y saben lo que le pasa a la economía". "Yo leí hace poco una frase que dice 'lo que nos trajo hasta acá no nos va a llevar hasta allá', y vamos a cumplir 120 años como club y sigue todo igual".

Si bien la postura del ex jugador de Estudiantes, Boca Juniors, Sampdoria, Parma, Lazio, Manchester United, Chelsea y Milan resulta respetable para muchos socios del "pincha", en las últimas horas el mundo del fútbol se alarmó por una imagen del Presidente, que en una entrevista televisaba se vio acompañado, de fondo, por la camiseta número 9 de Estudiantes. Si bien la aparición de la casaca del delantero magdalenense Guido Carrillo puede ser interpretada como "una casualidad" o "un descuido", el periodista Flavio Azzaro sugirió que se trata de "un claro mensaje para Tapia".

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata.

Azzaro, que junto al ex presidente de Independiente Andrés Ducatenzeiler protagoniza el programa de fútbol más visto de Argentina, el 5 de junio había asegurado en X: "Adivinen qué presidente del fútbol argentino va todas las semanas a Olivos pero entra por el túnel para no dejar los dedos pegados? es pelado y tiene barba candado!".



Verón siempre criticó a la actual gestión de la AFA, por los torneos, por su organización y por la forma de administrar los recursos. Luego de que se filtrara la imagen de Milei con la camiseta de Estudiantes de fondo, Azzaro aseguró en "El Loco y El Cuerdo" que Verón "es la carta del Presidente de la Nación para tomar el poder de la AFA", que tendrá elecciones presidenciales el próximo 17 de octubre, según se informó mediante un boletín oficial en Asamblea Ordinaria que ordenó el adelantamiento de los comicios, ya que éstos tenían fecha para cinco meses después que lo comunicado.

Macri fue el primer gran impulsor de este negocio. Siendo presidente de Boca Juniors planteó la posibilidad de las SAD a Julio Grondona en 1998, pero la votación entre los miembros de la AFA salió 42 a 1 por la negativa. Macri no completó su plan cuando fue presidente nacional, pero volvió a la carga con la llegada de Milei. Si bien distintas fuentes indicaron que en el famoso "pacto de Acasusso" Milei habría prometido a Macri el manejo del fútbol, la tensión que atravesó la relación entre éstos actores generó dudas sobre el rol de cada uno ante la posible llegada de los capitales extranjeros.

Si bien el voto de los senadores macristas a favor de la ley de movilidad jubilatoria que fue vetada por Milei causó revuelo puertas adentro, los cruces tuvieron su capítulo anterior cuando la gestión libertaria destituyó al ex subsecretario de Deportes, Julio Garro, otro de los platenses que salió a la luz como un claro impulsor de las SAD.

El macrista Garro, que fue ocho años intendente de La Plata, tuvo incidencia directa en el intento de privatización del Centro de Fomento José Hernández, una institución deportiva platense que desarrollaba sus actividades futbolísticas en la Liga Costera del Río de La Plata, torneo del cual fue expulsado luego de que, en una confusa asamblea, los representantes aprobaran que los capitales privados "puedan intervenir en el fútbol". La Dirección Provincial de Personas Jurídicas, tiempo después, declaró como "irregular" a la asamblea, que tuvo como organizador al directivo Claudio Fiorellino, miembro de la comisión directiva y ex delegado de Garro en la gestión municipal.

Si bien es un secreto a voces que varios clubes de la primera división del fútbol argentino están manejados como sociedades anónimas, la AFA prohíbe de manera terminante éstos modos de manejo en su estatuto, argumentando que los clubes son asociaciones civiles sin fines de lucro y que, como tales, deben estar administradas por sus socios. Hasta el momento, la Justicia siempre le dio la razón.