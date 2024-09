La noche de este viernes (6), la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, publicó una nota en sus redes sociales en su primera declaración pública tras las denuncias que atribuyen actos de acoso al ahora ex ministro Silvio Almeida, destituido de la dirección del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

El despido se produjo por denuncias de acoso que Almeida había cometido contra varias mujeres, entre ellas la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco.

El comunicado no nombra a la exministra y está marcado por la defensa de los derechos de las mujeres y niñas víctimas de acoso. La ministra también pide respeto a su espacio y derecho a la privacidad y afirma que contribuirá a las investigaciones “cuando se le solicite”.

Anielle Franco se opone a “los intentos de culpar, descalificar, avergonzar o presionar a las víctimas para que hablen en momentos de dolor y vulnerabilidad” y señala que estas acciones “sólo alimentan el ciclo de violencia”.

La nota también incluye el agradecimiento por la “acción contundente” del presidente Lula y las expresiones de apoyo y solidaridad enviadas a ella. “No es aceptable relatar o reducir episodios de violencia. Reconocer la gravedad de esta práctica y actuar de inmediato es el procedimiento correcto”, dice el texto.

La ministra finaliza el comunicado afirmando que se mantiene firme y confiada en los valores que la impulsan en su “misión de trabajar por un Brasil justo y seguro para todas las personas”.

"Graves acusaciones": Silvio Almeida es despedido del Ministerio de Derechos Humanos

A primera hora de la tarde de este viernes (6), Silvio Almeida fue despedido por Lula de la dirección del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía. En un comunicado, el gobierno federal reconoce "graves acusaciones" contra el ex ministro, señalando que Lula "considera que el mantenimiento del ministro en el cargo es insostenible considerando la naturaleza de las acusaciones de acoso sexual".

Las acusaciones surgieron en una serie de informes de los últimos dos días que atribuyen presuntos casos de acoso sexual y moral al exministro. Los textos fueron publicados por Mateus Araújo (UOL Tab) y en las columnas de Guilherme Amado (Metrópoles) y Mônica Bergamo (Folha de São Paulo). La publicación Metrópoles cita denuncias de varias mujeres de la ONG Me Too Brasil y también de la ministra Anielle Franco. Anteriormente, la investigadora Isabel Rodrigues también grabó un vídeo acusando al ex ministro de acoso.

El ex ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía, Silvio Almeida, en Boa Vista, Roraima, el 8 de febrero de 2023. Imagen: Michael Dantas/AFP.

También el jueves por la noche (5), dos organizaciones del movimiento negro emitieron notas de solidaridad con la ministra Anielle Franco, los grupos Coalizão Negra por Direitos y Mulheres Negras Decidem. El exministro utilizó el sitio web del Ministerio de Derechos Humanos para, en una nota, desmentir las acusaciones. Esa misma noche, Almeida también utilizó sus redes sociales para publicar un video con la misma intención.



La posible destitución del entonces ministro repercutió durante todo el viernes (6) como una crisis política sin precedentes en el actual mandato de Lula. La dimensión de la crisis se debe al destacado papel de Almeida como figura intelectual del movimiento negro y a su proximidad ideológica con el gobierno.

La nota que anuncia el sobreseimiento resalta que la Policía Federal abrió un protocolo de investigación sobre el caso y que la Comisión de Ética Pública de la Presidencia de la República abrió un procedimiento preliminar para esclarecer los hechos.

El comunicado finaliza afirmando que el gobierno reitera su compromiso con los derechos humanos y que “no se tolerará ninguna forma de violencia contra las mujeres”.

*Publicado originalmente en: almapreta.com.br