¿Deben los futbolistas opinar de política? ¿Es conveniente que lo hagan? El debate se abrió este receso a raíz de unas declaraciones de Kylian Mbappé en las que, tras la victoria de la ultraderecha en la primera vuelta de las elecciones legislativas francesas, el futbolista galo llamó a la movilización y a no votar por los extremos, en clara referencia al partido de Marie Le Pen.

Según algunos medios franceses, la camiseta nacional debería inhibirte de opiniones que afecten al conjunto de la sociedad. Cabe preguntarse si el debate no está viciado de raíz, ya que el mero hecho de que se plantee revela que, en general, vivimos inmersos en una idea empobrecedora y falaz de la política. Los futbolistas no viven al margen de ella. No son marcianos: son ciudadanos comunes con su derechos y sus deberes, tan responsables como usted y como yo de cuanto ocurre a su alrededor, o quizá un poco más, precisamente porque son unos privilegiados y sus opiniones políticas y sociales pueden tener una influencia que no tiene ni la de usted ni la mía. Se dirá que eso no garantiza que vivamos en sociedades mejores; falso: eso garantiza que vivimos en sociedades más democráticas, que es la única garantía de vivir en sociedades mejores.



Partamos de lo obvio, nadie está obligado a opinar de política. Pero convengamos que la autocensura inducida hace su trabajo. Es verdad, y se lleva razón cuando se afirma que la causa fundamental del silencio político del futbolista es el miedo. Si te pronunciás políticamente vas a tener menos gente que te siga, que te anime, que festeje como palmero tus gambetas. Ahora bien, ese mismo miedo es el que tiene o podría tener cualquiera de nosotros que exponga sus convicciones ideológicas en una sociedad tan polarizada como la nuestra, donde se han dinamitado familias, naufragado amigos, y destruidos trabajos. ¿Se juegan mucho más que nosotros? No lo creo. Los futbolistas de alta gama, de entrada, tienen sus necesidades económicas cubiertas. ¿Cuál es el precio que pagó Mbappé por enfrentarse a la extrema derecha? Ninguno. Al contrario, fichó por el Real Madrid (con un suculento contrato millonario), y bajo el mandato de Florentino Pérez, nada sospechosos de ser “social-comunista”, sino todo lo contrario. Sin embargo, Mbappé pudo callarse la boca, no meterse en “problemas”, escurrir el bulto, y evitar que más de uno lo señalara con el dedo. Claro, si lo normal no fuera que los futbolistas se callaran, sino que hablaran, no habría dedos suficientes para señalarlos a todos.

Cabe preguntarse que piensan nuestras estrellas nacionales e internacionales, los jugadores de la Selección Argentina, los exjugadores Campeones del Mundo, del delicado momento que sufre el fútbol argentino, con las permanentes embestidas de un gobierno, que a estas alturas, ya juguetea con el abismo. Sabemos que su popularidad los dota de una enorme influencia. La privatización del fútbol argentino en Sociedades Anónimas Deportivas no es un hecho menor. Es un hecho político de gran calado. Y responden a un modelo ideológico donde todo es susceptible de ser privatizado: la sanidad, la educación, las pensiones, los recursos naturales.

Los grandes futbolistas son lo más parecido que tenemos a los héroes clásicos. Que bien le vendría ahora al fútbol argentino un poco de ternura, un abrazo, una caricia, un beso, de estos héroes clásicos de ayer y de hoy tan anestesiados por el silencio. La política es demasiado importante para dejarla en manos de algunos políticos. La política es cosa de todos, y claro está, también de los jugadores de fútbol.

(*) Periodista, ex jugador de Vélez, clubes de España y campeón mundial 1979