El italiano Jannik Sinner y el estadounidense Taylor Fritz jugarán este domingo desde las 15 la gran final del Abierto de los Estados Unidos. Sinner, actual número uno del ranking de la ATP, venció en la semifinal al británico Jack Draper por 7-5, 7-6 (3) y 6-2, en tanto que Fritz superó por 4-6, 7-5, 4-6, 6-4 y 6-1 a su compatriota Frances Tiafoe.

La televisación irá por cuenta de ESPN y las plataformas Disney+ y DGO.

Sinner va en busca de su segundo título de Grand Slam tras haber ganado el Abierto de Australia a principios de este año. Además, es el primer italiano que alcanza la final del US Open y bien podría ser también el primero en ganarlo por su nación. Hasta el momento, ha demostrado un nivel por encima de todos sus rivales que lo erige en candidato a la victoria.



Por su parte, Fritz estará jugando su primera final de un Grande y tendrá todo el apoyo del público que no ve a un campeón local desde 2003, cuando Andy Roddick derrotó en tres sets al español Juan Carlos "Mosquito" Ferrero antes del inicio del reinado del suizo Roger Federer, ganador de cinco US Open consecutivos hasta que sucumbió ante Juan Martín del Potro en la final de 2008. Desde el helvético en 2007 que un campeón no puede defender su corona a la edición siguiente.

El italiano comenzó el último Grand Slam del año derrotando a Mackenzie McDonald por 2-6, 6-2, 6-1 y 6-2. Luego venció a otro estadounidense, Alex Michelsen, por 6-4, 6-0 y 6-2 y en la tercera ronda se cruzó con el australiano Christopher O'Connell, a quien sacó por 6-1, 6-4 y 6-2 para meterse en octavos y enfrentar al local Tommy Paul, al que venció por 7-6 (3), 7-6 (5) y 6-1. En cuartos se midió con el ruso Daniil Medvedev a quien batió en cuatro sets por 6-2, 1-6, 6-1 y 6-4.



Fritz, por su parte, tuvo un arranque muy sólido venciendo al argentino Camilo Ugo Carabelli por 7-5, 6-1 y 6-2. En la segunda ronda se impuso al italiano Matteo Berrettini por 6-3, 7-6 (1) y 6-1 y en tercera superó a otro argentino, Francisco Comesaña, por 6-3, 6-4 y 6-2. En octavos eliminó al noruego Casper Ruud por 3-6, 6-4, 6-3 y 6-2 y en cuartos derrotó al alemán Alexander Zverev con parciales de 7-6 (2), 3-6, 6-4 y 7-6 (3).