Comprometida en la actuación como en la calle, Mirta Busnelli dice estar “desolada” frente a la coyuntura. Cuenta que participar la pone de mejor humor: “Me alienta ver cuando la gente se involucra, cuando nos movilizamos o nos reunimos para ver qué podemos hacer frente a esta realidad. Sentirse acompañada alivia”.



Con más de 50 años de trayectoria, confiesa que se siente bien si está haciendo un material que le gusta y si está con gente que respeta, sea en cine, teatro o televisión. Sin embargo la actriz, voz y marca registrada en el mundo artístico, hace una salvación: “Es cierto que el teatro es como la primera formación; que empiece y termine ahí, con el público presente, es muy fuerte”.

En teatro, Busnelli actuó en Los padres terribles, Nunca estuviste tan adorable, La casa de Bernarda Alba, Monólogos de la vagina, Rumores, Del rey a la reina del Plata, El enganche, Nosotras que nos queremos tanto, Abajo Gasalla, La importancia de llamarse Ernesto, La savia, Ese bow-window no es americano y Nada que no quieras, entre otras. En cine filmó más de 20 películas, algunas de ellas, Los enemigos, Atrapadas, Las puertitas del Sr. López, Boda secreta, Matar al abuelito, El mundo contra mí, Buenos Aires viceversa, Silvia Prieto, Las mantenidas sin sueño, Dolores de casada, Nunca estuviste tan adorable y La estrella que perdí. En televisión, Matrimonios y algo más, Como pan caliente, Tumberos, Gasoleros, Disputas, Mujeres asesinas, Todos contra Juan, Ficciones, Los exitosos Pells, y El encargado, entre otros.

Una de las actrices más prestigiosas del mundo artístico, recibió cuatro Premios Martín Fierro, dos Cóndor de Plata, el María Guerrero, Premio Konex 1991, premio del Festival Realist seriale de Rusia, Premio Trinidad Guevara, y el Florencio Sánchez, entre otros.

Actualmente se presenta con Ese bow-window no es americano en Dumont 4040 y espera por los estrenos, en la pantalla grande, de La práctica --de Martín Rejtman-- y de Una jirafa en el balcón, de Diego Yaker.

--¿Cuál es su mirada sobre el contexto actual?

--Estoy desolada, la verdad. No veo posible ningún horizonte medianamente mejor. En general, veo que muchas cosas se limitan o se las corre. Se cercenan logros de mucho tiempo, grupos de trabajo que se deshacen, espacios que se eliminan, como el programa orientado a prevenir el embarazo adolescente, que logró que se redujeran en un 50 por ciento. El plan llevaba mucho tiempo, mucho trabajo, con buenos resultados. Había resultados. Y ahora eso no existe más. De esa manera en tantas otras áreas pasa lo mismo. La quita de financiamiento a los comedores, por ejemplo. Cuando veía que todo estaba difícil decía “menos mal que existe esta gente que puede menguar un poco lo salvaje que es este momento del mundo”. En fin, son tantas las cosas, tantas, que hace que me despierte y sienta que esto es una pesadilla. Más que ajuste, esto es una mutilación en la cultura, en la educación, en la ciencia. No hay que dejar de juntarse y poner el cuerpo para decir que no se pueden llevar puesto lo más importante que tenemos los seres humanos: la dignidad. El gobierno anterior fue muy malo; y los anterior tuvieron muchos errores también, pero al lado de esto... Hay que hacer autocríticas y ver qué paso en nuestro país y por qué estas nuevas derechas están en todo el mundo.

--Hace un instante se refirió a lo que considera una “mutilación en la cultura”. ¿Qué explicación encuentra a la postura del gobierno hacia el sector?



--Es tan inconcebible que en tan poco tiempo hayan arrancado cosas de las mejorcitas que tenemos y con las que contamos los seres humanos... Por momentos he llegado a pensar que había como unas ganas de exterminio, de considerar que hay gente que sobra. Esto se ha hecho de una manera con mucha ignorancia, porque si hay una institución que tiene su parte de corrupción, su parte de desidia o de algo que no está bien encarado, me parece perfecto que haya una investigación. Pero el gobierno primero corta. Hay una pierna lastimada, una posibilidad de gangrena, y primero cortan y después ven hasta dónde llegan. Cortan en cualquier lado y no lo argumentan. Hay quienes hacen cosas muy buenas y se las ningunea como si fueran ñoquis o absolutamente prescindibles, lo cual es horrible para el sentimiento de pertenencia, para el sentirse útil, para el poder identificarse con el trabajo de uno. Se está haciendo un daño enorme. Tenemos que seguir movilizándonos por la cultura. Cuando me activo estoy con mucho mejor humor; no hacerlo me tira un poco. Me alienta ver cuando la gente se involucra, cuando nos movilizamos o nos reunimos para ver qué podemos hacer frente a esta realidad. Sentirse acompañada alivia. Hay cosas que me resultan muy difíciles de creer; muchas cosas que creímos saldadas, como el Nunca más. Hay una negación a todo nivel: desde la dictadura hasta la existencia misma. No advierten o no consideran que la cultura potencia la condición humana.

--Integrante del colectivo Actrices Argentinas, en su momento se movilizó por el aborto legal y suele hacerlo frente a casos de violencia de género. ¿Qué la convocó a sumarse?



--Al principio nos reunimos y la cosa más urgente, uno de los ejes centrales, tenía que ver con Ley del Aborto. Finalmente se consiguió. Un día llegué y escuché cómo estaban pensando y de qué estaban hablando: la subordinación de la mujer al hombre, las violaciones, los abusos, la ESI. Me encendió verlas pensar juntas e intercambiar ideas en asambleas tan estimulantes y fructíferas. Entonces me puse a trabajar con ellas y me ocupé de una comisión sobre cambio climático. Durante gran parte de mi vida me preocupó mucho lo que pasaba en el planeta con relación al calentamiento global. Me sentí muy bien cuando se abrió esta comisión; si bien no iba a poder cambiar la realidad, es diferente cómo te sitúa frente a un hecho que no te gusta según hagas algo o no. El panorama es desolador, desde todo punto de vista: el agua contaminada, las inundaciones, los incendios, las excavaciones, los estudios mineros, la contaminación de los mares, las fumigaciones...

--¿Cómo fue su acercamiento personal al feminismo?

--A la inversa de mi madre, que tuvo que acatar los prejuicios represivos y castradores de la época, pertenezco a una generación que creció en un mundo con un feminismo en lucha. Si bien éramos mujeres independientes, algunas situaciones no eran tan visibles. Mi madre quería que estudiáramos, que tuviéramos una vida más autónoma y que fuéramos más libres. Yo ya vine formateada de esa manera, aunque no como las pibas de ahora, que tomaron la posta de tantos años de lucha. De jovencita, cuando estaba con un grupo de hombres que hablaba de alguna cosa, alguna teoría, de algún tema intelectualmente sesudo, muchas veces no me atrevía a opinar. Tratar de desarticular y deconstruir mandatos va a seguir siendo eterno, por un lado, porque estoy construida desde el lugar de buscar la independencia de la mujer y, por otro lado, por lo contrario, digamos.

--¿Qué sintió frente a la denuncia de Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández?



--Se mezclan muchas cosas ahí: la violencia y el abuso, pero no de cualquiera, sino del expresidente. Da tristeza, asombro y un rechazo muy grande. Aunque no tiene nada que ver con esto, tuvimos un gobierno que se equivocó o no tomó las decisiones en el momento oportuno; las indecisiones de Fernández. Y como si fuera poco, esto... A nadie le puede caer bien. Me parece penoso, me da mucha tristeza. Pero esta situación no puede servir para invalidar las políticas de género, la creación del Ministerio de las Mujeres, la Ley del Aborto, la ESI.

--¿Cuánto le permite el arte conectarse con la realidad desde otro lugar? ¿Cuánto la ampara de la angustia?

--Mucho, muchísimo. Lo hermoso de nuestro teatro es la proliferación de grupos independientes; gente que hace teatro aunque no tenga la plata para la escenografía o para el vestuario, que se junta y crea el mundo que está inventando y ese mundo seguramente la mete en una situación creativa, en una situación de optimismo. Gran parte del mejor teatro sale de los teatros independientes. No es que tengamos que tener todos las manos cortadas para hacer cosas maravillosas, pero sale de no estar esperando a que te den la autorización para una determinada cosa. En los teatros nacionales todo se hace de entrada, la escenografía, las luces, y uno puede estar ensayando y probando algo y llega a otro camino después. A veces no conviene tener todo de entrada, pero es una formación, es una estructura de producción que en ocasiones puede amenazar lo artístico. Es posible que en el teatro independiente, en cambio, no tengas lo que necesitás, pero lo vas construyendo de acuerdo a las necesidades de la misma masa con la que trabajás o de la misma obra que te encontrás creando.

--¿Qué la sedujo de Ese bow-window no es americano, la obra que protagoniza en teatro?

--Ese bow-window... está basada en el cuento “Nada de todo eso”, de Samanta Schweblin, una gran escritora argentina que vive en Alemania. La adaptación y dirección de la obra es de Mariana Obersztern, que transformo el relato en un texto teatral. La hija dice que, desde que tiene memoria, su madre la ha estado llevando a ver casas ajenas y que eso la hizo perder media vida. Lo que me atrajo de mi personaje, la madre, fue cierto sentimiento de extrañeza, de no entender bien qué le pasa a esta mujer, y por qué la necesidad de ir a buscar su hogar en lo ajeno. Ella está buscando algo que no encuentra y necesita llevarse algo de esas casas, del mundo, de la posibilidad de tener algo que no tiene y que querría tener, algo que perdió o que no tuvo nunca. Ahí hay una falta muy grande, que es como un agujero enorme que la lleva compulsivamente a salir y ver hogares ajenos.

--Hace poco hizo en cine La estrella que perdí. ¿Cómo vivió la experiencia de filmar con su hija, Ana Pauls?

--Fue un renacer; el mejor regalo que me podían hacer. Como si me hubieran dicho: “ahora que sos grande, que por ahí no te dan personajes tan protagónicos, que ya tu hija es grande y qué sé yo, bueno, vas a hacer un personaje protagónico de una madre con una hija, que va a ser tu hija, además”. La directora de la película, Luz Orlando Brennan, fue una especie de persona angelada que vino a traernos un regalo. Fue hermoso. Ana vive en Los Ángeles, Estados Unidos, es decir que tuvo que venir a la Argentina para hacer la película. También fue maravilloso tener a mi nietita cerca cuando grabábamos. Que mi hija sea actriz, yo actriz, la solidez o seguridad en su profesión, cómo iba a reaccionar yo si veía algo suyo que no me gustaba, si se lo iba a poder decir, si la iba a poder ayudar, si no tenía que meterme... Todo se dio de una manera muy liviana y aceitada. Me gustó mucho cómo hizo su papel. Sentí mucho orgullo por el resultado y por el camino que eligió. La película me dio mucho, muchísimo, y creo que a Anita también.

--¿Qué trabajo, de los tantísimos que hizo, la marcó particularmente?

--Hay un trabajo que hice hace un tiempo, La Savia, una obra de Ignacio Sánchez Mestre, un escritor sanjuanino que es excelente. Mi personaje tenía un largo monólogo, que contaba que había llegado un momento de la vida en que los hijos se habían ido a estudiar y ella se había quedado sola viviendo en una ciudad de provincia. En un oportunidad ellos vuelven y apenas le dan un saludito. Se van enseguida porque tienen el casamiento del padre. Entonces ella empieza a decir todo lo que siente, lo que pasó con el marido, lo que pasó con estos hijos que se fueron y ahora que vienen, pasan dos segundos, le tiran un beso y la dejan. Se aferra a recolectar en un cuadernito las cosas que iba viviendo para que el tiempo no pasara en vano; encuentra en eso un refugio muy importante. Me sentí muy libre en ese trabajo, como si no supiera cuál era mi oficio --algo así me pasó también en La estrella que perdí. Actuaba con una sensación de que me salía fácil, como si no fuera consciente de las herramientas que estaba utilizando. La savia me trajo mucho gusto y muchas satisfacciones, además de premios. Fue una experiencia muy propicia para un encuentro hermoso en muchos sentidos.

--¿Cuáles son, o han sido, sus grandes referentes?

--Las personas con la que me formé en teatro, Juan Carlos Gené, Augusto Fernandes y Ricardo Bartís, fueron muy importantes. Conocerlos fue un antes y un después. Me daba mucho gusto asistir a las clases. Creo que las clases de teatro deben ser una de las cosas más gozosas que hay, aunque no te vayas a dedicar al teatro, porque es juego permanente. Me alegro de que Gené haya sido mi primer maestro. Aunque tal vez no te dijera muchas cosas, sus actitudes te permitían ver qué le pasaba con tu trabajo. Me sentía muy respetada y muy querida por él y eso me afirmó mucho. Algunos profesores no saben cuán importante es rescatar lo bueno del alumno y ver luego cómo encarar sus zonas menos virtuosas; eso lo ayuda a crecer. Hay gente que enseña y no tiene la menor noción de que una palabra ruda hacia un alumno que está dando sus primeros pasos puede jugarle toda su valoración personal. He pasado por momentos muy lindos y muy difíciles también, donde alguno tuvo una cierta exigencia que no tenía en cuenta la totalidad de un trabajo --las luces, las sombras, lo mejor, lo peor. A lo mejor, en un cuadro mediocre hay una zona o en una obra mediocre hay una escena extraordinaria y hay que rescatarla. El hecho de que la totalidad no logre un punto muy elevado no puede tirar abajo pedazos de cosas que son muy buenas.

--¿Cómo se lleva con las redes sociales?

--No me llevo bien, y en un punto lo lamento y en otro, no. En una época escribía bastante sobre ecología, política, teatro, subía fotos. Me gustaría llevarme mejor, aunque no al punto de creer que si no tengo vida en ese lugar no tengo vida. No me banco las agresiones que se dan ahí. Son repulsivas, no te hacen pensar ni recapacitar; te produce rechazo porque no se puede hablar, pensar, discutir, ni tratar de comprender o reparar. Es muy difícil que se interprete lo que quisiste decir. A veces decís “A” y ya alguien te está diciendo “¿cómo ‘A’, no ‘B’? ¿No ‘Z’? Es muy delicado, no me gusta. Al principio no me agredían nunca, hasta que de pronto lo empezaron a hacer, y con lo de las mujeres, muchísimo. Cualquier cosa que pase con la mujer, hay quienes te dicen: “¿y ahora, qué hacés?” “¿Qué decís, asesina?”. No tengo el hábito, me cuesta. Ahora estoy más bien replegada.