Cerca de mil personas fueron parte del Pre Encuentro Regional de Mujeres y Diversidades Sexuales, rumbo al 37° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersex y personas No Binarias, que se realizará en octubre, en Jujuy. Tras los talleres en la Facultad de Ciencias Médicas, movilizaron hasta el Patio de la Madera donde hubo actividades culturales y lectura de las conclusiones de cada uno de los cinco ejes temáticos que forman parte de la agenda de demandas, desafíos, debates y estrategias para el fortalecimiento del movimiento y la defensa de los derechos conquistados.

La jornada organizada por la Asamblea Lesbotransfeminista Rosario comenzó al mediodía en la Facultad de Ciencias Médicas, donde se concentraron los cinco talleres: violencias, trabajo, educación y cultura, diversidades sexuales y salud fueron los tópicos abordados. Además, hubo feria de la economía popular y hasta un espacio para las infancias. "Venimos organizando esto hace un mes, sabiendo el momento político que estamos atravesando con esta situación tan tremenda que día a día nos atraviesa con la quita de derechos. Hoy era el momento para debatir, para juntarnos y para estar en la calle, preparándonos para el Encuentro en Jujuy", dijo Liliana Leyes, de ATE Rosario e integrante de la Asamblea. "Hoy fuimos 700 las personas inscriptas, pero éramos más de mil en los cinco talleres que se multiplicaron porque no alcanzaron las aulas para cada grupo", agregó.

Por la tarde, las demandas se trasladaron a la calle. "Ni Una Menos", "basta de crímenes de odio", "no somos la casta", "antiderechos no pasarán", "no a la reforma previsional", "urgente y necesario, emergencia alimentaria ya", rezaban algunos de los carteles que se levantaron durante las cuadras que separan la Facultad de Ciencias Médicas del Patio de la Madera. Los pañuelos verdes, las banderas violeta, de las diversidades sexuales y las wiphala fueron parte de la marcha de pocos metros, por calle Santa Fe, hasta llegar al Patio de la Madera, donde comenzaron a sonar los tambores de las Fieras Samba Reggae, mientras decenas de familias aprovechaban el sol del sábado, con mates y reposeras.

Viviana Della Siega, integrante de la Asamblea, sostuvo que al Pre Encuentro Regional "llegaron compañeras de Villa Gobernador Gálvez, Casilda, San Lorenzo, de diferentes lugares de los alrededores". Además, celebró que "los talleres estuvieron muy activos, con mucha participación. Uno de los ejes de preocupación, por empezar, es el hambre; y por otro lado, la pérdida de derechos. Estamos en un contexto difícil y de retroceso, en un país que había avanzado mucho en la inclusión". A su lado, Victoria Rodríguez, del Sindicato Empleado de Comercio, destacó la "jornada de encuentro y de lucha". Y agregó: "Repudiamos el cierre del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad a nivel nacional; y también lo que está sucediendo en lo provincial, no solo en cuanto al Ministerio, sino también la desvinculación de treinta compañeros y compañeras, a principio de año, que llevaban ley Micaela y masculinidades en el territorio; y la posible cesantía de cincuenta compañeros y compañeras más. Hoy coincidimos en que necesitamos más presupuesto para erradicar la violencia que sufrimos mujeres y diversidades".

Mientras se leían las conclusiones de los talleres en el escenario, Leyes sumó: "Estamos además en el marco de despidos provinciales y de privados. Día a día se cierran empresas y las compañeras y compañeros son los afectados. En el barrio ni hablar, con la situación del hambre, esto se ve todo el tiempo. Hoy vimos la solidaridad, con los boletos para que puedan llegar compañeras, con las viandas para que puedan comer al mediodía. Esa solidaridad que brota del movimiento de mujeres y disidencias es única en el mundo. No vamos a renunciar a ningún derecho ganado, hoy estamos de pie. No solo vamos a resistir, sino que vamos a seguir armando estrategias y fortaleciendo a los colectivos de mujeres y disidencias para que no renuncien a ningún derecho".