Una encuesta de CB Consultores muestra que si el peronismo logra unificar su oferta electoral, mantedría su ventaja en la provincia en las elecciones legislativas de 2025, incluso ante una eventual unidad entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, que juntos podrían acortar distancias.

El sondeo presentado a comienzos de esta semana advierte que los libertarios y el macrismo podrían vencer al peronismo si el oficialismo se divide. Separados, saldrían segundo y tercero respectivamente, con 17.2 y 9.8 frente a 28.5 del kirchnerismo, la opción más elegida entre los consultados.

En ambos escenarios, el peronismo no K, que hoy no cuenta con figuras claras en la provincia, conserva un caudal de 6.5 puntos, lo que indica que el peronismo unido sería imbatible en cualquier escenario aunque, curiosamente, esa simulación no fue prevista por el estudio.

Las opciones “no sabe” y “en blanco” suman todavía más del 25 por ciento, lo cual es atribuible tanto al año que falta todavía para las elecciones de medio término como al malestar generalizado.

En el primer escenario, la izquierda logra 3.2 y el radicalismo, suponiendo que se presentara solo, con la histórica lista 3, suma 2.2. En el segundo escenario, la izquierda desciende a 2.6 y el radicalismo a 2.1, lo que permite pensar en un margen de voto útil o “a ganador”, migrante hacia el kirchnerismo.

Este último dato refuerza también las hipótesis de un posible acuerdo entre el peronismo y sectores del radicalismo, como los que representan Facundo Manes y Martín Lousteau, incómodos con el liderazgo de Maximiliano Abad, cuyos primeros movimientos se observaron ya en el plano legislativo.

El sondeo también incluye una pregunta sobre el remoto 2027. Ante el clivaje “continuidad versus cambio”, casi el 34 por ciento se manifiesta por la continuidad, alrededor del 56 por el cambio y el 10 restante no sabe.

Ese 34 representa el núcleo duro del peronismo, su piso electoral sobre el que puede crecer a medida que se acerque la fecha, se ordene la oferta electoral y se profundicen las consecuencias del brutal ajuste que impulsa Javier Milei.

En esta última pregunta, las respuestas aparecen también discriminadas por voto en las elecciones generales de octubre pasado. En ese plano, el 80 por ciento de los votantes de Milei desean un cambio de signo en la administración provincial.

El dato habla de un cierto desgranamiento del apoyo al gobierno nacional y una valoración del doble trabajo de la gestión provincial, tanto de oponerse a esas políticas como de intentar amortiguar sus dolorosos efectos.

A la vez, dentro del espacio panoficialista a nivel nacional, presenta al diputado nacional José Luis Espert como principal figura con aspiraciones al sillón de Dardo Rocha, seguido por su par Diego Santilli (para lo que debería concretarse la tan mentada alianza), seguidos por el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

Por el lado del peronismo, la encuesta pondera a la figura del ministro Gabriel Katopodis, más atrás la intendenta Mayra Mendoza y finalmente el senador por la segunda sección electoral y ex ministro de Seguridad, Sergio Berni.

La encuesta fue realizada entre los días 23 y 28 de agosto pasados, sobre una muestra de 1213 casos de mayores de 16 años residentes en la provincia de Buenos Aires, respetando cuotas de sexo, edad y nivel educativo, con método de recolección CAWI (computer assisted web interviewing). El margen de error es de 2.8 puntos.

Es la primera medición específica que CB consultores realiza, en esto términos, en la provincia de Buenos Aires. La empresa de Cristian Buttier es conocida por elaborar algunas series: el ranking de intendentes del conurbano, el ranking de gobernadores y el de intendentes de capitales provinciales y principales ciudades de la Argentina.

Hasta hace poco, en los mismos distritos del conurbano donde medía la imagen de cada intendente, media la del presidente Javier Milei, pero dejó de hacerlo. En cambio, comenzó a elaborar un ranking de presidentes de América Latina.

Qué dice la Universidad de Quilmes

La Universidad Nacional de Quilmes ralizó en agosto dos informes complementarios, titulados "Los votantes de Milei" y "Los votantes de Massa", en los que da cuenta de la evolución de ambos sectores y su posición actual.

Mientras los votantes de Massa se mantienen férreos en su rol opositor, aunque con matices en cuanto al nivel de intensidad, los votantes de Milei se encuentran divididos en tres subgrupos: entusiastas (45), moderados (44) y críticos (11).

Mientras los primeros apoyan al gobierno en toda la línea, los segundos apoyan parcialmente y con matices y los terceros ya se sienten desencantados y tienen una mirada similar a la de quienes votaron a Massa.