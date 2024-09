DOMINGO 8



CINE

This is my place En el marco de las actividades programadas alrededor de la muestra El fin de la línea, del artista estadounidense y pionero del arte conceptual John Baldessari, Malba Cine exhibirá This is My Place, de David Lamelas. Se trata de un documental ficcional acerca de la vida itinerante y la obra artística conceptual de Lamelas (Buenos Aires, 1949). El artista reflexiona allí sobre una vida definida por la migración entre culturas y países, y sobre cómo esas experiencias formaron su práctica artística, que desde hace décadas se concentra en exploraciones de tiempo y espacio.

A las 20, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $5000.

Un movimiento extraño Se proyectará el cortometraje de Francisco Lezama, ganador del Oso de Oro en la Berlinale 2024. Completan la función con dos trabajos previos del director co-dirigidos con Agostina Gálvez: La novia de Frankenstein (2015) y Dear Renzo (2016). Exhibidos en Locarno, New York Film Festival, Viennale, Mar del Plata y BAFICI, juntos forman una trilogía que –con humor– problematiza la forma en la que la juventud atraviesa los avatares de la economía.

A las 18, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $5000.

MÚSICA

Pelusón of milk Con la dirección del Mono Fontana, se presenta un homenaje al uno de los discos fundamentales de la carrera de Luis Alberto Spinetta, con Florencia Ruiz, Roma Vayone y Natalia Pellegrinet como artistas invitados. El evento forma parte del ciclo Discos Esenciales, que homenajea la historia del rock local a través de sus discos, tocándolos de principio a fin en el orden en el que fueron grabados. No es sólo un homenaje a los discos y a los artistas, también es una celebración de un tipo de escucha en extinción: la de poner un disco y dejarlo correr.

A las 20, en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $15000.

Astillero Con veinte años de trayectoria, Astillero presenta Noche random, su sexto disco de estudio, en el marco del ciclo Tardes de Tango. Integrado por diez tangos instrumentales, este nuevo álbum profundiza el camino de sus trabajos anteriores. A punto de emprender una nueva gira por Países Bajos, Alemania, Suiza y Dinamarca, Astillero ofrece este nuevo material, además de tangos reconocidos de su repertorio. Astillero está integrado por Julián Peralta en piano, Federico Maiocchi en contrabajo, Mariano González Calo y Diego Maniowicz en bandoneón, Jacqueline Oroc en cello e Ishtar Hernández en violín.

A las 19, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

TEATRO

Rosa en las islas En un intento desesperado de amor, Rosa viaja a las islas a buscar a Ramón. Es el año 1982. Ya se desató la guerra y al taller de costura de tía Olivia sólo llegan las buenas noticias: parece que estamos ganando. Rosa espera para casarse, pero su prometido está lejos, obedeciendo a la voz de mando. Las islas se quedarán con su frescura y su inocencia. “La guerra te saca el sueño. Los sueños. Te anula. Para siempre”, va a decir Rosa a su regreso. Actúan: Inda Lavalle, Manuela Begino Lavalle, Manuela Menéndez y Luján Blaksley. Dramaturgia y dirección: Lucila Garay.

A las 16, en Timbre 4, Boedo 640. Entrada: $9500.

LUNES 9



CINE

Culpa cero Sigue en salas la nueva película de Valeria Bertuccelli. Berta Muller es una escritora muy exitosa de libros de autoayuda, una mujer contradictoria que fuera del ojo público, donde se muestra empática, inteligente y segura, parece fría, necia y arrogante. Esta faceta íntima la conocen pocos, entre ellos Marta, su joven asistente. Ella no solo se ocupa de algunos encargos, sino que en secreto también oficia de ghostwriter, escribiendo esos libros que la han vuelto famosa. Hasta que una acusación de plagio hace que el mundo de ambas quede patas arriba. Con Valeria Bertuccelli, Justina Bustos y Cecilia Roth.

A las 13.50 y 20.10, en el Cine Lorca, Av. Corrientes 1428. Entrada: $5500.

MÚSICA

Codino + Subtítulos Se presenta en vivo María Codino, quien configura un diseño estético para cada canción, a la vez que se encuentra inmersa en una continua exploración de sonidos. Comparten la noche Los Subtítulos, banda que nace a finales del 2017, como idea de Manuel Larisgoitia (guitarra y voz) e Ignacio Kater (teclado y voz), ambos miembros de Tobogán Andaluz. Su música combina armonías complejas y melodías pegadizas, influenciados por bandas como Radiohead, Sonic Youth y Atrás Hay Truenos, mientras que sus letras tienen una fuerte impronta de Vicente Luy, Alejandra Pizarnik y Leonard Cohen.

A las 20, en Strummer Bar, Godoy Cruz 1631. Entrada: $8050.

Ligia Piro En su nuevo álbum Volumen 2, la cantante vuelve a encontrarse con Ricardo Lew e invitan a un viaje lleno de complicidad. Este disco surge a partir de continuar una obra que comenzó en 2008 con 13 canciones de amor y que marcó un hito en la carrera de ambos artistas.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: $10000.

TEATRO

Boulogne + Invisibl3s Teatroxlaidentidad es una asociación sin fines de lucro constituida como un movimiento teatral de actores, dramaturgos, directores, coreógrafos, técnicos y productores que se inscribe dentro del marco del teatro político. Hoy ofrecen dos nuevos espectáculos. Boulogne trae una visión descarnada de la realidad que vivió nuestro país durante la última dictadura, contando una historia tomada de la vida real: el caso de las hermanas Battistiol. En Insivibl3s, un grupo de folclore formado por personas de diferentes identidades sexo-genéricas que al ritmo de chacarera, gatos y escondidos buscan cuestionar las verdades impuestas. Autores: Araceli Arreche, Gilda Bona, Selva Palomino. Actúan: Ana Feldman, Julieta Halac y Julian Bedino. Dirección: Mauro Simone.

A las 20, en el Galpón de Guevara, Guevara 326. Gratis.

ARTE

Kirin La mirada que un artista dirige a su obra pasada nunca es nostálgica. Esta revisión tiene como objetivo detectar causalidades inadvertidas. Sucede a menudo que el artista, sin saberlo, inventa la causalidad de su obra, y la detección adopta, incluso para él, la sorpresa del descubrimiento. El descubrimiento, en su pura novedad, excluye la nostalgia. La necesidad de una obra anterior se revela en la que la siguió; más aún: el trabajo posterior crea la condición necesaria para el anterior.

De lunes a viernes, de 15 a 19, en Galería Jorge Mara La Ruche, Paraná 1133. Gratis.

MARTES 10



MÚSICA

Adrián Cayetano Paoletti Dentro de la programación del ciclo Molotov del Rojas, el cantante y guitarrista que formó parte de la escena del Nuevo Rock Argentino de los ‘90 estará presentando su nuevo disco, junto con temas de toda su carrera. Lo acompaña un grupo que está integrado por Nahuel Seranián en voz, Julián Raffo en guitarra y teclados, Gonzalo Córdoba en guitarra, Hernán Balzarotti en bajo y Pablo Córdoba en batería. Completa la fecha Opinèl, un trío que propone un recorrido sonoro crudo y filoso que también coquetea con la canción pop, integrado por Fran Ulrich en guitarra y voz, Bruno Tribelli en bajo y coros y Facu Criado en batería y coros.

A las 20.30, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $4500.

ARTE

Conjunto vacío abierto Se exhibe la muestra de Carlos Huffmann, con pinturas y composiciones digitales que son el resultado de una búsqueda en la abstracción y el formalismo. Dice Javier Villa: “Al dejar atrás la modernidad, los humanos fuimos perdiendo el músculo de la composición. Sobre todo aquel que emana desde un instrumental acotado de formas y colores, pretendiendo alcanzar cierta trascendencia. Tal vez lo que se fue perdiendo es cómo responder a la pregunta sobre qué queremos trascender, hacia dónde y para qué. Si podemos identificar a un Huffmann del futuro y a otro del pasado ¿Existe un Huffmann del presente?

Martes a sábado de 14 a 19, en Galería Ruth Benzacar, Velasco 1287. Gratis.

ETCÉTERA

Tintas caribeñas Llega el ciclo que trae a dramaturgos contemporáneos del Caribe: Jean d'Amérique (Haití), Daniely Francisque (Martinica) y Emmelyne Octavie (Guayana Francesa) a la Argentina, en un cruce con artistas locales (Monina Bonelli, Cristian Drut entre otros). Hoy se llevará adelante una mesa redonda bajo el título: Imaginarios francófonos e imaginarios caribeños. ¿Qué anima la dramaturgia caribeña hoy? Con Jean d’Amérique, Danielly Francisque, Monina Bonelli y Ariel Bar On.

A las 18, en el Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815. Gratis.

Cine y género

Presentación del libro Cine y género en el mundo árabe (Libretto), de Carolina Bracco. La autora conversará junto a Cynthia Edul y Leticia Obeid sobre su libro, en el que recorre la cultura árabe y su contexto político y social desde el cine como dispositivo de la memoria de una identidad nacional.

A las 18.30, en la Librería del Fondo, Costa Rica 4568. Gratis.

Filosofía y vanguardias Se encuentra abierta la inscripción para este taller brindado por Sabrina De Luca, que se realizara durante octubre, todos los martes a las 19. En su origen la filosofía y la música resuenan en un espíritu conjunto de expresiones abstractas y búsqueda de sentidos. El siglo XX ha visto la desesperación y el caos devenido arte luego de la Segunda Guerra Mundial. En el ámbito filosófico surgieron obras que reflejaron esa desesperanza de la mano de la emergencia de nuevas vanguardias junto al nacimiento de la adolescencia. En este marco se verá cómo el rock cuestionará los valores establecidos por la Modernidad develando las claves de la condición humana.

Durante el mes de octubre, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis (con inscripción previa hasta el 22 de septiembre).

MIÉRCOLES 11



TEATRO

Plot Quedan sólo dos funciones de la obra de Valentino Grizutti, con Valeria Correa, Nicolás Giménez, Guido Losantos, Andrés Granier, Agustín Gagliardi y Raúl Antonio Fernández. Unas noches después de navidad, una pareja recién separada se reúne para que su hija pase año nuevo con su madre. Lo que comienza como una charla casual, termina en un reencuentro sexual de medianoche. En medio de la madrugada, unos hombres irrumpen violentamente en el departamento de la ex pareja obligándolos a protagonizar una ficción ajena: un policial clase B de dudosa traducción. La ficción es siempre un acontecimiento que irrumpe y suspende la vida.

A las 20.30, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: desde $10000.

ARTE

Las pestes Se inauguró la videoinstalación del artista Fran Blanes. La muestra reconstruye los cuadros históricos Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires (1871) y La Paraguaya (1879), obras del pintor uruguayo Juan Manuel Blanes, tío tatarabuelo del artista. Utilizando las técnicas del tableau vivant o live painting, la videoinstalación rinde homenaje a las víctimas de las epidemias y pandemias tanto del pasado como del presente. El proyecto ofrece una reflexión profunda sobre las enfermedades, los conflictos bélicos y la representación de la mujer en los discursos artísticos e históricos. Con voces en off, intercala relatos y discursos médicos de diferentes épocas, subrayando la repetición de estos eventos a lo largo de la historia.

De miércoles a domingos de 12 a 19, Casas Redituantes, Perú 272. Gratis.

Infinito zorzal En el mes del Tango se presenta una propuesta que busca rendir homenaje al género desde una perspectiva experimental inmersiva. Parte de materiales de archivo, que son procesados con un diseño de imagen que crea sistemas 3D audiorreactivos. De Carlos Gardel a Astor Piazzolla, Infinito zorzal invita a explorar la historia del tango argentino y descubrir, entre sus representaciones más clásicas y sus vertientes más contemporáneas, los nexos que permiten que el tango continúe siendo una fuente de inspiración para artistas de todo el mundo.

Miércoles, viernes y sábados de 14 a 20, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

MÚSICA

Juan Cottet El actor y músico presenta su primer disco titulado Frágil. El espectáculo incorpora elementos teatrales, visuales y lumínicos que hacen referencia al multiverso de Juan. Formada por Juan Cottet a principios de 2024 y acompañado en el escenario por Ramiro Martínez en la batería y coros, Iñaki Carranza en el bajo, Martín Yeyati en la guitarra y coros y Melissa Blanco en el teclado.

A las 21, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: desde $8000.

CINE

Alma y Oskar Se estrena la película de Dieter Berner, con Emily Cox, Valentir Postlmayr, Anton von Lucke y Brigitte Karner. En la primavera de 1912, Alma Mahler, recientemente viuda y Gran Dama de la Sociedad de Viena, se relaciona con el enfant terrible de la escena artística del momento, Oskar Kokoschka. Después de un tiempo, su romance, la lujuria y el deseo mutuo comienzan a amenazar la existencia de ambos hasta un punto de no retorno.

A las 18.50, en el Cine Arte Cacodelphia, Roque Saenz Peña 1150. Entrada: $3500.

JUEVES 12



MÚSICA

Richard Coleman El cantante argentino vuelve a subirse al escenario de Niceto junto a su banda solista, El Trans-Siberian Express, para dar su show más importante del año. Estarán adelantando material de su nuevo álbum, ahora en proceso de grabación, además de hacer un recorrido por el repertorio clásico de su etapa solista, sus últimos simples “Humanidad” y “Arañas Bebé”, y sus éxitos de Fricción y Los 7 Delfines. No faltarán algunas de las canciones que compuso y tocó junto a Gustavo Cerati, y la sorpresa de artistas invitados. Un recorrido electro-acústico de su repertorio con espacios de improvisación y experimentación sónica

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $14000.

CINE

El auge de lo humano 3 Se estrena el tercer largometraje de Eduardo “Teddy” Williams. El film tuvo su premiere mundial en la Competencia Internacional del Festival Internacional de Cine de Locarno. El auge del humano 3 supone un cambio cualitativo respecto a su película anterior. La trama casi no existe, o bien se reduce a un contexto apocalíptico en el que pululan unos cuantos jóvenes de los que no sabemos casi nada, más allá de sus conversaciones a veces crípticas, a veces conmovedoras en su capacidad descriptiva de un universo en descomposición pero a la vez dotado de una belleza descomunal.

A las 20.30, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada:$4000.

ETCÉTERA

Poesía en el tango Raimundo Rosales, poeta y letrista de tango, brindará una charla sobre la poética de Homero Manzi, Homero Expósito y Cátulo Castillo. Cómo escribieron sus letras, qué recursos utilizaron, qué influencias recibieron y su contexto histórico. Luciano Tobaldi ilustrará musicalmente los tangos analizados, en guitarra y voz.

A las 19.30, en Espacio La Conversa, Castro Barros 809. Gratis.

Homenaje a Aristarain El cineasta Adolfo Aristarain recogerá la Medalla de Oro 2024 de la Academia de Cine de España, en una ceremonia que estará conducida por el actor Leonardo Sbaraglia. Rodeado de su familia, amigos y un nutrido grupo de directores e intérpretes argentinos, será reconocido en este acto. Se convertirá así en el primer director argentino en recibir la Medalla de Oro.

A las 20, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Gratis (requiere inscripción previa)



ARTE

Arquitectura de la imagen La muestra de Vivian Galban consiste en una instalación interactiva que crea una cámara oscura de gran formato. Al ingresar se pierde por completo la visión hasta lograr percibir la luz roja característica de la sala de revelado y tres bateas. Usando un pincel, la artista peina la imagen de manera aleatoria para conseguir un proceso de copia estrictamente manual. La copia va a proceso de fijación, luego secado y, una vez que se encienden las luces, se permite capturar la imagen con el celular. Ya seca, la imagen se integra a una galería donde se reúnen todas las tomas. A su vez, la artista produce un diálogo con el contexto simbólico que propone la arquitectura moderna del Centro Cultural San Martín. Curaduría: Máximo Jacoby

De miércoles a sábados de 15 a 21, en el Centro Cultural San Martín, Paraná 310. Gratis.

VIERNES 13



TEATRO

Overlock En ocho únicas funciones se presenta se presenta el espectáculo de Verónica Schneck (Por Miserere, Crol), basado en la experiencia vivida por las obreras de la textil Brukman en el 2001 y con una dramaturgia hilvanada a partir de testimonios, material de archivo, documentales y diarios de época. Trabajadores textiles intentan sobrevivir frente a la amenaza de desalojo. Una fábrica sin patrón que no deja de funcionar mientras lidia con un fantasma. Actúan Gonzalo Albanese, Sol Cintas, Daniela Guerci, Camila Rosas Aguilar, Nicolás Vivante, Solana Pozzi, María Eugenia Molinuevo, Luciana Lamoglia y Camila Noga Cisty Rozenblum.

A las 22.30, en Teatro Beckett, Guardia Vieja 3556. Entrada: $14000.

Pampa escarlata Inglaterra, segunda mitad del siglo XIX. Mildred Barren, una damisela de sociedad, anhela ser una pintora ilustre. Su profesor de pintura le da un ultimátum: si ella no abandona los paisajes y los utensilios de cocina en el transcurso de un mes, él no volverá a darle clase jamás. La joven cae en una profunda depresión. Para sacarla de su tristeza, su criada Isidra, le prepara una pócima siguiendo una receta ancestral. Luego de beberla, Mildred ingresa a un intenso ardid de creación. Pampa escarlata es una obra de Julián Cnochaert y está protagonizada por Lucía Adúriz, Pablo Bronstein y Carolina Llargues.

A las 20, en El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada: $10000.

El sueño argentino Continúa en cartel la obra con Fabiana Rey y Martín Henderson. Un científico argentino obsesionado por el futuro, nos presenta su invento más asombroso: la primera robot-artista creada por la Inteligencia Artificial Nacional. Pero su fascinante criatura podría rebelarse. Una perturbadora fábula distópica que tensa los límites entre la ciencia y el arte, llevándolos a territorios insospechados, que pondrá en vilo a toda la humanidad. Un thriller despiadado que mezcla la ciencia ficción y el terror psicológico. O simplemente una entrañable Comedia Argentina. Dirección: Esteban Meloni.

A las 22.30, en Polonia teatro bar, Fitz Roy 1477. Entrada: $8000.

CINE

El exilio de Gardel En el mes del tango, el ciclo Cambalache ofrece una selección de películas curada para la ocasión. Esta tarde se verá la película de Pino Solanas, estrenada en 1986. Un grupo de exiliados argentinos se reúne en París y decide montar una obra que aborda los problemas políticos y sociales de su país de origen. Algunos de ellos han vivido mucho tiempo en el exilio y ya no se sienten argentinos.

A las 18.30, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

MÚSICA

Paz Carrara Después del gran recibimiento que tuvo su primer disco, Me cansé de hacer canciones que no salgan si no estoy llorando, la cantante presenta su esperado sucesor: Todo vuelve al punto de partida producido por Bambi Moreno Charpentier, de Tan Biónica. Con los primeros adelantos “Las Converse”, “Perdón” y la reciente “Primer encuentro” (feat. Gauchito Club), dejó entrever la esencia pop que delinea este nuevo álbum sin perder el espíritu cantautora que la define.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $11000.

SÁBADO 14



ETCÉTERA

Arte argentino Se presenta el libro Arte argentino de los años noventa de Fabián Lebenglik y Gustavo Bruzzone. Editado por el sello A.hache de Adriana Hidalgo editora, reúne ensayos, documentos, testimonios y cronologías y que permite reconstruir en profundidad tanto el arte argentino de los noventa como un panorama del arte del país en los noventa. Los autores dialogarán con el curador y director del Museo Nacional de Bellas Artes, Andrés Duprat, y la pintora argentina Magda Jitrik.

A las 18, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Gratis.

Juan Manuel Strassburger Presenta su libro Tu ídolo es un ídolo (Qeja Ediciones), acompañado por las palabras de Gustavo Álvarez Nuñez y las canciones de Francisco Bochatón.



A las 19.30, en Cave Canem, Chile 308. Gratis.



TEATRO

El bambi Cansado de los vínculos con chicos de su edad y aburrido de su vida en general, un estudiante de clase media, recién llegado a Buenos Aires, comienza a salir con hombres mayores a cambio de regalos. Los regalos se vuelven cada vez más costosos y su vida va cambiando. Ahora, muchos años después, antes de que toda su vida cambie, él comienza a rememorar su historia, sus vínculos, sus amores, pero principalmente como llegó a conocer a su gran amor. Un encuentro con su yo del pasado, un volver a conocerse. Protagonizada por Luciano Andrea y Franco Micheltorena. Escrita y dirigida por Nicolás Teté.

A las 22:30, en Teatro ÑaCa, Julián Alvarez 924. Entrada $8000.

Pastel de manzana Se presenta una nueva temporada de Para tibio, pastel de manzana, después de diez años de su estreno. Con libro de Carla Liguori y Javier Raffa, música de Carla Liguori y Alejandro Brukman, y nueve artistas en escena, este musical habla sobre las elecciones que tomamos en nuestras vidas y sus consecuencias. En esta propuesta, el público presente en cada función tiene voz y voto. Así, en cuatro momentos de la función y por decisión de los de los presentes, serán los espectadores quienes elijan el destino de cada uno de los nueve personajes cuyas historias se conocen y se entrecruzan durante la obra.

A las 22.30, en el Teatro Border, Godoy Cruz 1838. Entrada: $13000.

MÚSICA

Fernández Fierro En el marco del festival de tango que organiza el propio colectivo, la Orquesta Típica Fernández Fierro, banda que revolucionó la escena del tango con su propuesta musical y estética transgresora, presenta su séptimo álbum de estudio, Basta. Con nueva formación integrada por Matías Wilson en piano; Manuel Barrios en bandoneón; Andrés Hojman en viola; Julia Testa, Martín Elter y Juan Villegas Restrepo en violines, y Yuri Venturin en contrabajo, voz y dirección musical, la Fierro propone un recorrido por composiciones originales de Venturin y de autores como Palo Pandolfo, Lele Angeli, Tape Rubín, Santiago Bottiroli o Silvio Cattáneo.

A las 21, en el CAFF, Bustamante 772. Entrada: desde $17000.

Argentina electrónica Un ciclo que presenta un line-up para bailar toda la noche: Franco Bianco (con Remisería Temperley), Lupe, Pablo Treinta y Pyura.

A las 23.59, en Maquinal, Anchorena 364. Entrada: desde $6000.





