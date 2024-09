El intendente Pablo Javkin y la jefa de la Oficina País de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para Argentina, Gabriela Fernández, firmaron este miércoles 4 de septiembre un acuerdo marco de cooperación para el trabajo conjunto, que busca fortalecer la gobernanza migratoria y profundizar la agenda de trabajo conjunta que el municipio y la entidad intergubernamental vienen desarrollando. En la oportunidad, también la Universidad Nacional de Rosario (UNR), mediante su rector Franco Bartolacci, firmó un acuerdo en el mismo sentido.

La rúbrica de los acuerdos se formalizó en el Palacio Municipal y se da en el marco del Día Nacional del Inmigrante (que se conmemora cada 4 de septiembre en honor a una disposición en la materia dictada por el Primer Triunvirato en el año 1812) y de la visita de la comitiva a la ciudad de la OIM, organismo intergubernamental que forma parte del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con una agenda que incluyó además un taller sobre capacidades locales realizado en la jornada de ayer y el desarrollo de un conversatorio sobre migración y comunicación.

“La Argentina tiene la paradoja de ser de los países que va a necesitar población, que va a requerir refuerzo migrante porque, claramente, todos los indicadores de crecimiento de la población marcan la necesidad de seguir abriendo que es, en definitiva, lo que nos constituyó, esa mezcla”, resaltó Javkin tras la firma del acuerdo y sostuvo que “es un orgullo como ciudad tener un cuerpo consular tan robusto, tan grande, tan representativo a nuestras colectividades”.

El jefe municipal aprovechó la oportunidad para mencionar además que se llevará adelante una nueva edición de Noche de Colectividades, el preludio del gran encuentro que se desarrolla en el mes de noviembre y que es característico de la ciudad. “Es algo que nos marca el reforzamiento del vínculo de la ciudad con sus colectividades, que mucha gente lo mira en relación a la historia, pero que con los años ha generado nuevos inmigrantes y nuevas colectividades a partir de esos nuevos procesos de inmigración, con historias muy lindas y muy particulares, como las que tenemos en cada una de esas colectividades”, dijo.

Javkin lamentó que "el mundo de hoy, en función de los sesgos de confirmación, en función de girar en las opiniones sobre lo que más o menos venimos pensando, combate la riqueza de la diversidad”, y remarcó: “Es un fenómeno global, no es un fenómeno solo nuestro. Quizás acá es donde menos se manifiesta en relación al rechazo al migrante, pero siempre hay que tener las alertas, porque es un debate que hoy atraviesa el mundo”.

“Y nosotros estamos constituidos exactamente de lo opuesto. Estamos constituidos de la mezcla, de la diversidad, de la paz como un factor regulador de esa integración, que siempre ha sido una característica de nuestra sociedad”, agregó el intendente, y señaló: “Está bien animarnos, no sólo a generar políticas públicas, si no animarnos a dar un debate público acerca de cómo la diversidad enriquece y cómo enfrentar esa lógica que a veces cree que es lo contrario. Y Rosario es una sociedad muy hecha de eso. Han crecido enormes comunidades en el último tiempo y nos gustaría recibir más”.

“Esta es una ciudad y este es un país en el que, como dice nuestro Preámbulo [de la Constitución Nacional], todo aquel que quiera venir a trabajar y a crecer en el país va a tener un lugar. Y esa es una pelea que tenemos que dar para que eso no cambie. La Argentina va a ser mucho más grande si sostiene esa tradición que, desde Alberdi en adelante, plantea de algún modo que gobernar siempre es poblar y recibir”, concluyó Javkin

Por su parte, la jefa de la Oficina País de la OIM para Argentina indicó que estos convenios “son fundamentales para que la cuestión migratoria siga estando en las agendas a todos los niveles de gobierno, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal”. A su vez, celebró “las excelentes políticas que se desarrollan desde el municipio para abrazar a las corrientes migratorias a la población migrante que sigue eligiendo Rosario como ciudad de destino".

“Las ciudades son jurisdicciones importantísimas para abrazar, contener y favorecer la integración de la población migrante”, sostuvo Fernández, y añadió: “Vamos a seguir trabajando acompañando el proceso de fortalecimiento de las políticas municipales, porque entendemos que, como dice este programa de Rosario Abierta al Mundo, es una visión que ha tenido históricamente la ciudad y que es importante seguir apoyando y conservando”.

A su turno, el rector de la UNR expresó que “hoy es imposible pensar el mundo sin registrar la movilidad permanente de personas y al mismo tiempo, paradójicamente, eso se produce en un mundo que es cada vez más frecuentemente hostil a esos procesos migratorios”. En ese sentido, planteó: “Entonces creo que hay una tarea, sobre todo cultural, enorme para un mundo que en su mejor versión se construyó de otros parámetros y perspectivas, de revisar eso que está sucediendo y ese desafío, a mi juicio, interpela especialmente a la institución universitaria, en particular a la universidad pública, por su fisionomía, por su constitución, porque parte de su riqueza también está en esas redes, en esos vínculos”

Bartolacci aseguró que se trata de una “tarea prioritaria” y valoró el trabajo conjunto entre la Universidad y el Estado local. “La sinergia entre la universidad pública de la ciudad y el municipio tiene hoy una potencia y una dinámica que no reconoce antecedentes en su historia. Venimos haciendo un esfuerzo enorme por dar vuelta a la universidad y ponerla más de cara a los problemas que la ciudad y la región tienen, pero no sería posible hacer ese aporte, que entendemos ineludible por la responsabilidad que tiene la universidad pública, si no tuviéramos autoridades locales que miren permanentemente cómo puede colaborar y contribuir la universidad con los objetivos que la ciudad tiene planteados”, afirmó.

Del encuentro participaron además la delegada local de la Dirección Nacional de Migraciones, Karina Raiz; el subsecretario de Cooperación Internacional de Santa Fe, Gonzalo Mansilla de Souza; el jefe de Gabinete Rogelio Biazzi y secretarios y subsecretarios del Gabinete municipal; subdirector de Relaciones Internacionales, Roberto Barbieri; miembros del cuerpo consular acreditado en Rosario; la presidenta de la Asociación de Colectividades Extranjera de Rosario, Lydia del Grosso; el oficial Nacional de Comunicaciones y Medios de OIM, Juan Schneider, y las consultoras en interculturalidad y gobernanza migratoria Julieta Nicolao y Beatriz Alor Rojas, además de referentes y personas migrantes.