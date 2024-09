A poco de que se cumpla un año del crimen de Ivana Garcilazo, cometido en Ovidio Lagos y Montevideo, tras la finalización de un clásico de fútbol entre Central Y Ñuls, su hermana Laura Garcilazo sostuvo que la causa se frenó tras la detención de dos imputados, pese a que sigue prófugo el tercer responsable del ataque a piedrazos que terminó con la vida de la hincha de Central. Se trata de Damián Reifenstuel, quien sospechan que podría estar en Europa, tras haber cruzado a Bolivia.

Según dijo la hermana de la víctima en declaraciones a LT8, “lamentablemente, la investigación no ha avanzado nada en la búsqueda del prófugo. Hay dos detenidos, Ariel Cabrera y Juan José Masson, y sigue prófugo Damián Reinfenstuel". En ese sentido, expresó que "el 30 se cumplirá un año y todo sigue así". "Todo este tiempo no hicimos ninguna actividad para tener visible el caso, no hicimos marchas, porque era un pedido de fiscalía, pero ya ha pasado mucho tiempo y empezamos a hacer cosas para que aparezca Reifenstuel”, explicó.

Laura agregó: "Supuestamente, la investigación sigue avanzando, pero nosotros recibimos pocos datos y eso nos pone muy mal en este mes, que es muy triste. No podemos quedarnos de brazos cruzados".

Ante ello, señaló que "en estos días surgió una iniciativa hermosa". "Las peñas canallas se comunicaron con nosotras para difundir la foto de Reifenstuel en ciudades del exterior. Por ejemplo, en Mallorca y Valencia, van a poner su foto en estaciones de subte y metro. Se hicieron asesorar por la policía de allá. Esa foto la hicieron las peñas canallas del exterior y la están difundiendo por Europa”, detalló.

Ivana tenía 32 años y el sábado 30 de septiembre de 2023 fue al Gigante de Arroyito a ver el clásico rosarino. Tras el triunfo de su equipo, ella salió de la cancha con su moto hacia su casa. Su novio circulaba en otro rodado, detrás. En el semáforo de Ovidio Lagos en el cruce con Montevideo, perdió la vida al recibir un piedrazo.

Por esos días, el fiscal Gastón Ávila indicó que a partir de la investigación se estableció que se trató de hinchas y socios de Newell's, que se reunieron con amigos a ver el partido en la casa de uno de ellos, a unas 30 cuadras de donde se produjo el ataque a Ivana, aunque luego al menos tres decidieron ir para el lado de la cancha de Newell's, donde ocurrió el hecho. “Hay testigos coincidentes de que las tres personas que estaban en esa esquina arrojaron piedras", indicó en su momento.

Tras el hecho, los tres acusados escaparon con diferentes direcciones y dos lograron ser detenidos en los días siguientes, por lo que fueron imputados. Sin embargo, a casi un año del hecho, sigue sin ser arrestado Reifenstuel, el profesor de química que continúa prófugo por el homicidio.