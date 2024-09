La diputada libertaria Lilia Lemoine, amiga personal del presidente Javier Milei, volvió a apuntar este martes contra la vicepresidenta Victoria Villarruel y dijo que "está meando fuera del tarro", al intentar construir su "propia carrera política" utilizando como plataforma la alianza electoral que formó con el ultraderechista.

Villarruel, sostuvo Lemoine en el canal de Youtube del influencer libertario Fran Fijap (cuyo nombre real es Franco Antúnez) , tiene "la maldición del vice", que significa que "el vicepresidente por lo general termina haciendo su propia carrera política" luego de llegar al poder. "Está meando fuera del tarro", advirtió la cosplayer, en referencia a las múltiples versiones que aseguran que Villarruel busca despegarse estratégicamente de Milei.

En un intento por restarle poder, Lemoine negó que exista una interna entre Villarruel y Milei "porque Javier es el presidente", remarcó. "Hasta Sarmiento tuvo problemas con su vicepresidente, cuando le dijo ‘vos no te metas en mi Gobierno, andá a tocar la campanita del Senado’", agregó.

"No puede haber una interna, porque no se le puede discutir a Milei. Y cuando digo Miei digo Javier-Karina, porque las discusiones tienen que ser entre Javier y Karina, que son los socios políticos que llevan adelante todo esto. No hay interna con Victoria Villarruel. Y Javier no está peleado con Victoria Villarruel", insistió.

Sin embargo, mencionó que una persona que conoce a Villarruel desde hace tiempo "dijo que antes de ser candidata de Javier se burlaba de él. Cuando yo me enteré eso dije ‘no me contengo más’. Porque eso de ‘me junto con vos porque me servís ahora y después mañana hago otra cosa’... no. Así que perdónenme los fans de Villarruel. Mientras sea funcional al Gobierno, todo bien. Pero yo lo voy a decir", concluyó.

Hace dos semanas, la diputada ya había apuntado contra Villarruel, a quien calificó de “irrespetuosa” y acusó de ser parte de “confabulaciones” contra el gobierno nacional y de coquetear políticamente con Juntos por el Cambio. Fue cuando le consultaron en una entrevista periodística por el posicionamiento de la vicepresidenta respecto de la candidatura de Ariel Lijo como miembro de la Corte Suprema. “Ella ha abandonado sus ideales y promesas de campaña para abrazar los ideales de un frente que en su momento no le dio lugar”, disparó entonces la cosplayer.

“Me parece que la vicepresidente tiene una agenda propia. Sigue con la línea de los vicepresidentes que por alguna razón deciden desmarcarse de la fuerza que los llevó a estar donde están”, cuestionó en esa oportunidad la diputada cosplayer. "Hacer comentarios para quedar bien con cierto sector de votantes y desmarcarse del Presidente que generó todo este cambio me parece irresponsable”, reiteró.

Días antes, Lemoine la había criticado por no condenar la visita que 6 diputados de La Libertad Avanza hicieron a genocidas detenidos en la Cárcel de Ezeiza. “Me rompe soberanamente las bolas por qué carajo Victoria Villarruel no saltó. Fue su leitmotiv de campaña”, planteó sobre la larga militancia de la vicepresidenta en organizaciones que reivindican la dictadura y exigen la libertad de los genocidas.