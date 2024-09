Estados Unidos, el jefe de la diplomacia europea y nueve países de América latina rechazaron el martes la orden de detención contra el opositor venezolano Edmundo González Urrutia, luego de que esquivara tres citaciones judiciales por presuntos delitos ligados a los comicios del 28 de julio. Un tribunal con competencia en terrorismo ordenó el lunes por la noche el arresto del diplomático de 75 años, investigado por delitos que incluyen "desobediencia de leyes", "conspiración", "usurpación de funciones" y "sabotaje". El presidente Nicolás Maduro arremetió contra el dirigente opositor al asegurar que en Venezuela "nadie está por encima de las leyes como ha pretendido el cobarde de Edmundo González Urrutia".



"Buscan silenciar al señor González"

El jefe de la diplomacia estadounidense para América latina y el Caribe, Brian Nichols, condenó la "orden de arresto injustificada" de González Urrutia. "En lugar de reconocer su derrota electoral y prepararse para una transición pacífica en Venezuela, Maduro ha ordenado ahora la detención del líder democrático que lo derrotó abrumadoramente en las urnas", señaló Nichols en la red X.

En la misma línea el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, rechazó "categóricamente" la medida y exhortó "a las autoridades venezolanas a que respeten su libertad, integridad y derechos humanos". Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay también rechazaron "de manera inequívoca y absoluta" la orden de captura. Venezuela ya rompió relaciones diplomáticas con varios de estos países, tras no reconocer la reelección de Maduro.

El comunicado de países latinoamericanos "cita varios supuestos delitos que no son más que otro intento de silenciar al señor González, desconocer la voluntad popular venezolana, y constituye persecución política". Además condena la orden de detención "en un país donde no hay separación de poderes ni las garantías judiciales mínimas y donde abundan las detenciones arbitrarias".

La Fiscalía de Venezuela solicitó este lunes a un juzgado especializado en delitos de terrorismo que emita una orden de detención en contra del candidato de la mayor coalición opositora, entre otros delitos por su "presunta comisión de delitos de usurpación de funciones" y "forjamiento de documento público", con relación a las actas electorales de las presidenciales del pasado 28 de julio. La solicitud se hace después de que la Fiscalía citara a González Urrutia en tres ocasiones y el opositor decidiera no presentarse, al desconocer en calidad de qué debía comparecer y al no reconocer los delitos que el Ministerio Público le atribuye.

¿Dónde está González Urrutia?

El abogado de González Urrutia dijo este martes que su defendido no se planteó la posibilidad de pedir asilo en alguna embajada. "No se ha pedido el asilo", aseguró el defensor José Vicente Haro a la prensa a las afueras de la residencia del candidato en Caracas y agregó: "Eso es un asunto que no se ha planteado la familia o el señor Edmundo González Urrutia".

González Urrutia se encuentra alejado de la vida pública desde hace un mes, luego del inicio de la investigación penal en su contra. "Tenemos poco conocimiento de ese expediente judicial. Lo que conocemos, lo que sabemos, es lo que es un hecho, público, notorio y comunicacional, que es una orden de aprehensión", explicó el abogado, quien aclaró que si existe una orden de allanamiento "se acatará y se le permitirá el acceso debido a los funcionarios".

"Nadie está por encima de las leyes"

Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato de seis años, hasta 2031, por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que no publicó el detalle del escrutinio como obliga la ley. La investigación a González Urrutia guarda relación con la publicación de una página web en la que la la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) asegura haber cargado "el 83,5 por ciento de las actas electorales" recabadas por testigos y miembros de mesa en la noche de la elección para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales.

"Nadie en este país está por encima de las leyes, de las instituciones, como ha pretendido este señor el enconchado (escondido), el cobarde de Edmundo González Urrutia", dijo Maduro el lunes en su programa semanal de televisión. "Él dice que no va y se esconde porque no reconoce al Ministerio Público", fustigó el presidente venezolano, quien agregó: "Dime un país del mundo donde un personaje pueda hacer eso".

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, manifestó por su parte que Venezuela se está preparando para enfrentar al fascismo y defender a la patria. "Esto es un golpe de Estado que no tiene su final, está en pleno desarrollo, es un golpe de Estado que fue bien planificado, bien hecho y que perturba la conciencia del ser humano venezolano", expresó López desde el auditorio de la Academia Militar en Caracas.