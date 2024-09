El Senado provincial dio ayer media sanción a la ley de emergencia y reforma de la Caja de Jubilaciones santafesina con el voto de la mayoría oficialista, cuyo presidente de bloque, el radical Rodrigo Borla, afirmó que “no va a terminar con el déficit” del sistema, sino que “la idea es que la curva comience a amesetarse”. Los sindicatos estatales rechazaron los cambios con paros y una movilización a la Legislatura, por considerarlos “un ajuste” sobre trabajadores activos y pasivos; mientras que el peronismo votó en contra con el argumento de que “no existe emergencia ni déficit estructural”.

La reforma impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro será tratada la semana próxima en la Cámara de Diputados, en la que el oficialismo también cuenta con mayoría propia. El Gobierno espera que los cambios en las alícuotas de aportes, más el “aporte solidario” de activos y pasivos y el tope a los haberes más altos, le permitan reducir el rojo de la Caja entre el 25 y el 30%.

El texto original enviado por el Ejecutivo a la Legislatura, para declarar la emergencia y reformar parcialmente la Caja de Jubilaciones, sufrió dos cambios en la mañana de ayer, que mitigan la afectación sobre la base del sistema previsional santafesino.

El propio Borla los explicó durante la sesión del Senado, al señalar que la declaración de emergencia será por dos años con posibilidad de uno de prórroga, cuando originalmente la extensión podía ser dos años más. El senador del PJ por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, dijo a Rosario/12 que el período aprobado “coincide justo con el gobierno completo de Unidos”.

Además, la base para calcular el aporte solidario –un plus que tendrán que pagar los propios jubilados para mitigar el déficit de la Caja- será de tres haberes mínimos y no dos, por lo que “quienes cobren menos de $1.050.000 por mes no lo pagarán”, detalló Borla.

“Es casi el 70% de la masa pasiva de la provincia de Santa Fe” la que queda exenta, añadió el senador por del departamento San Justo, quien valoró el carácter progresivo de las nuevas alícuotas de descuento salarial destinados al sistema previsional, llamado “aporte solidario” y por un período de 36 meses, por las cuales “el que más gana más paga”.

El texto aprobado ayer por la Cámara alta santafesina también establece un tope a las jubilaciones más altas, que se establece en 20 veces el haber mínimo, mientras que hasta ahora era de 32.

“Esta reforma no va a terminar con el déficit. La idea es que la curva comience a amesetarse, y ojalá en el futuro baje”, afirmó Borla, como voz del oficialismo.

El Gobierno provincial estima en 430 mil millones de pesos el rojo de la Caja en 2024. Mientras que calcula en unos 800 mil millones la deuda que la Nación mantiene con Santa Fe en compensación por no transferir su sistema previsional, como hicieron otras 11 provincias durante los años 90.

“Hay que tomar medidas que a veces son impopulares, pero son nuestra responsabilidad, no podemos seguir viviendo de prestado”, dijo el senador radical Felipe Michlig al justificar la reforma.

El justicialista Rubén Pirola, voz de la oposición, adelantó el voto negativo del bloque y dijo que “hoy hay un ajuste sobre los trabajadores activos y pasivos, es una decisión política”.

Aclaró que “nadie desconoce que hay cuestiones puntuales que hay que corregirse”, pero “con trabajo, humildad y experiencia creíamos que podíamos aportar, y sacar una ley mucho más constructiva para enfrentar las situaciones transitorias”.

En esa línea, Pirola aseguró que “entendemos que la Caja no está en emergencia y no tiene un déficit estructural”, y se inclinó por cobrar la deuda que la Nación mantiene con Santa Fe, al estimar que “el 85 por ciento del déficit se cubre con esa armonización”.

Calvo, por su parte, dijo a este diario que el PJ también se opone "a la delegación de facultades al Ejecutivo", por las que Pullaro podría subir la edad jubilatoria del sector público si así se hiciera a nivel nacional.

Mientras en el interior de la Legislatura los 14 senadores de Unidos para la Cambiar Santa Fe le daban media sanción a la reforma previsional, afuera los sindicatos estatales realizaron una masiva protesta

Rodrigo Alonso, titular de Amsafé provincial, afirmó que los cambios que el gobierno de Pullaro introduce en la Caja “vienen en línea con lo que fue la rebaja salarial, el presentismo, el descuento en los días de paro y ahora esta reforma previsional”. Los docentes convocaron a una huelga ayer, y el Ejecutivo anunció el descuento salarial.

Alonso dijo que el proyecto “implica, en primer lugar, una declaración de emergencia igual a la de la década del 90, obligando a los pasivos a aportar el 2 por ciento a la Caja”. Y agregó que “también cuando se tengan que transferir los aumentos de los activos ya no es automático, sino que es a los 60 días”.

En Rosario, en tanto, la Intersindical que reúne a sindicatos de los sectores público y privado realizó una manifestación en la plaza San Martín, donde el secretario general de la delegación local de Sadop (docentes privados), Martín Lucero, afirmó que con la reforma “las compañeras van a trabajar más años, van a pagar más de descuento jubilatorio durante su actividad y van a cobrar menos de haber”.