Con la inesperada baja del arquero Juan Musso, la Selección Argentina afrontó su último entrenamiento este domingo por la mañana y por la tarde emprendió el vuelo rumbo a Colombia, donde el martes se medirá con el conjunto de Néstor Lorenzo por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.



La principal preocupación de Lionel Scaloni pasa por las evoluciones de Nicolás González (golpe en el talón) y Alexis Mac Allister (molestia en el aductor), quienes terminaron tocados tras el 3-0 del último jueves ante Chile en el estadio Monumental.

"El equipo está bien, reponiendo fuerzas del partido del otro día. Nico se entrenó diferenciado, Alexis lo hizo con nosotros. Tampoco hicimos un entrenamiento muy exigente. Veremos la evolución de ambos estos días para ver cómo vamos a jugar", se limitó a decir el seleccionador en conferencia de prensa.

El otro tema es el de Musso, desafectado de la convocatoria debido a una molestia en la zona de la espalda que arrastra desde su último partido en el Atlético Madrid hace una semana. En su debut en la Liga de España, el arquero chocó con Nico Williams, del Athlétic Bilbao, y quedó sentido en el campo de juego.



Si bien el dolor lumbar no le impidió ser citado a la Mayor y participar de los entrenamientos en el predio de Ezeiza, el cuerpo técnico no lo vio en óptimas condiciones desde lo físico y es por eso que Musso quedó afuera del banco de suplentes el jueves pasado contra los trasandinos.

De todas maneras, los tres palos de los bicampeones de América seguirán bien cubiertos con las presencias de Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Walter Benítez, por lo que no se convocará otro arquero en reemplazo del ex Racing.

Tiempo de cambios

Con Mac Allister y Nico González en duda, el DT argentino piensa diferentes alternativas en la formación inicial de la Selección para el duelo con Colombia en Barranquilla. Leandro Paredes y Giovani Lo Celso pelean por un lugar en el mediocampo, mientras que Paulo Dybala (quien lució la 10 y marcó un gol en su ingreso ante Chile) es una posibilidad en la delantera.



Asimismo, Scaloni también analiza hacer cambios en la defensa. Sobre todo considerando que enfrente estará Luis Díaz, el temible atacante de Liverpool que viene de anotar en la igualdad 1-1 de los cafeteros ante Perú en Lima. Por tal motivo también cambiaría a los laterales: así, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña podrían meterse en el once titular por Nahuel Molina y Lisandro Martínez o Nicolás Otamendi, respectivamente. "Vamos a hacer cambios. No sabemos cuántos. Lo vamos a definir en estos dos días previos al partido", expresó al respecto el oriundo de Pujato.

Scaloni y la Finalissima

Por otra parte, a Scaloni le preguntaron si lo entusiasmaba la idea de jugar la Finalissima contra España, país donde vive actualmente, pero admitió que antes los dirigentes de Conmebol y UEFA deberán encontrar el día y el estadio para hacerla en 2025, ya que el calendario es por demás apretado: "En principio no sé si se va a jugar. El año que viene seguramente sea difícil por lo que me han comentado a través de las fechas, sobre todo las de España, que tiene clasificación al Mundial hasta noviembre. No lo veo factible el año que viene".

Y concluyó: "Ya se verá si buscan un hueco, porque en estas cosas te hacen jugar en el medio de un partido y otro, pero no la veo. Queda lejísimos, no estoy con eso en la cabeza. Sólo tengo esa información y ya veremos qué sucede", cerró.