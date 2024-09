"Me voy a ir de la Corte el día que yo quiera, o sea, así como entré hace 50 años al tribunal, por la misma puerta que entré, quiero salir, pero por decisión propia. A mi (Maximiiano) Pullaro no me tiene que decir lo que tengo que hacer", sentenció tajante ayer el presidente de la Corte Suprema santafesina Rafael Gutiérrez. El titular del máximo Tribunal confirmó que el domingo los miembros de la Corte serán recibidos por el gobernador de la provincia. En ese marco “le vamos a plantear los problemas de funcionamiento. En primer lugar, las vacantes de jueces de las cinco circunscripciones (...) Asumieron el 10 diciembre y, salvo los de la Cámara de Ejecución Penal, totalmente conflictiva la designación, no han cubierto ningún cargo”, dijo Gutiérrez. Y proyectó que, si se sigue con este ritmo, a fin de año habrá 90 puestos sin cobertura. De paso dejó algo de humor referido al horario de la audiencia, que será a las 7.30. "Tendré que ir a misa más tarde", ironizó.

La discusión sobre el recambio de ministros se ha convertido no sólo en una disputa sino en un choque entre dos poderes del Estado. Gutiérrez, el hombre con más años en el cargo, decidió hablar públicamente sobre la situación tras algunos episodios que generaron agitación en el Poder Judicial. Ante la consulta sobre si él abandonará la Corte ya que sobrepasa el límite de edad constitucional, Gutiérrez fue taxativo. “No, yo no, yo me voy a ir el día que yo quiera. Yo tengo 50 años en la Justicia, nunca tuve un sumario, nunca tuve un pedido de juicio político, y siempre defendí los principios". En cuanto a la tensión del momento entre los poderes, consideró que no es elevada. "Estoy acostumbrado a estas cosas, pero lo ideal es que no sucedieran", dijo en declaraciones al programa Trascendental por LT8.

Los seis ministros -Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Mario Netri, María Angélica Gastaldi y Daniel Aníbal Erbetta- pasaron la edad de retiro de 65 años que indica la Constitución provincial. Es más, a excepción de Erbetta que tiene 70 años, el resto ya cumplió 75 -y hasta hay casos que superan los 80- que es el límite de la Constitución nacional. Hasta ahora solo Netri avisó que se retira.

“Le vamos a plantear los problemas de funcionamiento. En primer lugar las vacantes de jueces de las cinco circunscripciones (...) Asumieron el 10 diciembre y salvo lo de la Cámara de Ejecución Penal, totalmente conflictiva la designación, no han cubierto ningún cargo”, dijo Gutiérrez y proyectó que si se sigue con este ritmo a fin de año habrá 90 cargos sin cubrir.

Respecto a si observa una actitud de “embestida” sobre el Poder Judicial de la actual administración dio a entender que sí. “Lo que estoy viendo no solo en Santa Fe sino en la Argentina. Mire la medida de limitación de acceso a la información, o el presidente cuestionando todo porque están ensobrados, o le dice ratas al Congreso, o el gobernador dice que vamos a jugar al golf, ni se dónde queda una cancha de golf”, agregó. "Tenemos que terminar con todos estos temas. Yo respeto la opinión del gobernador pero ya estoy cansado. El gobernador dice que los jueces todos los viernes juegan al golf, pero levantemos la puntería. Yo puede estar de acuerdo o en desacuerdo con un montón de cosas que el gobernador hace y dice pero es el gobernador. Yo no puedo ser un barra brava porque tengo una responsabilidad institucional y esto se mantuvo con los distintos gobiernos"

Gutierrez hace referencia también a que en el gobierno deslizaron con ironía que la foto del viernes pasado por la tarde más de 200 jueces en las escalinatas de tribunales se manifestaron en reclamo a las vacantes de jueces y el nuevo sistema de selección de magistrados habían logrado que los jueces “dejaran los palos de golf”. La chicana no cayó muy bien, y el cartón se llenó cuando el gobernador afirmó que tienen "coronita".

“Nosotros que representamos poderes del Estado tenemos que mantener un nivel institucional, compartamos o no con el otro, pero dentro de una calidad institucional como corresponde”, expresó.

Volviendo a las declaraciones del gobernador sobre los privilegios de distintos sectores, como el judicial en relación a las jubilaciones, Gutiérrez apuntó: "Parece que está enojado con los jueces, pero a las cosas hay que discutirlas con altura, dentro de la ley, respetando la división de poderes. Hay que tener cuidado con lo que se dice", concluyó.