El presidente Javier Milei confirmó en las últimas horas que presentará el Presupuesto 2025 en el Congreso. Lo hizo durante su exposición en el marco del III Encuentro Regional de Foro de Madrid-Río de la Plata 2024 que se lleva adelante en el ex Centro Cultural Kirchner. "Estaré yendo al Congreso de la Nación a exponer las bases del déficit cero para terminar de una vez por todas con este cáncer que es el déficit fiscal, las crisis fiscales y el desastre macroeconómico que ha hundido a la Argentina en la pobreza", sostuvo el mandatario después del discurso del líder de VOX, Santiago Abascal.



En la misma línea, el mandatario amplió: "En este contexto de tanto déficit se castigo a los creadores de riquezas con impuestos impagables y se los condenó como villanos. Como no alcanzaron los impuestos se tomó deuda y cuando nadie nos quería prestar, porque éramos un mayor defaulteador serial, comenzaron a emitir dinero de forma indiscriminada". Agregó ademas que "el mismo ciclo inició y culminó una decena de veces castigando a la sociedad mientras los políticos y sus amigos se hacían cada vez más ricos, o los familiares".

En la charla que dio en el evento de la derecha internacional que se celebró en el CCK, el Presidente consideró que "en nombre de la justicia y la igualdad, tuvimos un Estado omnipresente, controlador y opresivo que arrogó el derecho de robarle a unos para darles a otros, de acuerdo al capricho del burócrata de turno. En nombre de la solidaridad, tuvimos déficit fiscal en 113 de los últimos 123 años. Y quiero hacer una aclaración: en esos 10 años que no tuvimos déficit financiero fue porque Argentina estaba en default".

La verdad es que la asistencia del mandatario al Congreso es un gesto nuevo. En 1983, con el regreso de la democracia, la asamblea legislativa es el lugar donde el primer mandatario suele dar reportes de este tipo. Vale decir que el Presupuesto de Milei llegar al Poder Legislativo con el veto a la ley de movilidad jubilatoria y en medio del proceso de insistencia de los legisladores de la oposición. Inclusive, podría darse que también llegue con la negativa del Congreso a votar el ajuste a las universidades que plantea el Gobierno.

En el Parlamento, en tanto, no niegan que la visita de Milei sea válida, y aclaran que es posible que el Presidente acompañe al ministro de Economía en reuniones informativas. El asunto aquí es que el mandatario no tiene la potestad de convocar por sus medios una sesión para tratar la Ley de Leyes. De todos modos, habrá que ver qué decisión toman en el Congreso respecto a votar un Presupuesto de tal ajuste como el que llevará Milei. Si eso no ocurre, seguirá gobernando con el nivel de erogaciones del período previo.