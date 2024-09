“¿Quiénes pueden decir que no cometieron un error a los 22 años? No hay un día en mi vida en el que no se me recuerde mi error y me arrepiento de este muy profundamente. Después de dejarme llevar por un romance, fui puesta en el ojo de una tormenta política, legal y mediática nunca antes vista”. Este escenario plantea Mónica Lewinsky en 2015 en su charla Ted “El precio de la vergüenza”, 17 años después del escándalo que catapultó su figura a una indeseada fama global.

En una desgarradora crónica, relata cómo en 1998 los medios ponían fotos de ella por todas partes para vender periódicos y mantener a la gente pegada a la televisión. “Perdí todo: mi reputación, mi dignidad y casi mi vida”, recuerda, y continúa: “Fui vilipendiada como fulana, puta, tonta y por supuesto 'esa mujer'".

Monica Lewinsky en su charla TED

"Esa mujer"

Cuesta mucho no oír en este testimonio ecos de la declaración de Tamara Pettinato en Blender, “Que soy puta, que soy gato, que soy prostituta VIP, que tengo una asociación ilícita…”, respondiendo ante los videos filmados por el ex presidente Alberto Fernández, en los que se la veía tomando una cerveza en Casa Rosada y escribiendo una “carta de amor”. Hace 26 años un escándalo similar plagaba las tapas de tabloides estadounidenses y sometía a escarnio público a otra mujer.



Salvando las distancias, el caso de Tamara Pettinato y su cobertura mediática parece repetir muchos elementos de este episodio de la historia norteamericana: slut shaming, humillación pública y una relación de poder desigual con figuras de enorme autoridad, ni más ni menos que presidentes de una nación.



El 21 de enero de 1998 el Washington Post publicó la historia que revelaba que el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, había mantenido una serie de encuentros extramatrimoniales con una joven pasante de la Casa Blanca llamada Monica Lewinsky. La situación llevó a una investigación y a un juicio en el que se acusó al ex presidente de perjurio y obstrucción de la justicia y que casi llevó a su impeachment, en el que Clinton fue finalmente absuelto por el Senado.

Bill Clinton, saliendo inmune de todos sus "escándalos"

El episodio contó con todos los tintes escandalosos que conforman el culebrón perfecto para la morbosa mente de la moralidad puritana norteamericana: sexo, infidelidad, discrepancias de edad, abusos de poder, romances de oficina, coronándolo todo con la evidencia excesivamente gráfica del infame vestido azul manchado. Este vestido abrió la caja de Pandora de una espiral de misoginia y humillación sin precedentes en la historia de los medios masivos de comunicación.



Monica, cyberbullying y slutshaming

Hoy en día sabemos que ―antes de la era de las redes sociales― lo que Lewinsky sufrió fue uno de los primeros casos de cyberbullying y slut shaming a escala mundial. El slut shaming es la práctica de humillar, acosar y juzgar a una mujer o niña por su forma de vestir, conducta, acciones o simplemente su deseo sexual. En inglés "slut" es "puta" y "shaming", "avergonzar": en la cultura popular, este término se usa sobre todo en las debates en las redes sociales, para calificar de forma rápida este tipo de destrato moralista y patriarcal. Una práctica de humillación que se tornó particularmente ubicua en la era de las redes sociales, terreno fértil para que afloren comentarios del tipo: "Es que tenía la pollera muy corta".

Lewinsky fue sin duda una de las primeras mujeres en sufrir slut shaming de forma masiva en el medio de la emergencia de los medios virtuales, los cuales la sometieron a un absoluto escarnio exponiendo detalles de su vida sexual, haciendo un escrutinio moral sobre su persona y millones de chistes deshumanizantes, de índole sexual con un fuerte énfasis en su peso. En los medios más “serios”, diversos “análisis” discutieron largo y tendido sobre si era una bimbo tonta o una maquiavélica hambrienta de poder que manipuló y engatusó a un casado. Se llegaron a escribir “en su nombre” cuarenta canciones de rap, pocas de ellas halagadoras.

Monica Lewinsky reinventada como modelo, vestida de roja "pecado"





La columnista del New York Times Maureen Dowd sentenció: “Monica Lewinsky es el legado de Bill Clinton. Estarán conectados para siempre. A su manera, es el final perfecto”. El legado de estos dos amantes estuvo signado por la desigualdad de poder que se profundizó luego de la absolución del mandatario. No solo logró este finalizar su gestión, sino que continuó con su matrimonio: su esposa, la senadora y Secretaria de Estado y luego candidata a presidente Hillary Clinton, lo apoyó durante todo el proceso. No se lo humilló públicamente por sus “hazañas” sexuales o su infidelidad, ni le supuso un daño grave en su imagen.



No deja de ser llamativo el papel de ciertas llamadas feministas en estos escándalos. Hillary Clinton logró conservar su credibilidad ―y pedigree feminista― a pesar de defender a un hombre que cuenta con múltiples acusaciones de acoso y violencia sexual. Posiblemente la de Lewinsky sea tal vez la más ligera de las acusaciones en contra de Clinton. Paula Jones, ex empleada del estado de Arkansas, demandó a Bill Clinton por acoso sexual en 1994. Clinton, entonces gobernador, según Jones la llevó a su habitación de hotel, se le insinuó y luego se exhibió ante ella. El juicio se terminó resolviendo con un acuerdo económico por 850 mil dólares. Clinton fue también acusado de violación por Juanita Broaddrick, quien afirmó que el entonces fiscal general de Arkansas la violó en una habitación de hotel en 1978. Ambos testimonios fueron confirmados por numerosos testigos.

Lewinsky fue expuesta a todo tipo de vejaciones. El impacto de la exposición hizo que durante un largo periodo de tiempo su madre se sentara en el pie de su cama mientras ella dormía y no la dejaba bañarse con la cortina cerrada, por miedo a que se lastime. Fue objeto de críticas tanto por los moralistas republicanos, como por la supuesta izquierda. Por un lado, los conservadores atacaban la transgresión moral y la figura de “la otra” que encarnaba la pasante. Pero es impactante cómo feministas reconocidas, como la famosa militante y escritora Gloria Steinem, salieron a defender a Clinton y criticaron a Lewinsky, furiosas por cómo el affaire había dinamitado la imagen pública del presidente.

“Solo imaginen caminar una milla en el titular de otra persona”

Monica pasó mucho tiempo apartada de la esfera pública hasta que, hace nueve años, decidió hacer una charla TED declarando que consideraba que ya era tiempo de reapropiarse de su narrativa. En su discurso habló de intentar darle un sentido a su historia defendiendo a aquellas personas que continúan siendo víctimas de bullying hoy en día y visibilizando el dramático impacto que este puede tener en las vidas de las personas.

En 2014 escribió un ensayo titulado “Vergüenza y supervivencia” para Vanity Fair. En 2018, a su vez, dio 20 horas de entrevista para una serie documental de A&E, “The Clinton Affair”, que desde su nombre mismo intentó reabordar el episodio desde una perspectiva novedosa en vez del “Lewinsky affair”, como fue llamado el escándalo por mucho tiempo. El apellido de la víctima fue reemplazado en el titular por el de Clinton. En 2019, contribuyó como productora en el show de Ryan Murphy Impeachment: American Crime Story, sobre el juicio que pretendió destituir al ex mandatario como producto de su amorío. En 2021 lanzó además su propia productora.

Parecería que mientras los hombres pueden darse el lujo de pagar por sus transgresiones en las cortes judiciales, hay un elemento disciplinador que hace que las mujeres deban pagar por su involucramiento (a pesar de que sea como víctimas) en la corte de la opinión pública. Aunque los analistas aseguran que el futuro político de Alberto Fernández está básicamente terminado―a diferencia del legado que al día de hoy ostenta Clinton― su futuro en términos legales se definirá con un procedimiento judicial. Al final del día, parece intacta la carga moral que hace más denigrante ser tratada de prostituta que de corrupto, lascivo o violento.

Mientras tanto, la imagen “deshonrosa” de la mujer “fácil” se empeora cuando se le suma el agravante de la infidelidad por la que pareciera endilgársele más responsabilidad a la otra mujer, ajena a la pareja, que a el hombre casado. Sorprendentemente “la otra” pareciera ser la única persona capaz de quitarle a un hombre su agencia, mediante sus infalibles mecanismos de seducción.

La reina de su propia narrativa

Hoy, a sus 51 años, Lewinsky es una autora, productora y reconocida activista en contra del bullying. Este año se convirtió también en modelo para la organización Vote.Org y la marca de ropa Reformation, quienes llevaron a cabo una campaña publicitaria conjunta de cara a la elección presidencial en 2024 en Estados Unidos, titulada “You’ve Got the Power” (tú tienes el poder), cuyo objetivo es fomentar la participación electoral en un país en el que el sufragio es optativo. La marca la muestra en ambientes corporativos, con refinados outfits de oficina volviéndola a ubicar en el mundo político que, alguna vez, la expulsó: “Votar es usar nuestra voz para hacernos oír y es el aspecto más definitorio ―y poderoso― de la democracia”.

Monica modelando con gafas oscuras, que recuerdan a las que usaba para huir de la prensa sin ser vista.

Sutilmente, la campaña hace alusión a elementos del pasado de la ex pasante: en una imagen lleva grandes gafas oscuras que otrora usó para evitar los flashes de la prensa asediándola pero mirando directo a cámara. En la imagen principal aparece vestida de rojo de la cabeza a los pies: tal vez como guiño al escándalo, al “pecado” o como símbolo de su actual empoderamiento.



En su ensayo para Vanity Fair, ella declara que una de las lecciones que aprendió es que, a pesar de sus múltiples intentos no se puede escapar de su pasado: “No puedes huir de tu relato”, “Quizá la idea más difícil que tuve que aceptar fue que no existe la posibilidad de desprenderse del yo que surgió en 1998. Solo puedes intentar integrar tu yo anterior con tanta compasión como puedas reunir”.



La historia de Monica Lewinsky nos imparte una ¿moraleja? Así como el slut shaming puede dejar una marca indeleble, existe un margen de acción en la reapropiación de la narrativa. Los Clinton podrán usufructuar al día de hoy de sus carreras políticas, las cuales han salido indemnes de los escándalos que debieron enfrentar. Pero las víctimas que dejaron en su camino tienen una plataforma y oídos dispuestos a escuchar sus historias. El mensaje es claro: Lewinsky ya no pretende esconderse, tal vez lo más poderoso que puede hacer frente a quienes, humillándola, quisieron hacerla desaparecer. Como diría el poeta George Herbert: "La mejor venganza es vivir bien”.