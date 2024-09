Eran las tres y media de la madrugada cuando Augusto Gruttadauria logró apartar la última capa de la pesada nieve que cubría sus brazos para tomar su celular y enviar el aviso de que seguía con vida. "Estoy en el cerro López, me cayó una avalancha. De pedo puedo respirar porque me hice un hueco, pero tengo las piernas atadas", dijo el joven montañista al operador del 911, después de pasar cerca de 12 horas sepultado bajo la nieve. Por el mismo deslizamiento de nieve que el miércoles por la tarde sacudió al cerro ubicado en Bariloche, también murió una turista escocesa y otro esquiador pudo ser rescatado, aunque sufrió lesiones leves e hipotermia.

La avalancha ocurrió cerca de las 17 del miércoles y tuvo 1 kilómetro de desarrollo. Al enterarse que tres montañistas se encontraban desaparecidos, un grupo de la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche, junto al personal del Parque Nacional Nahuel Huapi, salió a su rescate. Ese mismo día pudieron dar con las primeras dos víctimas, la mujer ya fallecida, en el sector bajo de la montaña. Pero el joven cordobés de 29 años seguía sin aparecer.

Llegada la noche, la poca visibilidad y gran inestabilidad en la zona forzó a detener el operativo de rescate. “Tuvimos que poner en pausa el operativo porque las condiciones climáticas eran realmente riesgosas. La primera regla del rescate es no exponer a un segundo accidente, y al no tener indicios de que el chico estuviera con vida, nos replegamos”, contó a Página 12 Martín Raffo, miembro de la Comisión de Auxilio (CAX) del Club Andino Bariloche.

La Comisión de Auxilio es un equipo de rescate que reúne a unos 80 voluntarios que se prestan para dar un servicio a la comunidad rescatando a personas que tengan inconvenientes en la montaña. Con más de 90 años de antigüedad, es la más antigua del país y su creación se remonta a un accidente de montaña ocurrido en 1934, cuando se extravió un grupo de andinistas italianos.

La llamada de Gruttadauria en medio de la madrugada para advertir que seguía con vida y reportar su ubicación cayó como una sorpresa para los rescatistas, que no podían creer cómo aquel joven había logrado moverse debajo de la nieve y usar su teléfono. Gruttadauria estaba ubicado 500 metros de desnivel más arriba que los otros dos esquiadores y logró mantenerse con vida creando una burbuja de aire en la nieve para poder respirar.

Las autoridades dieron a conocer el audio en el que se escucha cómo fue su rescate. "Estoy en el cerro López, me cayó una avalancha. De pedo puedo respirar porque me hice un hueco, pero tengo las piernas atadas", expresó el joven de 29 años cuando logró comunicarse con el 911. La llamada de emergencia fue recibida desde Río Negro y el operador lo conectó con otra operadora de Bariloche. En ese momento el chico nuevamente reclamó: "Me cayó una avalancha encima en el cerro López. Me está agarrando hipotermia. Hace cuatro horas me cayó".

Y exclamó: "Estoy en la cara derecha del refugio como quien va subiendo. Por favor, manden a alguien". "No hagas esfuerzos de más. Ahí estamos localizando al personal. Quedate tranquilo", le dijo la operadora, a lo que él respondió: "Gracias por atenderme. Ojalá vengan, ojalá lleguen". "Van a ir, no te preocupes. Te voy a mantener en línea para contactar al otro personal", lo alentó la mujer.

“Cuando recibimos la llamada, la ecuación cambió por completo”, aseguró Raffo. “No íbamos a arriesgar la vida de nadie por buscar a una persona que, por el contexto, lo más probable era que estuviera fallecida. Pero cuando supimos que estaba con vida cambió la cuestión. Por eso asumimos riesgos que antes no hubiéramos tomado, porque no había posibilidad de que lo dejáramos ahí”, explicó.

Cerca de las 7 de la mañana se dio inicio al operativo para ponerlo a salvo. Trabajaron más de 30 personas de la Comisión de Auxilio del CAB, sumado al personal de Gendarmería y Protección Civil, en el rescate y tratamiento de la víctima para su supervivencia. La tarea no fue fácil: los rescatistas tardaron más de una hora para llegar al lugar donde se encontraba y tuvieron que improvisar un “helipuerto” en el lugar para la llegada del helicóptero. Así, lo trasladaron en helicóptero hasta el Varadero de Parques Nacionales, donde lo esperaba la ambulancia que lo llevó al hospital Ramón Carrillo de Bariloche.

Desde el CAX aseguraron que Gruttadauria se encontraba vivo y consciente, lo cual en sí ya era muy positivo “dada la situación de estar allí desde anoche”. “Tiene hipotermia y congelación. Es un milagro, tenía el cuerpo trabado por los esquíes pero pudo sacar el brazo para usar el teléfono”, advirtieron.

El cerro López está ubicado en el Circuito Chico del camino que rodea el lago Perito Moreno. De una altura de 2075 metros sobre el nivel del mar, al refugio se llega con una caminata de al menos tres horas. Según las autoridades rionegrinas, las tres personas alcanzadas por la avalancha eran montañistas que participaban de una expedición de ski de travesía que consta de dos partes: la primera consiste en subir a la montaña caminando, mientras que la segunda se trata de bajar esquiando por zonas de nieve virgen.

“Cualquier montaña que tenga nieve es un potencial lugar para poder hacer esquí de travesía, pero también es un potencial lugar para que haya avalanchas”, explicó el integrante de la CAX en diálogo con este medio, y agregó: “El montañismo de por sí tiene riesgos, pero para andar seguro existen los reportes que miden el peligro de avalancha y uno puede utilizar esa herramienta para hacer un itinerario. Hoy hay cada vez más información para poder gestionar el riesgo. Ayer, donde estaban los chicos era de hecho un lugar propenso a que sucedieran deslizamientos”.

En efecto, el reporte del Centro de Información de Avalanchas (CIAV) de la mañana del miércoles había advertido sobre el peligro latente de un desprendimiento en la zona.

“Nosotros complementamos el trabajo que lleva adelante el Estado, con Parques Nacionales, Gendarmería, con el Ejército, la protección civil. Contamos con un equipo de personas que tienen una capacidad técnica más alta que el promedio, con la cual colaboramos. Todos somos montañistas, sentimos empatía por los colegas que se encuentran en estas situaciones porque tranquilamente podría ser uno, un amigo, un familiar”, sostuvo.

Desde Protección Civil de Bariloche comunicaron que estarán cerrados los caminos de accesos al cerro López por 48 horas.

Informe: Lucía Bernstein Alfonsín.