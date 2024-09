El expresidente del club Vélez Sarsfield, Raúl Gámez, pasó por los estudios de la 750 y en un charla distendida con Víctor Hugo Morales recordó su gestión en el club y calificó a las sociedades anónimas como "nefastas".

El tres veces presidente y tres veces vice del club de Liniers recordó los años en dónde llevó adelante su gestión y la definió como una "época más fácil para ser dirigente".

"No hicimos trampa en nuestra gestión. No hicimos cosas que pueden alejar a la gente. Era más fácil ser dirigente en aquella época. Los jugadores no se iban tan prontamente, no quedaban libres. Venía este muchacho (Mauricio) Macri a buscar a (Cristian) Bassedas o a (José Luis) Chilavert y no, nosotros no le vendemos a clubes argentinos con los que jugamos la misma competencia. Si yo te vendo al mejor, me vas a ganar vos", rememoró.

"Nosotros entendíamos que la forma era otra. Era difícil porque era comprometer a Vélez a un presupuesto. Yo fui un formador de pasivos muy importante en Vélez, lo que pasa es que busqué campeonatos económicos que lo logramos de punta a punta, no trayendo jugadores, dejando ir a los que eran caros y encima salimos campeón", agregó.

Asimismo, habló sobre la contratación de Marcelo Bielsa como director técnico del Vélez campeón en 1998, tras superar un momento difícil, ya que el club venía de un histórico ciclo ganador con Carlos Bianchi.



"A Bielsa lo fui a buscar en el 92-93 cuando estaba (Eduardo Luján) Manera. Llamé a México a (Mario) Zanabria que era su colaborador y le dije que teníamos intenciones de que viniera. ¿Por qué Bielsa? Porque si averiguabas lo que trabajaba, lo que significaba como ser humano, nos hacía falta un DT que trabajara con los más jóvenes. Y vino en la época más difícil de Vélez, porque después de ganar todo, se tenía que sentar en el banco y explicarle a Cardozo y Bassedas que tenía que cambiar su sistema".



Mauricio Macri y las "nefastas" sociedades anónimas

Gáméz profundizó en el debate de las sociedades anónimas en el fútbol y sostuvo que el planteamiento viene "desde hace 30 años" y aseguró que las mismas "no tienen ningún beneficio" para los clubes.

"¿Que harán a los vitalicios cuando lleguen las sociedades anónimas? ¿Qué hacen con los deportes? La plata del fútbol es lo que salva el club. A ellos no les interesa eso. Sobre todo a ese muchacho Macri, que tuvo la intención de buscar que eso se logre con distintos gobiernos. Sería un cóctel explosivo", advirtió.

"Un tipo que hable y luche para destruir el fútbol como él, que haya empezado con el futbol y haya sido presidente de los argentinos por el futbol, él hizo un comentario los otros días que Boca no se podía convertir en una sociedad anónima, si él lo hizo. Hizo un fondo de inversión hace muchos años, duro muchos años. Fue positivo para los tipos que pusieron la plata, para el club fue un desastre. Es nefasto esto de las sociedades anónimas. Cuando les va mal se rajan y te dejan el club", sentenció.