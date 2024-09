Comenzó oficialmente la segunda edición del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (FICPBA), un evento que reune a más de 228 películas de 43 países y 45 estrenos exclusivos.

El evento que durará diez días y finalizará el 14 de septiembre quedó inaugurado ayer en la Sala Ginastera del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino donde Cecilia Roth, Mercedes Morán y Leonardo Sbaraglia recibieron una mención de honor y reconocimiento a su trayectoria. Además, se homenajeó a la disciplina con el espectáculo “Celebración del cine”, que recorrió lo más destacado de la historia del audiovisual, en una combinación de danza, cine, música y canciones.

Pero el broche de oro fue la proyección de la película “Los domingos mueren más personas” de Iair Said, que forma parte del marco de esta segunda edición de FICPBA en la categoría de Competencia Internacional Largometraje de Ficción (CILF). El film narra la vida de David, un joven judío residente en Europa, que regresa a Buenos Aires por el fallecimiento de su tío. Allá descubre que su madre ha decidido dejar morir a su padre, gravemente enfermo. Él intenta no tener que ver a su padre, pero el destino no piensa igual.

Esta nueva edición de FICPBA contará con la proyección de 228 obras en 197 funciones. Se trata de 115 largometrajes, 101 cortos, 8 mediometrajes y 4 series, entre las que habrá 45 premieres internacionales, latinoamericanas y nacionales. El Festival tendrá cinco competencias: Internacional Largometraje de Ficción, Internacional Largometraje Documental, Cortometraje Internacional, Largometraje Bonaerense y Cortometraje Bonaerense, además de proyecciones de exhibición.

Habrá proyecciones en más de 40 distritos bonaerenses, en las 60 salas que integran la Red de Salas Bonaerenses. Se puede consultar esta información en la página web del Festival.



La primera edición del festival tuvo lugar el año pasado. Contó con una asistencia de público cercana a 25 mil personas y con más de 200 proyecciones provenientes de 26 países. Se extendió a lo largo de 40 municipios, incluyendo el primer encuentro provincial de estudiantes de cine con muestras, charlas y conciertos que enriquecieron la identidad bonaerense a lo largo de 10 días de celebración cinematográfica.

“Los domingos mueren más personas” de Iair Said fue la película de apertura.

Durante la edición 2024, el Instituto Cultural que lleva a cabo la iniciativa promete nuevas actividades, películas, festivales invitados, municipios, universidades e instituciones del cine. Participarán más de 30 países en 18 secciones de competencia y exhibición. Todas las actividades y funciones serán gratuitas.



También reconocidas figuras nacionales del ambiente cinematográfico y cultural protagonizarán entrevistas abiertas y conversatorios, libres y gratuitos, en el marco de la segunda edición del Festival. Adrián Suar, Pablo Echarri y Julieta Díaz brindarán entrevistas abiertas, donde repasarán su carrera profesional, su actualidad y la perspectiva de sus diversos proyectos.

A su vez, se realizarán conversatorios con el objetivo de analizar las relaciones y transversalidades entre el cine y distintas temáticas sociales y culturales. Uno de ellos estará dedicado al cine del género terror y tendrá como protagonista a Demián Rugna, director y guionista especializado en cine fantástico y terror. También habrá espacio para reflexionar sobre cine, cultura y política, donde estará a cargo el director de cine y teatro rosarino Gustavo Postiglione. La dirección de fotografía en el cine actual será otra temática de reflexión, y tendrá como responsable a Alejandro Giuliani, quien estudió dirección de fotografía en el CERC (hoy ENERC).

Por último, el Mercado Internacional de la Industria Audiovisual bonaerense tendrá su primera edición del 5 al 9 de septiembre de 2024 en la ciudad de La Plata, durante el Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (FICPBA) que se desarrollará del 4 al 14 de septiembre. Buscará facilitar encuentros para la concreción de acuerdos de coproducción internacional, promoviendo el fomento, la distribución, el intercambio, y la integración cultural entre la provincia y el mundo, generando un espacio de cooperación nacional, regional e internacional.

Es posible consultar la programación completa del festival en la web del Instituto Cultural.