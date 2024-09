El futuro de Francesco Lo Celso se define hoy. Esta noche cierra el libro de pases y el volante canaya tiene dos ofertas para irse de Central. En verdad el volante quiere quedarse en Arroyito pero no es considerado por Matías Lequi una pieza relevante, lo que fuerza su salida. Cristian González le propuso ir a jugar a Unión, incluso bajo promesa de tener más minutos en cancha de los que puede sumar en Central. El jugador no está convencido pero puso en pausa las conversaciones porque también le ofreció contrato Platense, que viene de cerrar con los canayas la contratación del delantero Tobías Cervera. Lequi no pone reparos para desprenderse de Lo Celso y la dirigencia está abierta a su salida en condición de préstamo. La decisión que falta tomar está en manos del propio jugador. En caso de desestimar las ofertas el volante se quedará hasta fin de año, cuando vuelva a reconsiderar su futuro. Lo Celso no logró hacerse un lugar en el primer equipo con ninguno de los técnicos que lo dirigieron.