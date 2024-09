TEATRO



Imagen velada

El espíritu errante de un querandí muerto hace cientos de años presencia, a su pesar, un fin de semana de fiesta de un grupo de amigos en un country en las afueras de Buenos Aires. Estrenada ayer, la nueva obra de Santiago Gobernori se presenta en un horario inusual (y genial para ir a merendar después). El vestuario y la escenografía son de Paola Delgado, la iluminación es de Ricardo Sica, la fotografía de Agustín Bordignon, la asistencia de dirección de Laura Berman y la producción ejecutiva de Lucía y Soledad Asurey. Con dramaturgia y dirección de Gobernori, Imagen velada reúne a un dream team del off porteño: Victoria Baldomir, Julián Cabrera, Paloma Contreras, Marcos Ferrante, Guido Losantos, Tincho Lups, Bárbara Massó, Facundo Livio Mejías, Paula Pichersky, William Prociuk y Sabrina Zelaschi.

Sabado a las 16, en El Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $ 12000.

Clandestina

“Marta habla, susurra, canturrea. Intenta componer su cuerpo recordando con detalles ese episodio que dejó su vida partida en dos. Fue una decisión en los márgenes, oculta y silenciosa. Con un testigo mudo: el campo. Qué es un cuerpo cuando el dolor confunde sus bordes y todo vuelve a empezar, sin el miedo que deja la sangre”. Así presenta su nueva pieza la dramaturga y directora Natalia Villamil, que cuenta con Belén Blanco en el rol protagónico. La asistencia artística es de Manon Minetti y la música original es de Guadalupe Otheguy, quien también será la intérprete en escena. La escenografía es de Rodrigo González Garrillo, la iluminación de Matías Sendón y el vestuario de Paola Delgado. Estrena el jueves 12.

De miércoles a domingo, a las 19.30, en la sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $10000.

MÚSICA



Super premium ultra

Dum Chica, el dúo formado por Lucila Storino y Juana Gallardo, presenta su nuevo álbum de estudio. Fue registrado en Panda, un estudio histórico para el rock local, por un equipo compuesto por Santiago de Simone como productor y grabado por Leo "Magic" López. Es un disco con el que el dúo da un giro, mostrando un gran abanico de canciones distintas entre sí, pero sin perder la crudeza y la sensualidad que las caracteriza. Pasa por momentos oscuros de trance y también por otros más provocativos, con chistes que incitan al baile. En esta nueva cara, Dum Chica incorpora baladas y nuevos elementos musicales y técnicos, con una estética furiosa que acompaña todo el concepto. Es una etapa recargada y renovada, con su sello distintivo de, en vivo, ser un trío sin guitarra. Dum Chica surgió en 2021, debutando discográficamente al año siguiente, gracias al sello marplantense Casa del Puente. Super premium ultra tendrá su presentación en Niceto, el sábado 21.

Operación abrazo y beso

Luego de casi cuatro años de silencio, Los Reyes del Falsete regresan con su sexto disco de estudio y también anuncian presentaciones en vivo. El álbum cuenta con nueve canciones que –en sus palabras– relatan historias que van desde lo irónico a lo nostálgico, con el histrionismo y la susceptibilidad de una banda que lleva casi 20 años, y convocó invitados como Manuel Quintans, Susi Pirelli y Los Pels, entre otros. En realidad, para ir calmando la ansiedad, anticiparon la novedad con dos simples. El primero fue “La patada”, que asomó casi por sorpresa en el mes de julio. Apenas comenzado agosto fue el turno de “Al revés”, que incluye un verso que es casi una declaración de principios y resume su historia como grupo: “Hicimos todo el revés, pero hicimos todo” .

ONLINE



Terminator Zero

A rebootear que se acaba el mundo. El animé que acaba de desembarcar en Netflix vuelve a foja cero el relato creado originalmente por James Cameron en 1984 e introduce nuevos personajes en el universo, alejados de los Connor. Uno de los protagonistas es Malcolm Lee, un científico de Tokio que posee información clave sobre el desarrollo y la fatal puesta en marcha de Skynet. Convencido de que su activación dará inicio al fin de la humanidad (los horrendos sueños de destrucción nuclear son clave), el buen hombre crea su propia inteligencia artificial, Kokoro, para intentar detener lo que parece inevitable. Por otro lado, Eiko viaja desde el futuro a 1997 y aterriza en la capital japonesa un día antes del Día del Juicio Final. Su misión es, como podrá imaginarse, proteger a Lee de un Terminator que también acaba de pegarse un viajecito temporal. Animación para adultos con todos los rasgos de estilo nipones, los ocho episodios prometen tener una continuación en un futuro no demasiado lejano.

Only Murders in the Building

La serie protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez, uno de los pesos pesados de la plataforma del ratón, arranca su cuarta temporada con una novedad meta-narrativa. Mientras el trío intenta desenrollar el ovillo de un nuevo caso de asesinato –o algo que se le parece–, una productora de Hollywood los contacta para realizar una versión cinematográfica de su vida y obra. Allí aparecen en pantalla Eva Longoria, Zach Galifianakis y Eugene Levy, quienes serían los encargados de encarnar a los personajes correspondientes de la ficción dentro de la ficción. Así, lo que comenzó como una saga correcta y divertida comienza a reflexionar sobre su propia condición de relato detectivesco.

CINE



Naruse en la Lugones

Hasta el 24 de septiembre la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) estará exhibiendo dieciséis largometrajes, en copias 35mm, de uno de los más grandes realizadores en la historia del cine japonés: Mikio Naruse. A las 15 y a las 21 horas podrá verse uno de los clásicos del canon naruseano, Crisantemos tardíos (foto), estrenado en 1954 y considerado como uno de sus grandes films. De su relato, protagonizado por una ex geisha que se dedica a prestar dinero a mujeres empresarias de la zona, muchas de las cuales fueron compañeras de profesión, dijo el especialista Daniel Schmid que “es una de esas películas que siguen actuando en nuestro ánimo también después de haber cruzado muchas calles”. A las 18, en tanto, la Lugones proyectará Lluvia repentina (1956), amargo retrato de una posible desintegración matrimonial escondido detrás de una estructura de comedia cotidiana. La programación completa, días y horarios puede consultarse en https://complejoteatral.gob.ar/

Kill – Masacre en el tren

Con una pata apoyada en el cine de artes marciales asiático más extremo y otra en las superficies del melodrama desembozado, la película del indio Nikhil Nagesh Bhat no abandona casi nunca los vagones de un tren que va en camino a Nueva Delhi. Allí se encuentra el soldado Amrit (la joven estrella Lakshya) y su amada Tulika, prometida a otro hombre de mayor alcurnia y poder adquisitivo. Pero también sube al convoy una familia extendida de criminales dispuestos a llevar a cabo un plan de robo sofisticado. Patadas, piñas, cuchillazos y toda clase de golpes acompañan la trama de superacción, que se pone bastante sangrienta en la segunda mitad del relato, luego de una inesperada muerte a bordo.





TV

La muerte de Menem Junior

La señal Discovery transmite esta noche, en continuado, los cuatro capítulos de la serie documental con segmentos ficcionados Memem Junior: la muerte del hijo del presidente, dirigida por los cineastas Anahí Berneri y Sergio Wolf. Exponente local del true crime, las tres horas de duración recorren y analizan todas y cada una de las posibilidades que se barajaron alrededor de la muerte del joven de la familia presidencial. ¿Fue la caída del helicóptero que piloteaba en la mañana del 15 de marzo de 1995 un accidente, un problema técnico o un plan criminal? “Esa zona es muy resbaladiza y está llena de detalles”, declaró Wolf en una entrevista reciente, “y una parte del placer del trabajo con este material es que el menemismo tiene el archivo más adictivo de la historia argentina. ¿Fue la imprudencia de Carlitos, que ya tenía cuatro clavos en una pierna por un accidente de moto, o bien Menem se comió la muerte de su hijo a sabiendas de que había sido un atentado?”.

Hoy a las 22, por Discovery.

Me voy a comer el mundo

Lejos quedaron los tiempos de Doña Petrona y sus consejos culinarios. La señal El Gourmet acaba de estrenar este nuevo ciclo dedicado a la comida africana, en particular la de países como Kenia, Senegal y Uganda. La encargada de viajar hasta esos parajes y descubrir las delicias de sus platos autóctonos es Verónica Zumalacárregui, dispuesta a “adentrarse de lleno en el continente africano para descubrir todo sobre sus sabores, costumbres y tradiciones”, según consigna la gacetilla de prensa. La presentadora recorre restaurantes y casas particulares en busca de los peculiares procesos de preparación y condimentos de una cocina cada vez más popular en el mundo.

Miércoles a las 18, por El Gourmet.