Lo pedís, lo tenés. Algo así le habrán dicho a Cristian Medina si tan ciertas eran las versiones que harto circularon por estos días en los medios deportivos sobre las presiones del volante de Boca para emigrar hacia Europa. Este viernes se acordó la transferencia del jugador al Fenerbahce de Turquía y, de no pasar nada raro, el de Moreno será dirigido por el portugués José Mourinho.

Ojo, Medina recién armará las valijas el año que viene ya que se quedará por lo que resta de 2024 en Boca.

La operación ronda los 15 millones de dólares, con cinco millones extra en materia de objetivos a cumplir -de concreción generalmente accesible- y con un 20% de plusvalía en caso de una futura venta, cosa bastante probable dado que la Superliga turca es, principalmente, un campeonato exportador y, sobre todo, por el potencial del futbolista de 22 años.



El Fenerbahce de Mou, de camiseta azul y amarilla a bastones, está puntero en la recién iniciada liga local (tres triunfos y un empate), jugará la Europa League y tuvo en su rica historia a argentinos como el Burrito Ortega (2002-2004) o el Principito Sosa (2020-2022).



Así las cosas, Boca solucionó un doble problema. Primero por satisfacer las ganas de dar el salto económico por parte del futbolista, que se dieron a conocer originariamente en un video publicado en las propias redes sociales del club. Y segundo porque, con el cierre del libro de pases a la vuelta de la esquina, no tendrá que salir al mercado a las apuradas para reemplazar a uno de sus titulares para lo que queda del semestre. De paso, se embolsará cerca de 20 millones de dólares.

Vale recordar que, a sus 22 años, Medina suma 155 partidos en la Primera de Boca (9 goles). Su debut fue en febrero de 2021 bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo, en un 2 a 2 contra Gimnasia en La Bombonera.

Ingresó a los 25 minutos del segundo tiempo por Leonardo Jara. De aquel once titular de hace sólo tres años ya no queda ninguno, prueba de lo rápido que pasa el tiempo en el fútbol y, sobre todo, el argentino (titularizaron Andrada; Jara, Zambrano, Izquierdoz, Fabra; Capaldo, Varela, Cardona; Villa, Zárate y Tevez). Incluso del banco de once suplentes, sólo se mantienen dos hoy día: el Changuito Zeballos y el propio Medina.

En cuanto a la Selección, Medina no suma minutos oficiales con la Mayor aunque sí fue convocado por Lionel Scaloni junto a otros juveniles en noviembre de 2021 para una doble fecha de Eliminatorias hacia Qatar. Además, este año disputó los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Sub 23, consiguiendo una decepcionante eliminación en cuartos de final de la mano de Javier Mascherano.