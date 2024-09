Una de las principales críticas que recibió el juez Ariel Lijo durante su exposición ante los senadora por su candidatura a la Corte fue que demora las causas importantes. Sin embargo, en la audiencia pública del otro candidato al máximo tribunal, Manuel García-Mansilla, cuando defendió su pliego señaló que no solo hay demoras generalizadas en la resolución de causas sino que consultado sobre el fallo “Colegio de Abogados” (que repuso una ley derogada y cambió así la conformación del Consejo de la Magistratura) dijo que el problema radicaba en la Corte y su demora para resolver.

Teniendo en cuenta que el presidente de la Corte es quien lleva la agenda y por ende decide sobre los movimientos de los expedientes, letrados que litigan, muchos de los cuales han debido recurrir incluso al recurso del “pronto despacho” para reclamar movimientos en sus causas, recuerdan casos trascendentes que “duermen” o “durmieron” en el despacho del titular del cuerpo, Horacio Rosatti. Por caso, la disputa política por la venta del Predio Ferial de Palermo entre el kirchnerismo y el macrismo está paralizada en la Corte desde hace varios años. Según el registro de la causa (CFP 6219/2001/TO1/13/1/RH7 y RH8) estuvo en la vocalía de Rosatti desde el 29/03/2023 al 08/08/2024; es decir, un año paralizada.

-La denuncia contra Horacio Rodríguez Larreta por los presuntos negociados del Paseo del Bajo ingresó a la Corte en el año 2018 y está paralizada (CFP 18346/2018/1/1/RH1 Recurso Queja Nº 1 - Incidente Nº 1 - DENUNCIADO: RODRIGUEZ LARRETA, HORACIO Y OTROS s/INCIDENTE DE RECURSO EXTRAORDINARIO)

-La causa penal del caso “Cuadernos”, tiene diversos expedientes, según los registros, pero en general, están todos paralizados, desde el año 2018 (Exptes CFP 9608/2018/174/4/2/RH88; CFP 9608/2018/TO1/238/1/1/RH112.

-La denuncia contra Luis Caputo, por retención indebida de bonos, está paralizada desde el año 2017 (CFP 6646/2017/2/1/1/1/RH3)

-La causa referida a la investigación penal de funcionarios de Macri por negociación de los hold houts, está paralizda desde hace años, estuvo un año entero en la vocalía de Rosatti (CFP 2752/2016/5/1/1/RH1)

-La causa por la prórroga de la concesión de los juegos de azar en el puerto de la CABA, está paralizada desde el 2017, y sin movimientos desde el mes de setiembre de 2022.

-La competencia de la justicia de la CABA, tiene un alto contenido político, porque el ex presidente Macri pidió que sus causas tramiten en la justicia de la ciudad, y el ex procurador Zannini se opuso. El caso está parado desde el 30 de junio de 2021, sin ningún movimiento en la Corte Suprema (CSJ 325/2021/CS1 FERRARI, MARIA ALICIA c/ LEVINAS, GABRIEL ISAIAS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA - Levinas, Gabriel Isaías s/ SAG - otros (queja por recurso de inconstitucionalidad denegado).

La consulta a los abogados da resultados sorprendentes, porque las causas de alto contenido político se adormecen en la Corte Suprema, y esta parece ser una política seguida por Rosatti. En ese sentido destacan que sería importante que el presidente de la Corte brinde un informe completo sobre las causas que tramitan en el tribunal.