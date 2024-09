El montañista cordobés que sobrevivió a la avalancha en el Cerro López --después de permanecer varias horas bajo la nieve-- fue rescatado por los equipos de emergencia tras su llamado al 911. “Hola, estoy en el cerro López, me cayó una avalancha. De pedo puedo respirar, pero tengo las piernas atadas”, fueron las palabras del hombre cuándo lo atendieron en el teléfono de urgencias. Es el segundo sobreviviente de la tragedia.

"Río Negro, emergencia, ¿en qué lo puedo ayudar?", dijo el primer operador que atendió el llamado de Augusto Gruttadauria, quien se contactó con el 911 en la madrugada de este jueves, varias horas después de la avalancha. Inmediatamente, su llamado fue derivado a las oficinas de Bariloche, según un audio difundido este jueves en medios locales.

Con mucho esfuerzo, el hombre relató lo ocurrido y pidió auxilio. "Me está agarrando hipotermia, hace cuatro horas me cayó, de pedo puedo respirar porque me hice un hueco", siguió su relato el montañista cordobés. Enseguida, dio detalles de la zona en la que estaba ubicado, para que los equipos de rescate puedan sacarlo lo más rápido posible de la montaña.

"Estoy en la cara derecha del refugio, como quien mirase subiendo, por favor envíen a alguien, tengo frío", detalló Gruttadauria. Su pedido de socorro fue recibido por una segunda operadora, quien le pidió que mantenga la calma y no haga esfuerzos de más. "Gracias por atenderme, ojalá vengan, ojalá lleguen", completó el hombre.

Cómo ocurrió el alud

Según las autoridades rionegrinas, las tres personas alcanzadas por el deslizamiento eran montañistas que participaban de una expedición de ski de travesía. Este tipo de esquí consta de dos partes claramente separadas: la primera, consiste en subir a la montaña caminando, denominada travesía; mientras que, la segunda parte, consiste en la bajada esquiando por zonas de nieve virgen.

Desde la Comisión de Auxilio del CAB señalaron a los medios locales que la principal hipótesis es que las tres personas que practicaban esquí de travesía causaron el corte de la placa que se desplazó, lo que originó la avalancha que atrapó en segundos a las tres personas.



Desde Protección Civil de Bariloche comunicaron que estarán cerrados los caminos de accesos al cerro López por 48 horas.