La diputada provincial Alejandra Rodenas se expresó respecto de la relación entre las políticas nacionales en materia jubilatoria y el proyecto del gobierno santafesino, que obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores, con la excepción del bloque justicialista, que votó en contra.

“El veto total del presidente Javier Milei del aumento y la movilidad jubilatoria, sancionada por el Congreso de la Nación, tiene implicancias para la política santafesina. Porque no es solamente un veto a esa fórmula, sino que en ese veto se incluye el artículo que instruía al ANSES a cancelar todas las deudas que mantenía con las provincias, entre ellas la nuestra”, explicó Rodenas.

En esa misma línea, la diputada indicó que “vetarla, como lo ha hecho el presidente Milei, afectará claramente el derecho que le corresponde a la provincia. Yo me pregunto en qué espejo se está mirando la gestualidad institucional de nuestra provincia, qué intereses se están defendiendo desde la provincia en beneficio de quién y para quién”. Y volvió a preguntarse: “¿Podemos como santafesinos avalar ese acto de avasallamiento?”.

La legisladora recordó que el miércoles pasado “agentes de la Policía Federal reprimieron a jubilados que reclamaban frente al Congreso y protestaban contra el veto presidencial. El jefe del operativo informó que hubo 27 heridos, entre manifestantes y miembros de la prensa”. Y planteó otro interrogante: “¿Esto se arregla con palos y gases? ¿Cuántos heridos cuesta el equilibrio fiscal?”.

“Débil con los poderosos y fuerte con los débiles”

“En 2001, Néstor Kirchner lo planteó claramente, de forma muy simple. Cuando la ministra de Trabajo de entonces, Patricia Bullrich, defendía el ajuste de los haberes jubilatorios, él dijo una frase que quedó en el imaginario colectivo para siempre: «¿Cuál es la audacia de ese gesto, de ser débil con los poderosos y fuerte con los débiles? Estoy de acuerdo con el déficit cero, con las cuentas ordenadas, con que no se puede gastar lo que no se tiene, pero colocar como variable de ajuste del gasto del Estado a los jubilados argentinos me parece un acto de una injusticia soberana y de una falta de creatividad y de decisión»”, citó Rodenas.

“Kirchner ponderó otro camino para equilibrar las cuentas públicas. «Yo hubiera cargado este ajuste sobre la espalda de los que más tienen»”, recordó la legisladora. Y añadió: “Nuestra sociedad aprendió que el déficit cero no puede alcanzarse a cualquier precio; ya hemos vivido esta triste experiencia más de una vez”.

“Por qué recurrir al ajuste”

“Yo me pregunto cuánto de lo que estamos encarando en el debate que se está dando por la reforma previsional en Santa Fe está amañado también con el Pacto de Mayo, firmado entre algunos gobernadores y el presidente Milei. ¿Por qué tenemos que recurrir al ajuste; no tenemos otras posibilidades?”, cuestionó Rodenas, y objetó: “No podemos arrodillarnos y subordinarnos a una gestión nacional que desdeña el federalismo”.

Rodenas finalizó advirtiendo que “la reforma previsional, que trataremos la semana viene en la Cámara de Diputados, demuestra la voluntad del gobierno de Santa Fe de replicar el ajuste que lleva adelante el ejecutivo nacional”. Y finalizó: “Esta subordinación política es inaceptable sobre todo cuanto se afectan derechos legítimamente adquiridos”.