La revista France Football anunció los candidatos al Balón de Oro, el premio que concede anualmente y que, con ocho galardones, tiene a Lionel Messi como su máximo ganador. Dos argentinos compiten este año: Emiliano Martínez, que además opta al premio al mejor arquero (que ya obtuvo después del mundial de 2022; y Lautaro Martínez. Además, Alejandro Garnacho compite por el premio al mejor jugador sub-21.



Por fuera del arquero del Aston Villa y los delanteros del Inter y el Mancheste United, la lista incluye a Federico Valverde (Real Madrid), Ruben Dias (Manchester City), Phil Foden (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Kylian Mbappé (Real Madrid y PSG), Ademola Lookman (Atalanta), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Erling Haaland (Manchester City), Nico Williams (Athletic Bilbao), Grant Xhaka (Bayer Leverkusen), Artem Dovbik (AS Roma), Toni Kroos (Real Madrid), Vinicius Junior (Real Madrid), Dani Olmo (FC Barcelona y Leipzig), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Martin Ödegaard (Arsenal), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Rodri (Manchester City), Harry Kane (Bayern Múnich), Declan Rice (Arsenal), Vitinha (PSG), Cole Palmer (Chelsea), William Saliba (Arsenal), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Bukayo Saka (Arsenal), Lamine Yamal (Barcelona) y Dani Carvajal (Real Madrid).

Por su parte, el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, fue nominado al primer Balón de Oro que se entregará al mejor director técnico del mundo por su coronación en la Copa América de Estados Unidos 2024.

La ceremonia que se llevará a cabo el 28 de octubre de este año en el Teatro del Châtelet en la ciudad de Paris tendrá seis nominados al premio "Mejor entrenador del Mundo", entre los cuáles estará por primera vez el entrenador argentino.

A su vez, esta será la primera vez que se entregará este premio por parte de France Football, ya que siempre son dirigidos hacia los futbolistas, pero que para esta edición tendrá la incorporación del homenaje con un premio dorado al entrenador del año.

Junto a Scaloni lo acompañarán otros cinco exponentes en el puesto como lo son: Josep "Pep" Guardiola (Manchester City), Carlo Ancelotti (Real Madrid), Gian Piero Gasperini (Atalanta), Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) y Luis De la Fuente (selección de España).

No obstante, esta no es la primera vez que Scaloni está nominado a un premio por su desempeño: en 2022 y 2023 estuvo ternado y ganó los premios a Mejor seleccionador del mundo​ por la IFFHS; Mejor entrenador del mundo 2022 por World Soccer y el The Best al Mejor entrenador de Fútbol Masculino 2022.

En cuanto a las mujeres, las futbolistas nominadas son Trinity Rodman (Washington Sprit), Mallory Swanson (Chicago Red Stars), Ada Hegerberg (Lyon), Manuela Giuliano (Roma), Barbra Banda (Shanghai RCB y Orlando Pride), Tarciane Lima (Corinthians y Houston Dash), Aitana Bonmatí (FC Barcelona), Lauren Hemp (Manchester City), Glodis Viggosdottir (Bayern Múnich), Mariona Caldentey (Arsenal y FC Barcelona), Lucy Bronze (FC Barcelona y Chelsea), Yui Hasegawa (Manchester City), Sjoeke Nüsken (Chelsea), Lindsey Horan (Lyon), Caroline Graham Hansen (FC Barcelona), Tabitha Chawinga (PSG y Lyon), Gabi Portilho (Corinthians), Patricia Guijarro (FC Barcelona), Lea Schüller (Bayern Múnich), Lauren James (Chelsea), Salma Paralluelo (FC Barcelona), Giulia Gwinn (Bayern Múnich), Khadija Shaw (Manchester City), Grace Geyoro (PSG), Alexia Putellas (FC Barcelona), Sophia Smith (Portland Thorns), Ewa Pajor (Wolfsburgo y FC Barcelona), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars), Mayra Ramírez (Levante y Chelsea) y Marie-Antoinette Katoto (PSG).

FC Barcelona, Chelsea, Olympique Lyon, París Saint-German y New York Gotham aparecen como los nominados a mejor club en fútbol femenino. Y en el rubro femenino, los entrenadores y entrenadoras destacados son Sarina Wiegman (Lyon y selección de Inglaterra), Filipa Patao (Benfica), Jonatan Giraldez (FC Barcelona y Washington Spirits), Arthur Elías (Corinthians), Emma Hayes (Chelsea y selección de Estados Unidos) y Sonia Bompastor (Lyon y Chelsea).