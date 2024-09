No hay bien que por mal no venga. La inversión de la famosa frase corre a velocidad crucero por las venas del segundo largometraje de la francesa Coralie Fargeat, convertido velozmente en el título “controvertido” y “shockeante” de la última edición del Festival de Cannes, donde terminó alzándose con el premio al Mejor Guion. Es que su cruza de comentario social sobre la belleza, la pérdida de la juventud y la femineidad como eje de atracción de las miradas de los hombres y también de las mujeres con los mecanismos del body horror, sumada a un tono que nunca se deja llevar por el canto de sirena de la gravedad –más bien todo lo contrario–, hacen de La sustancia una de esas películas inolvidables en varios sentidos. Para bien o para mal, dependiendo de los ojos del observador. La historia de una famosa actriz devenida presentadora de un programa televisivo dedicado a los ejercicios aeróbicos, a la manera de Jane Fonda en los años 80, se transforma más temprano que tarde en un ascenso al paraíso de la mocedad y un descenso al infierno de la decrepitud y la putrefacción. Ambas cosas al mismo tiempo, como una Jekyll y Hyde sin compás moral como principal escisión o una Dorian Gray sin retratos bajo llave (o sí, pero de una manera muy diferente a la esperada).

A punto de estrenarse en salas de cine el próximo jueves 19, semanas antes de su lanzamiento en la plataforma Mubi, La sustancia tiene varios componentes a destacar, pero resulta imposible no comenzar por el doble protagónico de Demi Moore y Margaret Qualley, las dos caras de una misma moneda, enfrentadas al mismo y reluciente espejo. La actriz experimentada y la joven que está dejando de ser promesa se entregan a sendos papeles -que en el fondo son el mismo- de una manera descarnada y feroz, dando hálito y carnadura a las criaturas. Elisabeth Sparkle, quien ya cuenta con su propia estrella en el famoso paseo de Hollywood (la película es una coproducción y fue rodada en París en idioma inglés), da a luz a Sue, una versión de sí misma más joven, turgente y ambiciosa. Es la historia de una posible supervivencia que, inevitablemente, troca en competencia, como en una versión fantástica, extrema e incluso metafísica del clásico de Joseph L. Mankiewicz, La malvada (aunque el tono, por momentos paródico e incluso disparatado, está más cerca de su doppelgänger de Las Vegas: Showgirls, de Michael Verhoeven). Un paseo sangriento por las entrañas del miedo al paso del tiempo, con algo de corazón, un poco de odio y mucha tripa.

Si algo no puede afirmarse acerca del cine de Coralie Fargeat, cuya ópera prima, el hiperviolento relato de violación y ajuste de cuentas Venganza del más allá está disponible en Netflix, es que transite por los caminos de la sugestión y la sutileza. Dennis Quaid es el gerente de la señal televisiva encargado de decirle a Elisabeth que el programa no va más; que su cuerpo y su rostro ya no son lo que solían ser y que se hace necesario, imperioso, reemplazarla por una figura más joven y atractiva. Con una lente de gran angular en la mano, la realizadora le dedica varios planos deformados al hombre poderoso, mientras mastica con devoción y escupe las palabras sin anestesia ni piedad por quien tiene delante. No hay nada que hacerle, excepto hacerle caso a ese extraño anuncio que promociona una sustancia capaz de revertir lo inevitable. Con los anteojos negros bien calzados, Elizabeth sale en busca del primer kit de líquido verde y demás elementos complementarios: varias bolsas de alimento intravenoso, la jeringa diseñada para extraer y suministrar el sostén vital y la otra aguja, la que permite hacer el cambiazo luego de los siete días obligatorios.

Y así, como en un film de David Cronenberg al cual se le han reemplazado las aristas más frías y desencantadas, La sustancia comienza a desarrollar su fábula: la protagonista yace en el piso del baño, la espalda abierta de par en par, mientras su doble -aunque físicamente diferente- observa detenidamente sus pechos y nalgas firmes, la perfección del cutis fresco y sin arrugas. Muy pronto el mundo será de Sue, como antes lo fue de Elisabeth. Sólo es cuestión de participar del casting, que al fin y al cabo dentro suyo está la otra -literalmente, a nivel genético-, esa otra mujer madura que conoce las rutinas físicas de memoria. Sólo es cuestión de coser la improvisada vagina a conciencia y disfrutar de la semana, antes del primer regreso a la vida activa del cuerpo original, congelado en un limbo del cual sólo la suplente puede resucitarla.

LA BELLA ES LA BESTIA



“La sustancia es un acercamiento feminista al body horror, y es muy diferente a Venganza del más allá, aunque hay muchas similitudes. Es un film de género, que me parece una forma genial de hablar de cuestiones sociales”. Las palabras de Coralie Fargeat en una entrevista con The New York Times son concretas y directas a la hora de definir su nueva película. “Lo que me gusta es la posibilidad de crear otros universos: un mundo propio, con sus reglas y códigos, y llevar todo a un extremo muy visceral. Pero siempre hay una distancia que se corre del realismo de la violencia. Mis películas transcurren en ambientes visualmente muy coloridos, casi como si fueran espacios pop. Y la violencia es tan extrema que aparecen momentos de humor. Esa naturaleza excesiva en la violencia se corre de cualquier sentido de realismo”. Respecto del tema central de La sustancia, la pérdida de aquello que las sociedades modernas siguen admirando en las mujeres más allá de los avances sociales -la juventud, la belleza estereotipada o la singular, la posibilidad biológica de ser madre-, la realizadora nacida en Francia en 1976 recuerda que “durante mi infancia y adolescencia me di cuenta de que las cosas a los que los chicos tenían acceso eran más cool y divertidas. Eso me afectó mucho y sentí esa desigualdad desde muy joven. Existían esos estereotipos alrededor de lo que las chicas podían hacer, cómo debían verse y comportarse: teníamos que ser delicadas, sonreír y ser buenas. La sustancia tiene mucho que ver con eso: como, al ser mujeres, debemos ajustarnos a lo que se pide de nosotras, y como eso impacta en nuestra vida a nivel social”.

Más allá de todas esas cuestiones que, sí, están presentes en enorme medida en el relato, La sustancia, al fin y al cabo, una comedia oscura, nunca pide que se la tome excesivamente en serio. Hay un tono tan escabroso que rápidamente muta en grotesco, como ese maquillaje que Elisabeth transforma en máscara pintarrajeada en un momento de duda existencial, cuando la competencia con Sue ha dado varios pasos hacia el abismo. Allí están los planos recurrentes del culo de la joven durante la grabación del show y los pantagruélicos festines de su “madre” en el abandono del pent-house con vista a la ciudad (y al afiche de Sue). Y esa pata de pollo que surge del lugar más inesperado, invirtiendo el ingreso del fálico VHS de Videodrome, recordatorio de que detrás de la nueva y sideral fama hay una carrera construida previamente con paciencia. Como Papá Cronenberg, con quien Fargeat, gran ironía, compitió en la sección oficial de Cannes, la realizadora no le teme a la exposición de los cuerpos, y resulta más que evidente la confianza y entrega en ese sentido tanto de Moore como de Qualley.

La crítica cinematográfica Stephanie Zacharek escribió una reseña muy inteligente sobre la película, destacando en un párrafo la presencia de los cuerpos desnudos de las actrices en varias escenas, contraponiéndola al zeitgeist neo puritano que suele imperar en el cine de Hollywood. “En la década de los 90 y comienzos de la siguiente, la desnudez era algo tan común que parecía poco excepcional. Hoy ha prácticamente desaparecido. En parte eso puede ser consecuencia del hecho de que las actrices se sienten más empoderadas a la hora de decir no si no desean hacerlo. Ese es un paso hacia adelante en términos de seguridad para las actrices jóvenes, pero puede ser un paso hacia atrás para el arte. La ausencia de desnudos en las películas contemporáneas sólo ha logrado que se les anexe un sentido de vergüenza. Pero Fargeat parece admitir que uno de los placeres de las películas es poder mirar a la gente hermosa, con o sin ropa”.

LA NUEVA CARNE



La sustancia en La sustancia no es un simple producto de belleza, una crema rejuvenecedora o un implante diseñado para sostener artificialmente todo aquello que juega con las reglas de la ley de la gravedad y el transcurso del tiempo. Por eso, como cualquier invención de un científico loco, se desmadra y amenaza con destruirlo todo. Mientras la nación parece cada día más enamorada de esa muchacha hermosa y perfecta entubada en su traje de elastano, la decrepitud anida en las habitaciones y pasillos del hogar, en un encierro cada vez más asfixiante. Si la película comienza como una historia de dualidades pergeñada por una búsqueda extrema de lozanía y perduración, Fargeat sube la apuesta durante los últimos tramos y desemboca en una relectura de los placeres (culpables o no) del gore más estrafalario, un grand guignol que recuerda al primer Peter Jackson, el de los zombis de Muertos de miedo y los alienígenas de Mal gusto. Elisabeth sale una vez más al exterior y el mundo se convierte en un escenario, o viceversa, mientras los gritos desesperados del público, transmutado en la turba de linchamiento de Frankenstein, piden castigo y llamas eternas de condenación.

Fargeat declaró en varias ocasiones que su pasión por el cine de género es de larga data, de la época en la cual su abuelo le permitía ver películas que sus padres consideraban poco apropiadas para su edad, de la saga Rambo a RoboCop, además de la remake de La mosca de Cronenberg, con la cual, desde luego, La sustancia tiene algunos puntos de contacto. Para la cineasta, su reluciente film es también, a su manera, una película de venganza: “Venganza sobre el cuerpo de la mujer y cómo este es percibido. Un muchacho que camina en algún espacio público tiene un cuerpo neutral; nadie va a observarlo. Una mujer que camina en ese mismo lugar es otra historia: la manera en la cual es observada, cómo se la trata si se comporta o viste de tal o cual manera, si tiene tal edad o aquella otra. Hay una diferencia extrema que crea una enorme inequidad y una violencia que las mujeres enfrentamos diariamente. La violencia metafórica de La sustancia refleja la violencia de esa desigualdad cotidiana que las mujeres siguen enfrentando”. Y así, entre las miradas ajenas y la propia, que a veces es de otra persona, aunque ambas sean “una misma”, el film refleja literalmente ese monumento al acto de observar llamado Vértigo, de entre los muertos. Si algo no se le puede negar a Fargeat, además de su pasión por los extremos, es la cinefilia.