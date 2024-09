La carta publicada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, "Es la economía bimonetaria, estúpido", generó la inmediata reacción del presidente Javier Milei que, enfurecido, buscó responderle. Pero el texto también generó un cimbronazo en algunos sectores del peronismo. Por caso, el titular de UPCN, Andrés Rodríguez, no ocultó su rechazo a algunos conceptos de CFK sobre, por ejemplo, la cantidad de población económicamente activa, el rol que tiene ahora la economía informal, la tarea de los sindicatos y, sobre todo, su futuro ante este fenómeno que se acrecienta día a día: "Creo que la señora debe revisar mejor los números", dijo escueto el secretario adjunto de la CGT y destacó que incluso en los gobiernos de Cristina "faltaron políticas para garantizar la producción de empleo formal". La diputada de Unión por la Patria, Vanesa Siley, reaccionó ante los dichos del estatal: "Me extraña que quiera confrontar con Cristina y no con Milei, siendo que se dice peronista", indicó y le pidió al dirigente que recapacite y se movilice, junto a la CGT, contra el veto presidencial a la reforma jubilatoria, recientemente sancionada: "Es fundamental ser solidaridarios con los jubilados", aseguró.

Durante una entrevista radial con AM 750, Rodríguez cuestionó, entre otros puntos, la cantidad de población económicamente activa que había señalado CFK en su documento: "Esa población podemos catalogarla entre unos 18 millones de ciudadanos, indudablemente, el trabajo formal está reducido a la mitad, 6 millones de trabajadores privados y algo más y 3 millones de estatales. Esto no es producto del movimiento obrero, sino de la falta de políticas de los gobiernos de hace bastante tiempo", aseguró el estatal.

Siley, además de diputada es secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales, y desde es lugar le respondió al dirigente cegetista. Por un lado indicó que es Rodríguez el que trastabilla con los números porque "en realidad son 14.202.170 según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec a junio de 2024", dijo y le advirtió que la disminución de la representatividad sindical, a la que hace referencia CFK, se debe justamente a estos datos que dan cuenta del crecimiento del trabajo no registrado.

"No hay que ofenderse", señaló Siley y recordó que cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia el trabajo informal ascendía al 55 por ciento y en 2015, cuando Cristina Kirchner finalizaba su segundo mandato, la informalidad estaba en el 30 por ciento. "Ese fue el piso más bajo porque antes de Néstor Kirchner hubo gobiernos neoliberales, como el de Menem, donde proliferaron los contratos basuras y la flexibilización laboral", aseguró la legisladora de UxP. También subrayó que "el crecimiento de la economía informal redunda en una mayor rentabilidad de los que se benefician con tener empleados no registrados y prolifera la fuga y la evasión".

Incluso Siley recordó que esto que dijo la expresidenta y que incomodó al secretario general de UPCN, no es nuevo. "Cristina lo viene diciendo desde hace tiempo. Lo planteó cuando en septiembre del año pasado presentó la reedición del libro Después del derrumbe, Conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner. Lo dijo cuando participó del almuerzo en La Bancaria en agosto pasado. En todas esas oportunidades dijo que es preciso ir a la raíz del problema que gira alrededor de la deuda externa, la economía bimonetaria y los salarios de hambre. Lo dijo antes y lo dice ahora con esta carta. Esto muestra una coherencia absoluta en Cristina", resaltó Siley.

Durante la entrevista radial, el dirigente estatal había señalado que si bien la expresidenta "tiene un contexto importante de apoyo" dentro del peronismo, también aseguró que "no es para nada hegemónico". Siley le recordó que CFK debate ideas, cuestiona las políticas de Milei y no está preocupada por elecciones partidarias: "El país está mal como para andar pensando en cargos", afirmó la diputada.

Es más, Siley indicó que sería conveniente que Rodríguez se preocupe más por la situación que viven los trabajadores estatales. "UPCN acordó un 2 por ciento para septiembre y uno por ciento para octubre. Este tipo de acuerdo le pone techo a las discusiones paritarias", afirmó la legisladora que, además, indicó que este tipo de acuerdo solo beneficia a la Casa Rosada.

En esa línea, la diputada también cuestionó la decisión del sector de la CGT que integra Rodríguez y que decidió no participar --"por una cuestión táctica"-- de la movilización convocada para el próximo miércoles contra el veto presidencial a la ley que reforma el cálculo jubilatorio. "Es fundamental que la solidaridad con los jubilados se dé en la calle y no en comunicados", señaló Siley al tiempo que destacaba la decisión de participar y convocar a la marcha el sector que representa el camionero y triunviro de la CGT, Pablo Moyano con el Frente Sindical por el Modelo Nacional, la Corriente Federal de los Trabajadores que lidera el bancario Sergio Palazzo y el metalúrgico Abel Furlán que desde la Secretaría de Interior de la CGT convocó a las regionales.