Al menos 17 niños murieron y 70 están desaparecidos después de que un incendio arrasara el dormitorio de una escuela primaria en el centro de Kenia, informaron las autoridades ante la desesperación de los padres por obtener noticias de sus hijos.



El incendio se declaró en la Academia Hillside Endarasha del condado de Nyeri hacia medianoche, y se propagó por las habitaciones donde dormían más de 150 niños, informó la portavoz de la policía, Resila Onyango.

"Hay 17 muertos en este incidente y otras personas tuvieron que ser trasladadas al hospital con heridas graves. Los cuerpos hallados en el lugar están calcinados hasta tal punto que son irreconocibles", precisó.

El vicepresidente de Kenia, Rigathi Gachagua, declaró a los periodistas que "70 niños aún no han sido localizados". "Eso no significa que hayan fallecido o que estén heridos", afirmó, precisando que 27 menores están hospitalizados.

Tenían en promedio 9 años

La escuela primaria, que acoge a unos 800 alumnos de entre 5 y 12 años, está 170 km al norte de Nairobi, la capital del país africano. La policía indicó que la edad promedio de los fallecidos es de 9 años.

Cerca de 100 padres se congregaron en las puertas de la escuela a la espera de noticias sobre sus hijos. Varios familiares se derrumbaban en llantos y gritos después de ser llevados por la policía a ver los cuerpos de los escolares en el dormitorio incendiado.

"Por favor encuentren a mi hijo. No es posible que esté muerto. ¡Quiero a mi hijo!", gritó una mujer alejándose del lugar. "Estamos en pánico", subrayó Timothy Kinuthia, desesperado por encontrar a su hijo de 13 años. "Estamos aquí desde las 5 a.m. y no nos han informado de nada", lamentó.

Los sobrevivientes

El ministro del Interior, Kithure Kindiki, había afirmado que algunos niños se refugiaron en casas vecinas. "Hay algunos niños están vivos y bien, en manos de quienes les dieron refugio anoche" detalló, añadiendo que las autoridades aún estaban recabando información.

Elisabeth Nyambura, de 35 años, dijo que encontró a su hijo de 13 años, pero seguía buscando a uno de sus compañeros de clase. "Lo único que me dijo fue que vio humo y que escaparon por la ventana. Me alegro de que esté vivo", declaró.

Las autoridades abrieron una investigación, pero por el momento se desconoce la causa del siniestro. La comisión nacional de género e igualdad de Kenia declaró sin embargo que los informes iniciales indicaban que la residencia estaba "saturada, lo que vulnera las normas de seguridad".

Condolencias del presidente

El presidente de Kenia, William Ruto, expresó sus condolencias. "Nuestros pensamientos están con las familias de los niños que perdieron sus vidas en la tragedia del incendio", escribió en la red social X. "Es una noticia devastadora", añadió. Ruto dijo que había dado instrucciones para que se investigue "este horrible incidente" a fondo y prometió que los responsables "rendirán cuentas".

La Cruz Roja keniana afirmó que se encontraba sobre el terreno para ayudar a un equipo de respuesta interinstitucional. La organización afirmó en X que estaba "prestando servicios de apoyo psicosocial a los alumnos, profesores y familias afectadas".

Tanto Kenia como otros países de África oriental han sufrido numerosos incendios escolares en los últimos años. En 2016 nueve estudiantes murieron en una tragedia en un instituto femenino del barrio de Kibera, en Nairobi.