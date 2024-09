La oposición en Newell’s denunció una situación financiera en el parque Independencia preocupante, con deuda duplicada en pesos y dólares, y que se agrava además por la irrelevancia deportiva que arrastra el primer equipo hace tiempo. De acuerdo a las pesquisas contables, la dirigencia que preside Ignacio Astore ya constituyó una deuda de casi 12 millones de dólares, la misma que encontró en la tesorería cuando asumió al frente de la institución en 2021.

La agrupación Autoconvocados presentó ayer un escrito en la sede del club para reclamar por un cambio en la administración financiera de la entidad. El pedido está sustentado con datos del balance y algunos números estimados, dado que el club no facilita información a la Comisión Fiscalizadora. “En el último año se ha observado una situación de incrementos de deuda con una muy cuestionable resolución financiera. La falta de control de esta situación supone la ausencia de cumplimientos de las obligaciones asumidas por quienes fueron elegidos por los socios”, señalaron.

Y agregaron: “La actual dirigencia eligió la toma de deuda en dólares como una de las principales formas de financiamiento. Cerramos el 6/2023 un balance con una deuda en dólares que la dirigencia llevó de 4.194.701 a 7.48906. Al mal manejo de la deuda, que nos dejó expuestos a una suba del tipo de cambio, se sucede el problema contrario: el endeudamiento en pesos (…) que corre a un ritmo que llevaría a su duplicación en un año. Esta deuda supera los 1.515 millones de pesos”.

Sin dudas, las dirigencia leprosa se endeudó para intentar formar un equipo competitivo, primero con la llegada de Gabriel Heinze como entrenador el año pasado y luego con la apuesta de Mauricio Larriera. Las decisiones fueron fallidas por donde se las mire y el primer equipo no salió nunca de su instrascendencia deportiva. Pero para Autoconvocados la situación llegó a un límite que se debe revertir. “La deuda bancaria se ha incrementado llevándonos a posiciones que entendemos nos llevan a girar en descubierto. Mientras en el pasado mes se conocieron atrasos de sueldos de empleados, lo cual enciende alarmas respecto no solo al manejo financiero sino ya respecto a la economía del club que maniesta estar mal estructurada, con endeudamiento creciendo en ambas divisas, y como todo sabemos esto tiene un límite. Como colorario estas actitudes irresponsables nos encontramos con la intensificación del gasto en los dos últimos mercados de pases, rondando aproximadamente los 11 millones de dólares (estimado, no se brinda información oficial), cuando la deuda recibida era de 11.500.000 dólares. Se pagan sueldos de 50 mil y 70 mil dólares".

La deuda recibida nunca fue admitida por las autoridades dado que Astore no cumplió su promesa de realizar una auditoría contable. Y, por último, Autoconvocados reiteró: "Solicitamos arbitrar todos los medios que la situación demanda con urgencia y celeridad a los fin de evitar daños irreversibles a nuestra querida institución".