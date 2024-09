Para Lucas Bravo, el proveedor de abdominales y baguettes residente de Emily in Paris, la vida era menos confusa antes de ser un galán de Netflix. "Profesional y económicamente hablando, no estaba donde quería estar", recuerda este hombre de 36 años. "Al mismo tiempo, sentía que entonces me conocía mejor. Tenía más claridad y mucha menos ansiedad. Llevaba 27 años persiguiendo ese objetivo. Pero una vez que te metes en ello, es difícil encontrar otro propósito. Cada nivel tiene su propia autoduda paralizante".

Para ser sincero, esperaba un poco más de charla sobre baguettes. Emily in Paris, sobre una chica americana curiosamente a la moda y posiblemente loca que se pasea por la escena del marketing francés, se ha definido por su espuma y sus tonterías. Si antes se consideraba una televisión ofensiva no sólo para Francia sino para cualquier persona con ojos y oídos -no había nada más en onda que burlarse en voz alta de Emily in Paris a su llegada en 2020-, desde entonces el programa ha sido acogido por esa misma ligereza de tacto. El artificio jabonoso. Los terribles trajes de Lily Collins. El chef sexy de Bravo, Gabriel, y sus bolsillos de delantal de incertidumbre romántica. ¡Magnífico! Entonces, ¿por qué Bravo está experimentando un poco de crisis? ¿Lo está haciendo bien?



"Lo siento", sonríe Bravo. "Ser profundo no significa que estés deprimido. Simplemente es importante hablar de estas cosas". Recuerda que intentó transmitir algo así a un periodista hace unos años. "Quería aportar matices al hecho de que el hecho de que hagas una temporada de una serie de Netflix no significa que tengas una casa preciosa en las colinas, y que seas rico y estés preparado para la vida y seas feliz. Como ser humano, tenés derecho a experimentar una gran variedad de emociones y a cuestionarte cosas. Eso no significa que no estés agradecido o que no estés disfrutando del viaje, simplemente...". Se tambalea un segundo, no por la barrera idiomática -el nizardo Bravo tiene un inglés impecable-, sino porque está tratando de acertar con su teoría. "Sólo significa que las cosas son reales. Somos complejos. No es blanco o negro". Se ríe y luego intenta tranquilizarme. "Pero me va bien bien. Estoy bien. Gracias por preguntar".

Si se leen suficientes entrevistas a Bravo, es fácil darse cuenta de que suele ocurrir algo curioso. Siempre hay un momento en el que el periodista que habla con él se da cuenta, y lo digo como un cumplido, de que Bravo es realmente interesante. Se menciona su encanto, su humor fácil y su ingenio seco. Que es un poco más espinoso que el idealizado y -llamemos a las cosas por su nombre- no exactamente apasionante parisino de ensueño que es famoso por interpretar. En nuestra conversación, ese momento llega pronto. Hablamos por Zoom sobre la nueva temporada de Emily in Paris, y Bravo no tarda en confirmar que es una atractiva mezcla de reflexión y tontería.

¿Los Juegos Olímpicos de París? "Los franceses han sido diseccionados y criticados durante siglos, pero parece que por fin se nos vuelve a ver como buena gente". ¿Las gafas de sol naranja brillante que lleva metidas en el cuello de la camiseta? "No sabés si vamos a bailar o si te voy a vender estupefacientes: consultalo con mi estilista". ¿Cultura pop? "Traer de vuelta a las Spice Girls para los Juegos Olímpicos del Reino Unido fue algo que ningún otro país superará jamás". Todo lo cual es decir: Lucas Bravo, tenés mi atención.



Para explicar por qué hoy tiene la cabeza en otro sitio, Bravo dice que interpretar a lo que él llama "el tipo seguro de sí mismo" en Emily in Paris no fue fácil al principio. Hijo de madre cantante y padre futbolista -concretamente, Daniel Bravo, jugador del París Saint-Germain-, era el típico alumno de la escuela de arte dramático que iba de una audición a otra y que, cuando le llegó el guión de Emily, no se sentía atraído por los papeles convencionales de protagonista, sino por los de excéntrico y bicho raro. "El papel de 'chico de al lado' es una de las cosas que más me cuesta hacer", dice. También es el casting más obvio. Un tanto maldito por esa cara suya, Bravo ha intentado distanciarse de los prejuicios que rodean a los actores muy, muy ridículamente apuestos. "Emily in Paris es un programa muy estético, así que claro que te cohibís", dice. "Pero intento en la medida de lo posible no centrarme en el aspecto: no te permite perderte realmente en un personaje".

Por eso, en parte, sus papeles fuera de la serie -como el novio de Julia Roberts en la comedia romántica Ticket to Paradise, o el contable melindroso de la comedia de Lesley Manville Mrs. Harris Goes to Paris- han tenido un poco más de textura. Aunque ahora piense que, en los primeros años de la serie, trató de desmarcarse demasiado de su Emily in Paris. "Necesitaba dar tiempo a la gente para que se adaptara a su primera impresión de mí antes de dar la vuelta a las cosas y cambiar de dirección", explica. "A lo largo de la segunda y la tercera temporada, estuve luchando con eso".

Ahora que la serie va por su cuarta temporada, está más contento que nunca. Esta última tanda de episodios -que se ha dividido en dos partes y cuya segunda mitad se estrenará en septiembre- arranca inmediatamente después del gancho final de la temporada pasada, en el que se reveló que la razón por la que Gabriel le propuso matrimonio a Camille, la rival romántica de Emily, era porque ella está embarazada de él. La dinámica del trío se complica aún más a partir de entonces, dando paso a un material dramático que a Bravo le encantó interpretar. "Si la primera temporada fue el nacimiento, la segunda la infancia y la tercera la adolescencia, la cuarta trata del crecimiento hacia la vida adulta", explica. "Era más interesante de filmar. Parecía más sustancial, un poco más matizado".



Cree que es el resultado de la evolución natural del programa. Residente en París, asistió en primera fila a la reacción de Emily in Paris cuando se estrenó por primera vez, pero cree que tanto el programa como su público son diferentes hoy en día. "He visto un cambio", dice. "Ahora no es una historia de peces fuera del agua, es más emocional y más real, por así decirlo. Estamos creciendo con la serie y los espectadores también. Parece muy orgánico".

Todo eso está muy bien para Emily, pero sigue preocupando un poco el propio Bravo. Si es un introvertido natural que está nervioso por su futuro, le cuesta interpretar a gente segura de sí misma y resulta que es el caramelo para los ojos en una de las series más importantes de Netflix, ¿cómo debe ser para él cuando se le acercan por la calle? ¿No se sabe que los fans de Emily son un poco intensos? "Sinceramente, siempre son respetuosos y amables", dice sorprendido. "«No me dicen eso de 'te estoy grabando en secreto'. Estoy súper agradecido por eso".



Dicho esto, es consciente de que nunca los defraudará. "Siempre me siento raro si no soy capaz de dar a un fan la mejor versión de mí mismo", suspira. "Sentís que tenés que dar lo mejor de vos. Aunque sea domingo y acabes de levantarte, y quizá hayas bebido demasiado vino el día anterior y sólo vayas a comprar pan".

Es una respuesta muy Lucas Bravo: neurótica, cohibida, sorprendentemente existencial. Aunque esta vez con más baguettes. Al final lo conseguimos.

La primera parte de la cuarta temporada de «Emily in Paris» está disponible en Netflix. La segunda parte se emite a partir del 12 de septiembre.



The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.